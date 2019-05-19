【跑步人誌．徐志堅】肯尼亞跑到日本　愈跑愈「佛系」

香港跑手喜歡出外集訓，有幸到過肯尼亞和日本兩個高水平長跑王國的跑手卻不多，徐志堅就有這機會，兩個文化不同的國家會有什麼分別？ 徐志堅馬拉松很快，但認為5公里很難，原因何在？ 每一份工作都有壓力，包括全職跑手。徐志堅是香港早期的全職跑手，定期有收入，儘管贊助人不要求他跑出亮麗成績，但有糧出就有壓力，「之前我沒成績，他們仍給我資源，甚至說不介意我的表現，最重要是我繼續跑。不過，話雖如此，我始終過意不去。」直至，在柏林馬拉松以2小時24分43秒打破香港馬拉松華人時間，他才鬆一口氣，展開他的「佛系跑法」。

「現在跑法很佛系，喜歡跑就跑，不用因比賽和成績強迫自己跑指定距離，不是不盡力，只是可隨心而行」。

徐志堅走到日本的立命館大學備戰琵琶湖馬拉松，該大學跑手以中距離為主項，速度高，耐力不及馬拉松跑手，他選擇這地方都很隨心「肯尼亞我去過了，所以試試日本的訓練方式」，兩個國家距離很遠，有系統的訓練內容卻相距不大，皆是每天練兩課，有輕有重、有速度課和長課，最大分別在於文化。

立命館的訓練情況。（受訪者提供）

琵琶湖馬拉松的比賽情況。（受訪者提供）

「高尾教練並不嚴肅，他與學生有講有笑，但學生們都好有紀律，早上5時40分集合，他們會由2公里外的宿舍走來，只有早到，沒有遲到。自動自覺熱身，兩手放後站立，專心聽教練指導，之後，一起在運動場跑完一圈又一圈」。

相比日本，肯尼亞練跑方式較自由，熱不熱身是個人選擇，遲到可後追，每次路線皆不同。徐志堅認為日本的跑步文化很有規律，與他們由小到大的教育息息相關。

Wings For Life World Run的訓練情況。（受訪者提供）

徐志堅有個不為人知秘密，他很怕練速度，例如5公里「很多人以為跑5公里很容易，要跑好5公里係跑完5公里後筋疲力盡，不是用馬拉松的速度跑5公里」。

他小學開始練跑，內容很重視間歇跑，中學奪過5000米學界田徑賽亞軍和越野賽冠軍，但跑到有陰影，長大後可免則免，「小時候，我練速度練到驚，但想進步就要跟隨教練指示。長大後，我有自主權，盡量採取替代方案，不練間歇跑」。

誰料，立命館大學經常練間歇跑，25組400米，每圈約1分鐘12秒，徐志堅都吃不消。當然，他主項是馬拉松，所以會按「佛系跑法」，不一定要全數跑足的方法，調整訓練內容。

挪威的比賽情況。（受訪者提供）

立命館大學集訓後，3月份參加琵琶湖馬拉松，這場比賽是日本選拔奧運代表的資格賽，按馬拉松時間入場，資格是2小時30分鐘內。「練習表現使我對完成比賽信心不大，15公里關閘時間是52分鐘，最後能夠完成已是放下心頭大石」，高手賽，他以2小時28分2秒完走都只得第108名。

琵琶湖馬拉松是徐志堅的重點賽，完賽卻沒有停步，4月參加富衛北極馬拉松，體驗極地。「賽事因種種原因取消，但我們都有後備方案，在挪威跑了另一場馬拉松」，他以3小時01分43奪冠，不足一個月，他又轉戰台中，參加俾車追的「Wings For Life World Run」，「我預算走50公里，但最後只差幾百米時被車追上，原來今年的車速提升了，比去年跑少幾分鐘但跑多接近一公里，算是有少少進步」，長距比賽綿綿，為刷新最佳時間的跑手定不會這樣做，但再無壓力的「佛系跑手」徐志堅就可以了。

奪冠一刻。（受訪者提供）

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。