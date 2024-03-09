分析「曙光初現」如何構成　及其四種形態｜聶振邦

誠如上回表示，本系列於吞噬形態已結束，但我們仍是繼續探討由兩枝陰陽燭組合而成的形態。若大家有留意之前與大家分享的一些陰陽燭形態名稱，不難發現有不少與人類或動物有關，例如身懷六甲、十字胎、飛鴿歸巢和落鷹盤旋。另有一些與天象有關，例如十字星和射擊之星。之後分享的形態，依然有不少與人類、動物及天象有關。正如今次討論的形態名為「曙光初現」，令人聯想到天象。當論到曙光初現，相信大家腦海裡會產生一個畫面，就是黑夜將過，晨光出現之際，予人充滿希望的感覺！

兩陰陽燭組合解讀

故此若問到此形態是利好還是利淡，上述畫面已經呼之欲出，「曙光初現」是一種兩枝陰陽燭組成的利好形態，由一枝長身的陰燭，配合緊接交易日見長身的陽燭。留意陽燭的出現位置有要求，陽燭的燭身底部（股指或個股的開市位）必須在之前陰燭的燭身底部（股指或個股的收市位）之下，至於陽燭的燭身頂部（股指或個股的收市位），則要在陰燭的燭身之內。因此在形態上，陰燭和陽燭的燭身長度傾向相若，不過陽燭的燭身下半部，會外露在陰燭的下方。

9月12日早上出現久違的朝陽。

曙光初現變種形態

嚴格來說，「曙光初現」的典型必須見陽燭的燭身頂部，處於之前陰燭的燭身中位或以上，例如某陰燭的燭身介乎3至4元，那麼緊接出現的陽燭相應的股指或個股收市位，要在3.5元或以上。表面看來一高陰燭配搭一低陽燭就是「曙光初現」形態。不過陽燭出現的位置，會影響後市利好參考的可靠性。當陽燭燭身頂部在之前陰燭燭身中位以下，見於三種位置，就是陽燭燭身頂部，雖處於之前陰燭燭身中位以下，卻仍在陰燭燭身之內（稱為「戮入線」）。

頸內線頸上線差別

其餘兩種情況為陽燭燭身頂部與前陰燭燭身底部在相同水平（稱為「頸內線」）；以及陽燭燭身頂部處於前陰燭的下影線部分（稱為「頸上線」）。本身陰燭出現後緊接見陽燭，表示買方動力在反擊，而陽燭出現的位置反映股指或個股的反彈動力強弱，最強動力見於陽燭燭身頂部處於前陰燭燭身的中位或以上，離距中位越遠，代表動力越充裕。反之在前陰燭燭身的中位以下，證明股指或個股反彈動力較弱，離距中位越遠，代表動力越見不足。因此，戮入線較頸內線和頸上線算是有較強反彈動力。

而頸上線的出現，於「曙光初現」形態之中的參考性最低，絕不宜視為買入訊號出現。此外，「曙光初現」的整個形態的出現時點也要留心，要在在股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上）；跌勢持續日子越長，該形態的參考性越見可靠。至於論到形態的長陰燭，應見大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭；配合緊接交易日的長陽燭，應見大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭。整枝陰陽燭是包括上、下影線部分，對於長的陰陽燭，理應燭身部分蓋覆整枝陰陽燭六成或以上。例如某交易日個股的高位和低位分別是2和5元，那麼燭身的長度不能少於1.8元，才會視為長的陰陽燭出現。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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