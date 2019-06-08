【平壤馬拉松．有片】畢生難忘的神奇之旅　麥文鋒成年前最後衝刺

中學生成年前有什麼願望？香港多數學生大抵都在默默溫習，為求考上心儀大學。 今年17歲的中五生麥文鋒（Alex），卻在成年前的最後一個年頭，選擇遠赴神秘的國度——朝鮮，用雙腳追逐自己的長跑夢。 攝影：鄭子峰

2018年11月埠際賽過後，當教練鄭騫問到Alex今個學年有何目標，他堅定地說一句：「我想打破香港半馬拉松青年紀錄。」鄭sir遂向Alex提出參與朝鮮平壤馬拉松，因為這個比賽賽道平坦，加上天氣涼爽，非常適合跑手發揮。Alex思前想後，最終下定決心，跑出熱血故事。

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其後Alex一直刻苦訓練，2月更勇奪香港渣打馬拉松半馬青年組冠軍。4月4日，就是遠赴朝鮮的大日子。Alex從香港國際機場出發，經上海轉機到瀋陽；在瀋陽逗留一晚，天未光便乘坐高鐵到丹東，再轉乘旅遊巴至朝鮮邊境，過關後再乘坐約5小時火車。由香港到平壤，全程歷時28小時，絕對是大長征。

麥文鋒勇奪渣馬10公里青年組冠軍。（徐焌然攝）

來到神秘國度，Alex既緊張又興奮，過關時已感受到朝鮮的嚴肅氣氛。「還記得當時有一名朝鮮軍官登上旅遊巴，檢查護照簽證。那名軍官神情嚴肅，冷酷得令人生畏。當時他更要我們交出所有電子器材，如手機、相機等，過關後才派回。」如若過關程序已令麥文鋒難忘，那麼於壯闊宏偉的金日成競技場作賽，面對超過7萬名觀眾的歡呼打氣聲，絕對是震撼人心。「面對7萬名觀眾，從跑道望上去，觀眾尤如恆河沙數。完成比賽後，我走近觀眾席拍手答謝，一眾觀眾都會熱烈回應。當時的熱血程度，還以為自己參加奧運。」

就讀聖瑪加利男女英文中學的麥文鋒，今年在學界男子A Grade 5000米奪得亞軍。（徐焌然攝）

這件外套，麥文鋒購自朝鮮紀念品店。（鄭子峰攝）

一如賽前所料，平壤馬拉松賽道易跑，半馬賽道只是來回一條望不盡的大直路，幾乎沒有上下坡，加上賽事於上午九時起步，當日氣溫大約9度，乾爽的天氣令麥文鋒「愈跑愈順」。除了賽道及天氣因素，高漲的氣氛也是關鍵，「平壤馬拉松的氣氛非常好，香港渣打馬拉松大多都要到最後4公里才有市民在賽道旁為你打氣。然而平壤馬拉松每跑幾步，便有一批市民為你打氣，一路跑至半馬拉松的折回點，都依然有許多市民為你打氣，朝鮮市民對於這個賽事堪稱『全程投入』」。

金日城競技場的7萬名觀眾，令麥文鋒印象難忘。（受訪者提供）

怡人天氣、全城投入，又是否代表平壤馬拉松「無懈可擊」？Alex卻說大會安排混亂，令賽事失色不少：「原本大會安排全馬及半馬的選手分開起步，誰知當日宣布將兩項賽事安排於同一時間起步，令不少半馬的選手都爭相湧前，情況相當混亂。」

賽會另一失誤更加直接導致Alex跑多數百米「冤枉路」，未能以最佳時間完成賽事，「半馬拉松賽事未有明確標明折回點，只有兩名工作人員在那裏，但他們的指示不清晰，最終自己比其他選手跑了多一個大圈」。賽道旁市民多，工作人員少，如此情景相當奇怪。

Alex最後以1小時13分49秒衝線，雖然未能打破香港半馬拉松青年紀錄（1小時12分15秒），他仍滿意時間：「只能怪自己沒有『做好功課』，犯下跑錯路這種低級錯誤，再加上賽前調整亦不理想，唯有汲取經驗。」賽前以追逐紀錄為目標的Alex，也想不到自己能夠勇奪男子海外組冠軍。踏上頒獎台的一剎，恍如迎來人生高峰，「伴隨音樂緩緩走上台，面對現場7萬多名觀眾對我的打氣、又聽到同團的香港朋友為我歡呼慶祝，感覺就如置身奧運頒獎台一般，絕對會成為我永生難忘的回憶」。

麥文鋒沒想過奪得平壤馬拉松男子海外組半馬冠軍。（鄭子峰攝）

今次與紀錄失諸交臂，但Alex永不言敗，回港後繼續向紀錄進發，「打算參加7月份澳洲金海岸半馬拉松賽，屆時再挑戰香港青年紀錄，希望未來這一段時間能夠調整好自己」。雖然Alex年紀輕輕已造出多次佳績，但他父母始終不支持他踏上全職運動員之路，「下年我升上中六，需要平衡長跑及學業兩方面，將會放更多時間到溫習方面，希望能夠升讀本地大學……今年是我最能投入長跑的一年，所以我亦希望盡快打破香港青年紀錄，造出成績」。代表香港出戰奧運是Alex的終極目標。長路漫漫，17歲的他立志以雙腿跑過去。