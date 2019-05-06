【01齊跑．每月激賞】大抽獎隆重登場　跑滿10K抽按摩槍

虛擬跑陸續有來，送出的獎品亦愈來愈「重磅」。《01齊跑》積極邀請跑友加入，多多同步數據參加虛擬跑，因為不停有新任務與獎勵等待01跑手挑戰。 來到5月，《01齊跑》推出「每月激賞」抽獎*，首次登場當然要送大禮。按摩槍成為跑步界「潮物」，今次抽獎將會送出美國品牌Theragun G3PRO一套，價值4899元。 （推廣生意的競賽牌照號碼：052100）

Theragun 按摩槍改良至第7代，G3Pro提供高達每分鐘2400次震動，可以調節4種不同角度，並附6種不同形狀㧒摩頭，針對身體不同部位的肌肉。槍身重量不足3磅，便於攜帶。

本次虛擬跑活動已經開始，直至本月31日晚23：59為止。電腦於6月3日隨機抽出一位幸運兒，結果將刊於6月13日出版的星島日報及英文虎報，及於「香港01流動應用程式」公布。

請注意：獎品將以換領信形式送出，得獎者需要在指定日期前親身到指定地點領取，並須出示得獎通知電郵或電話訊息及香港身分證，供核實之用。

Theragun G3PRO 按摩槍

Theragun G3PRO 附有不同形狀的按摩頭，適合按摩不同部位。

月底前完成10k，對眾多跑友可謂毫無困難，記得練習前做好登記步驟。只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

參加今回抽獎，只須做一件簡單又有意義的事情，登入後到挑戰頁尋找「每月激賞」虛擬跑挑戰，按下「立即參與」，完成10公里跑後同步數據，完成後可以得到電子抽獎券，即可參加大抽獎。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

練習前登入「目標」內「挑戰」分頁，按下「立即參與」，即可上線。遊戲直至本月底，10K可謂「冇難度」。

初學者必睇！逐張圖解說綁定裝置步驟（按圖放大）：

01齊跑的捷徑已設於01app的首頁上方精選欄目。

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按下圖，了解如何將其他跑步app綁定到Apple Health，再將Apple Health數據sync到「01齊跑」：