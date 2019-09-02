【01齊跑．跑向日本】京都馬拉松連住宿　跑21K答問題送兩位

「01齊跑」的「跑向日本」虛擬跑系列，送01跑手一程，遠征東瀛不同馬拉松，以獎賞鼓勵大家不斷向前，努力練習。 水戶、大阪、那霸及富士山之後，今回造訪古色古香的京都。曾經是日本的古代首都，充滿數百年歷史的古廟與建築。你可能遊覽過N次，走馬看花之後，想跑一回古風街道嗎？ 「跑向日本」第五彈，送出明年2月16日京都馬拉松名額連機票住宿套票，名額2位。立即行動，21K虛擬跑已經開始。

【重要提示】01齊跑只准每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「跑向日本 京都馬拉松」虛擬跑挑戰。

按此連結進入01齊跑，參加「跑向日本 京都馬拉松」虛擬跑挑戰頁

京都古色古香，已經是遊客熱點。每次步出京都車站，「撞口撞面」都是熟識臉孔與聲音。聽到廣東話或普通話，機會甚至大於日語。每一次都是穿和服拍照，其實京都有不少古建築與寺廟，還有河岸，十分適合跑步。京都馬拉松的路線經過精心規劃，從西跑到東。看看京都馬拉松三大特色：

京都的2月早晨，天氣頗為清爽，有利長跑。（路斯攝）

腳步遊京都

京都是古代日本的首都，稱為「平安京」，另一稱呼為「洛」，現時仍然使用。市內有大量古剎古蹟，遍佈東、南、西、北及中部。馬拉松路線從市郊的運動場開始，途經洛西及洛北地區，最後於洛東地區衝線。

路線市內多座歷史悠久的寺院、廟宇和神社。開跑大約6公里後已經進入嵐山地區，能夠遠望著名的渡月橋。轉至洛北地區，路經多個列入世界遺產的寺院，包括仁和寺、上賀茂神社及下鴨神社。後段沿賀茂川河岸跑向洛東地區，經過京都大學後衝線。

雖然後段路線重複較多，亦屬鬧市，但全程可算平坦。前半程上斜幅度大，大約20公里路段前已到最高點，開始逐漸向下跑。惟注意京都大學前一段跑向銀閣寺的上斜路長逾1公里，必須保留體力。

開賽後數公里，跑上嵐山地區，遠眺名勝「渡月橋」。（路斯攝）

青春無敵啦啦隊

馬拉松賽事途經市內十所大學，不少大學生粉墨登場，載歌載舞為跑手打氣。2017年參加，背心短裙啦啦隊，亦見過穿大正時代服裝的少女，終點前有一隊年輕男女載歌載舞，氣氛甚佳。

打氣隊載歌載舞，衣著亦精心打扮。這個是最後的打氣點，聽着他們的熱烈鼓勵，衝線吧。（路斯攝）

藝術品一樣的完賽獎牌

跑完全馬，接到獎牌，為多個月刻苦訓練，留下紀念。京都馬拉松獎牌每年精心設計，2020年賽事的獎牌式樣一公布，網絡上一片讚美之聲。設計取材自京都國立博物館內「風神雷神圖屏風」上，風神與雷神乘坐的雲，兩股雲呈「9」字形，配合本屆為第9屆賽事。而獎牌帶使用京都傳統印染工藝「京友禪」風格的圖案。

京都馬拉松獎牌設計精美，2020年一屆的設計，獎牌帶亦十分漂亮。（京都馬拉松FB）

「01齊跑」跑向日本第五彈，送你京都馬拉松旅遊套票，挑戰已經開始，9月19日晚上11時59分59秒完結。

半個月，21K，中秋前一定跑得完。只要登入01齊跑挑戰頁，按下「立即參與」後跑夠21公里，同步數據，只要填妥表格回答「京都馬拉松點解吸引你去跑」。答案有趣，能夠感動齊跑團隊，就有機會奪得京都馬拉松全馬名額，連機票及4日3夜住宿套票。有關是次活動介紹及資訊，可按此連結。（詳情請參閱載於挑戰頁內的條款及細則，一切以條款及細則為準。）

京都馬拉松虛擬跑活動已經展開，快啲入去按「立即參與」，出去跑步啦。

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關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

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