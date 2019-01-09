【跑步人誌．黃德斌】找到目標為本的鍛煉方式　真正愛上運動

上月，藝人黃德斌首次參加22公里的越野跑比賽，順利完走。 「很倦，但很滿足。」 滿足，因為曾經付出。比賽前，他練兵數月，我就在他旁邊一起訓練，見證他從「中看不中用」蛻變成「中看又中用」。

認識黃德斌，由2005年的電視劇《火舞黃沙》開始。劇中的黃德斌經常赤裸上半身，電視機前的觀眾都被他健碩的身材迷倒。2018年，我與他在體能訓練中心相遇，偶爾一起訓練。「我跟發哥（周潤發）跑山，但我跑得比大家慢很多，而且心跳很快。我曾與他們換錶檢查心率，我的心跳仍是特別快，朋友就建議我來接受訓練，加強身體質素。」訓練初期，我們曾一起練習引體上升和蹲等，多個體能動作都要兼顧身體協調，當時我認為他上半身比下半身壯健，身形好看，但實用功能不足，帶氧能力也比預期中弱。

除了室內體能訓練，黃德斌都會在戶外好練習。（The North Face Hong Kong提供）

「以前我去健身室，練胸就胸、肩膀就肩膀，外形好看卻無法應用於日常生活。例如，啞鈴舉到好重，但抬不起雪櫃，身體許多動作都無法協調。現在很多體能動作都連帶地訓練多組肌肉，可以說是改變了我的健身概念。」

這個動作先要單膝跪地、手放頭後並拉開胸腔、跪地腳要有支撐、膝下要放軟墊要和前腳放90度後調整。（區嘉俊攝）

升起跪地腳和上半身轉向前腳方向，而且前腳腳踭不能離地。（區嘉俊攝）

越野跑要走到泥坑、石坑和梯級等不同路況，雙腳經常左右移動。以上圖動作為例，訓練範圍包括股直肌、股外側肌和比目魚肌等，正切合越野跑需要。那一課，黃德斌做了這組動作128次。「現在體能課比以前出更多汗，我不再是把肌肉分割開鍛煉，感覺到全身運行，整體來說是辛苦了。」想進步，就要付出汗水，德斌的鍛煉方法就由「body builder」變成運動員般。我在旁觀察數月，看到他由純粹悅目的模特兒身形，漸漸變成一名運動員。當然，實情仍要透過比賽驗證，所以黃德斌參加22公里的越野賽。

越野賽就要一個面對難關。（The North Face Hong Kong提供）

「我曾質疑自己，『22公里得唔得呀』？但前輩們評估我可以完成，所以報名參賽。比賽時真的很倦，體能不知不覺下降，步幅縮短了，腳也抽得低了，結果被樹根纏到，步速減慢，幸好最後我順利完走，很疲倦，但很滿足。」德斌喜歡越野跑，不止源於完賽的滿足感，還基於越野跑的獨特性。「除了空氣清新、環境優美，越野跑還能訓練身體不同神經。人要應付不同路段就需要不同動作，精神要很集中，眼比腳要快。踏錯一步，就要想下一步怎樣補救。這些多元化，使我喜歡越野跑多於路跑。」回想數月前，他對越野跑認識不深，現在用語變得「內行」。這些細節，沒有花心神是不會擁有的。

成功完賽，背後時間是100公里組別的完賽時間。（The North Face Hong Kong提供）

近期，德斌與發哥等人登山，不再落後於人。「現在一樣的配速，心率會比以前低，速度總算跟到大隊了。我進步之餘，他們都有進步，隊友最好就是這樣一起進步。」德斌不肯定會否再比賽，但一定會繼續練習，只因他找到合適的鍛煉方法，真真正正愛上運動。

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