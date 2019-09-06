【越野跑】跑山行山皆有責任保育行山徑　籲山賽搞手備環保意識

一直關注行山徑石屎化的越野跑手曾小強認為，不能將行山徑損毀責任全部推到越野跑手身上，每個使用山徑的人都應該有份責任感。曾小強還引述日本及美國的山賽為例子，呼籲香港山賽搞手要有保護郊野環境的意識。

香港山賽數目近年急劇增長，愈來愈多人關心山賽過多對郊野環境及行山徑的影響，例如前年有大學教授發表跑山活動對行山徑損耗的研究。香港越野跑手曾小強亦認同：「一條路線，如果一日內有過百人、過千人一起高強度地去踩過，當然會有一定的耗損，怎樣才能把影響減至最少？」

曾小強希望每位跑手都有公民意識，對行山徑要有一份責任感。（顏銘輝攝）

曾小強希望每個跑手都有公民意識，對行山徑要有一份責任感。他舉例說：「雖然條路落雨時爛、有水窪，但你不要踩草過，將步伐保持在主要行山徑上。以前大帽山四方亭附近，行出了很多條路，就是因為主路有水窪，路面積水，又或者條路被踩到全是泥巴，行過的人就不行這條路，行旁邊的地方，所以旁邊開出了很多路線。當新路的草被踩死，開始爛，人們又踩出另一條新路。大家應該保持在主路上行走，不要行小路，不要擴闊山路。」

黃浩輝：勿貪快行捷徑

另一名越野跑手黃浩輝表示，跑手亦不應該貪快走捷徑。他解釋：「第一個人行，賺了兩秒，後面的人見到，當然跟住行，怎能蝕兩秒！當人人不想蝕兩秒，就會多了一條路。這是個道德問題，應不應為了兩秒去這樣做。」樂施會籌募經理（活動）黃玉閒亦認同，她說：「我們都會跟參加者及義工講，不要行那些捷徑，最緊要公平。雖然我們不是一個比賽，是個活動，但如果有人行捷徑，代表行的路短了，都是不公道。」

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黃浩輝表示很多人覺得行樓梯最辛苦，行旁邊的小路才是好，但這樣做其實對自己好，對環境不好。（顏銘輝攝）

環富士山越野賽值得參考

對於山賽主辦方的責任，曾小強及黃浩輝同樣高度讚揚日本的環富士山越野賽（UTMF）。曾小強說：「比賽完結後，會有義工夥政府人員巡視整條路線，如果發現有地方損毀嚴重，就會去維修。日本這個比賽真的做得很好，花了幾個月時間去視察不同路段，事後維修很重要。你要有個責任感，用完之後不是拍拍屁股就走人，這是搞手應有的責任。」

黃浩輝就提到UTMF的另一項措施，他說：「因為對環境的保護，他們不准參加者用行山杖，不想篤到泥土鬆散，影響到環境。」另外，曾小強還提到兩項美國的山賽，他說：「美國的Hardrock（硬石100 英里耐力賽）及Western States（西部100英里耐力賽）都是著名的比賽，但參賽人數很少。如果他們開放幾千人名額都肯定一日內爆滿，但為何他們不增加名額呢？因為他們想減少比賽對大自然造成的衝擊。你需要有這個意識，去為大自然環境的想一想。」

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環保團體綠惜地球近年積極推廣「自己垃圾自己帶走」及行山徑可持續性的概念，社區協作總監鄭茹蕙認為要由山賽搞手起加強推廣無痕山林，她說：「主辦單位搞活動前，團隊入面必須要有持無痕山林證書的人，制定計劃時要配合這些概念。現在漁護署主要集中在垃圾處理的方面，要搞手有垃圾處理的計劃，但在郊野保育上，減少垃圾只是其中一方面。」

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綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙（左）參與修築行山徑工作坊。（顏銘輝攝/資料圖片）

曾小強：別把責任全推在跑山之上

行山與跑山並非對立，曾小強認為所有行山徑的使用者都有責任。他說：「現在很多細的行山徑都愈行愈闊，怎麼會變成這樣？那些路都不是比賽路線。因為行山人士多。如果一味將所有責任推到越野跑的人身上，並不公平。有人喜歡跑，有人喜歡行，大家都是喜歡享受大自然，只是不同的方式。我就鍾意跑一會兒，又行一會兒，可以在短時間去到很長的距離，享受到很多地方。」

雖然山賽獲得漁護署的批准，但大眾仍可以同時使用相關行山徑。在同一條路上，當慢慢行的郊遊人士，遇上趕住衝線的跑山選手，需要互諒互讓。越野跑手周佩欣認為這方面問題不大，她說：「多數比賽都是一早起步，只是起步的一刻，或者在一些樽頸位置較多人。如果一般去郊遊，早上9點幾10點去行山的話，越野跑的人龍已經拉開了。始終越野賽不像公路跑那麼高速，我們上山都是行，落山則是輕快地跑，撞到人的危險性較低。」

越野跑手周佩欣認為跑山比賽通常早起步，對行山人士的影響不大。（顏銘輝攝）

旅聯主席周國強今年初出席嶂上登山節。（顏銘輝攝）

旅聯主席：當局宜公開所有山賽日期及路線

中國香港旅行遠足聯會主席周國強亦表示遇過有禮貌的跑手，他說：「有些團體組織做得不錯，叮囑參加者小心行山人士，大家要禮讓一點，我們都見過有些跑山人士很有禮貌。」

周國強建議漁護署可以做多一點，他說：「當局可在網站及山路附近出告示，或者透過行山團體發放消息，讓大眾知道幾時幾日什麼地方會有比賽，讓行山人士避一避。為何要避？寧可我們避一避比賽，減低大家的危險性。」

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