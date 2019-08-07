【01齊跑．Joanne】跑步教育子女兼自我覺悟　今星期要急起直追

都市人，總因為各種身分與責任。要從百忙生活中抽空在跑步上，是一份學問。 上個跑季，靚媽跑手Joanne因為兒子的升中試，暫時放下很多跑步計劃。 正以為跑步生活可以重新出發之際，又遇上近月的示威浪潮，太多傷感的畫面，令人難提起享受跑步的心情。 即使這個8月，Joanne決心走出意志消沉，定下80公里的「MinPlay」。但是實踐起來，都很困難。

「靚媽！今星期要交功課了！跑了多少呢？」一如以往，我每星期都會定時跟進「MinPlay領跑手」的進度。

Joanne回應：「周中天氣不穩定，沒跑；周日沒有人幫手照顧子女，沒跑；周一有終於有時間跑了8公里，但之後的社會形勢又太令人擔憂，之後兩日的心情又變得沉重。加上最近經常要加班，下班時已經很夜，打開電話，又是沒完沒了的社會事件。緊張與憂心不斷循環，不能安睡，起床時身體又很疲倦，結果第一周只跑了8K。我計過了，如果要完成80公里MinPlay的話，之後大約要隔天就要跑8K，但原來想用腳步放鬆繃緊情緒，都有一定難度。」

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

用里數換運動潮物兼海外馬名額 按此了解01齊跑玩法

社會氣候對跑步怎會沒影響呢？

事實上，社會氣候對跑步怎會沒影響呢？家住港島中西區的Joanne，感覺近月街跑的氣氛，有點異常。平日很多跑友經過的地域，變得異常安靜。本來熙來攘往的社區，變得人流稀疏。近來受社會氣氛影響，而提不起勁練習的跑手，絕不只有Joanne一人。即使走到人流正常的地域，街坊路人的肢體動作與面部表情，顯示他們明顯提高了警覺，活像時刻都要準備應對類似元朗、北角、荃灣、沙田等地區出現過的亂事。想去跑步令自己身心健康，態度變正面，都因社區難以安寧，人心惶惶，計劃暫時被擾亂。

實在很難欺騙自己，「外面什麼事都沒有發生過，一切如常」。

Joanne自言，最近出街跑步都會令家人擔心。

一時三刻意志消沉，在所難免，但無論自救還是求助，每個人都總要想辦法走出低谷。正職為社工的Joanne，一直相信跑步能夠助人建立正念（Mindfulness），無論對她自己，還是教育子女，都一直受益於這種馬拉松精神之中。她說：「無論是走出困境，還是建立興趣，做任何事開始時，總是精力十足，較容易入手。但往後如何經營？如何享受？又是另一個景象。不停反覆地練習，令自己進步或實現目標的過程，才是最磨練毅力與堅持的地方。跑步因此成為我向子女身教的其中一種方法，正如我的女兒，因為看到媽媽跑步感到興趣，試過在短跑比賽只得第二名而耿耿於懷，主動跟教練一周練足4日，訓練量比我還高。最後她贏得了其他比賽，學習到『practice makes perfect』和從辛苦之中找到快樂的道理。這種馬拉松精神，應用在人生中很多事情都十分實用。」

馬拉松精神，應用在人生中很多事情都十分實用。

說着說着，堅持的信念嗎？Joanne好像想通了一些事情，她說：「或許這個星期我真的要認真安排自己的日程，晚上休息時間自律一點放低電話，可行的話，在放工或中午時間安排跑步時間，希望今星期有進展吧。

成事在人，大家都要繼續加油了！

跟靚媽Joanne一齊跑 8月MinPlay：80公里

一個人跑也太悶了，各位會跟隨Joanne的計劃，一起跑，以80公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「8月MinPlay」虛擬章嗎？

立即登入跑手接龍Facebook群組一齊傾下跑步經，分享各位與Joanne的跑步日常。

一齊跑 《每月MinPlay》活動

如果你找不到跑步的動力，就讓我們給你一個起跑的理由！

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

立即按此下載《香港01》App 登入01齊跑

登記成為01會員，進入「01齊跑」，選擇「馬上成為01跑手」，綁定跑步裝置；8月之內跑夠80公里並同步數據，完成目標里數後即可獲得月度的「MinPlay章」。登入跑手接龍Facebook群組相關Post中，Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑！一起進步！