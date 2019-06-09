【跑步】倪晨曦從瑜伽轉戰長跑　體驗動與靜的相輔相成

倪晨曦（Elva）擅長瑜伽，但昨天她就挑戰自己，參加3公里跑步活動，體驗動靜之間的運動樂趣。

身為瑜伽導師的倪晨曦，前陣子嘗試跳舞，今次就為環保而練跑。「瑜伽是我生活一部分，每日都會抽時間練習，跳舞就是挑戰自己，原來對我來說很困難，不知道怎樣才能跳得『靚』，實在很困擾。跑步都不是我擅長的，我跑得很慢，耐力不足，但今次為環保而跑，所以都定下目標練習。」

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早前倪晨䂀於跑馬地馬場練跑，她說把拉筋計算在內，每次約1小時。(Instragm照片）

這次路跑有別於一般比賽，有完賽獎牌，但不設冠亞季軍，全程3公里，旨在宣揚海洋保育，倪晨曦都被活動感染，打算繼續練跑。「這星期我跑了兩次，足夠應付3公里，但我知道自己不足，所以幾名女生決定逢星期一晚跑步，一起改進。」倪晨曦原本打算一星期跑3次，但工作忙碌，只跑了兩次，不要緊，練跑不是一朝一夕，所以她安排了每周練跑。從社交媒體發現，她連續兩次跑步皆在跑馬地馬場內，或許，將來會在跑馬地看見到她的身形。

活動於西九龍文化區舉行。（倪晨曦instagram照片）

倪晨䂀（左）和何超蓮（右）的跑前合照。（區嘉俊攝）

倪晨䂀閱讀有關海洋的資訊。（區嘉俊攝）

從跑步和瑜伽之間，倪晨曦找到相輔相成之處。「跑步後拉筋，紓緩效果會更好，原理是跑步後體溫提升，就似我們做高溫瑜珈，身體溫度上升，很多動作都更易做到，這也是跑步的好處。」原來動態與靜態運動未必相違，更能相助。

倪晨曦吃素數年，日常生活都響應環保，例如不用即棄餐具和膠飲管，減少海洋被塑膠污染，為海洋出一分力。

除了倪晨䂀，何超蓮都有參加。（區嘉俊攝）