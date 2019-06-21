【01齊跑．Sandy】計劃旅跑4大重點　如何選擇適合自己的比賽？

旅遊跑步就像甜品，它未必是主菜； 然而當中經歷的細碎點滴，積累起來就是令我每次出旅錦上添花的小秘訣； 全日本，47都道府縣都有馬拉松，我還差40個，遠稱不上達人； 但用腳步穿梭城市角落，足夠成為我迷上旅跑日本的理由。 （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

為了到日本跑馬拉松，幾乎成為我每天工作的動力。每次未跑完一隻馬，就已經開始計劃下一隻馬。這個遊日加跑馬的套餐，早已是推動我工作的燃料。沒有工作，哪有揮霍﹖

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日本馬總是我的最愛。

有人說我崇日，亦有人說我沉悶，我只能說「鹹魚青菜各有所好」。我經常強調自己並不專業，跑姿永遠有進步空間，課表跟不足，跑量亦很隨意，所以不能提供任何「建議」，但還是有些經驗可以跟大家分享一下，不如就由賽前準備說起吧！

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問清自己的水平和目標，選擇相應水平的比賽。

1. 選擇馬拉松

其實日本一年四季也有馬拉松，47都道府縣各自有不同特色的賽事。大部份賽事都在秋季和冬季舉行，不論是抽籤或先到先得，多數在大半年前公開報名。日本秋冬的氣溫和濕度都有利跑手爭取好成績，所以我多數會選擇11月至3月期間的賽事，看看自己在香港的夏日辛苦訓練後，能否在天氣舒適的賽事有更佳發揮。如果想通過成績優先報其他國際賽事，就要留意比賽是否IAAF（國際田聯）或AIMS（國際馬拉松及長跑協會）認證了。

此外，我會留意賽道坡幅和限時。每個賽事的大會網頁詳列路線高低圖、時限、以及每個閘的關門時間。研究一下每個路段的坡幅，就能評估一下自己能否在指定時間前，到達關閘完成賽事。例如東京馬拉松、大阪馬拉松和金澤馬拉松就是完賽時限較寬鬆的比賽，有7小時；長野馬拉松的時限則為5小時。又如那霸馬拉松亦需於限時6小時15分內完成，而且在高溫下舉行，賽道有不少暗斜，終點前幾十米還有一道大閘，導致不少選手未能達陣，有機會我也想去挑戰一下呢！

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不能否認，完成牌是我迷上日本馬的一大誘因。

2．完賽獎牌

我是個比較膚淺的女跑手，會因為完成牌設計吸引而跑，統統想據為己有。很多日本賽事的完成牌設計，甚富主題特色，例如大阪馬的七色彩虹、富士山馬的富士山標誌形態、東京馬的簡約金牌、石垣島馬的燒製陶瓷、那霸馬的琉璃物料，都是我甚感興趣的「收藏品」，希望有一天能夠全數擁有。

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住得近跑道一點，免卻很多煩惱。

3．提早預訂酒店

大城市如大阪、東京馬拉松，酒店住宿的選擇比較多，若提早預訂會較便宜。至於名古屋、神戶和金澤等，宿位比較緊張，試過在跑神戶馬前一個月，只剩兩間價格相宜的酒店有房提供，所以最好在未報名參加賽事前就先預訂酒店，尤其是可以免費退房那種，即使未能報名也可以退房，較有保障。考慮酒店時，我會選擇距離賽事起點較近的地方，或鐵路旁的酒店，好讓自己在比賽當天有足夠時間休息，比賽日也不用費太多心神去找起點。

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跑完去玩，重要程度絕對不會較比賽低。

4．賽事周邊的旅遊景點

跑馬只是我旅遊的一部份，完成賽事心情放鬆，總會想到其他地方遊覽一下。例如在大阪馬後，可以到和歌山泡一泡溫泉，消除肌肉疲勞。跑完金澤馬後，則可到世界遺產白川鄉，欣賞像童話王國般的山村美景。而我在完成長野馬後，剛好是立山黑部的開山時候，有機會在高聳的巨型冰牆間穿梭，在空中纜車飽覽一望無際的雪景。

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