【跑出自己】Pacer角色的新詮釋　徐弘泰：教練生涯新挑戰

跑而優則教，是很多香港頂級跑手的生涯發展； 然而教練功力是好是壞的定義，可真的一成不變，只有助學生跑手「追到好成績」，就是好教練的唯一任務嗎？ 今個跑季，前港隊代表徐弘泰（Winter）執掌《ASICS跑出自己訓練企画—ASICS Pacer》團隊； 既為一眾配速員（Pacer）提供體能、技術與心態上的訓練，也是對自己教練生涯的新挑戰。

隨着近日氣溫逐漸下降，平日練跑時，步履間身邊吹過陣陣涼風，每一步間劃過耳邊的風聲，彷如提醒每個跑手「跑季真的回來了」的佳音；很多跑手都喜歡在季初時，為每個跑季定下新目標。以心懷挑戰「更快、更遠」的鬥志，通過反覆的練習，付出無數汗水與心血，期望在未來數月間全力實踐換取獎項與成就感，這亦是長跑運動很容易令人「上癮」的一大吸引點；及至對於6年前開始擔任教練的前港隊代表徐弘泰（Winter）來說，這也是他往日所以開始跑步的原因。

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不甘平凡，令徐弘泰希望在長跑方面創點成就。（高仲明攝）

跑步 因為不甘平凡

「我在13歲開始跑步，至今都快有20年跑齡了。」Winter開始分享他過去初接觸跑步時的經過與心態說：「我從小已經很喜歡運動，籃球、足球都喜歡，但就是沒有天份，有時都會有點失望，不甘自己如此平凡；在2000年的時候，我參加了中學的越野賽跑步比賽，比賽正好在今天的訪問地點盧吉道進行，跑3.5公里。之前完全沒有練習過，死撐之下亂跑，結果竟然取得了「第二名」！方令我覺得，自己在跑步上下點苦功的話，或許可以有點成就，次年再次挑戰冠軍？又真的成功了！」Winter的跑步生涯，正是源於不甘平凡、想令自己變得更強而展開。

後來的故事很多人都知道，經歷數年正式跑步訓練「改造」的Winter，不但奪得過《香港十公里挑戰賽》青年組冠軍、《渣打半馬》青年組冠軍等殊榮，當他19歲第一次出戰全馬時，更已經錄得2小時37分的驚人成績，極具天賦的他，當年可謂平地一聲雷；雖然及後曾經因為各種生活原因，一度短暫離開跑壇，但Winter心中的「跑魂」卻從未消散，2013年開始執起教鞭，至今接觸過數跑步學員數以千計。角色的轉換，亦令他看待長跑運動的角度漸漸改變；過去的他只知道為追成績而跑，現在卻明白到，縱使目標不同，但原來只要過程中同樣抱有認真的態度，不同的目標，也可演繹出不同的精彩意義。

雖然訓練目標可以不同，認真態度卻必須。（高仲明攝）

改變跑步是「個人運動」的片面印象

跑得更快就是進步？這種說法當然錯不了，但這就是唯一嗎？

一直以來，Winter都覺得長跑是一種個人運動，即使是隊際賽，由於計分方法大多離不開以隊員各自跑出的總時間計算，於是每個跑手只需注重自己的跑步能力，全力做好自己，就已經是對團隊的「最大責任」。Winter自問是個要求嚴格的教練，再加上運動員的出身，令他在最初教跑時，都會偏向了從運動員的競賽視覺出發，按各自需要專注改善的環節，投放更多時間以達至學員目標的效果。

隨着他接觸到的跑手愈來愈多，反而令他的視覺跳出了運動員的「同溫層」，發現了每個都市跑手或許都對跑步有各自的詮釋，他說：「我教過很多跑手，有小朋友、有大人；有精英，也有業餘愛好者。每個人的程度和目標都不同，簡單想想也知道，如果用教精英跑手的方法對待啟蒙中的小朋友，結果也不會理想。我們不可能用同樣的溝通方法與要求，對待不同類型的跑手；最重要，是先要了解清楚學生需要什麼，再對證下藥，無論是成績、健康、挑戰、社交等等，都是很常見的原因。現在的我會形容自己是個『百搭』的教練，待學員清楚自己的目標和能力後，我就會調整我的教程與要求。不變的，是我都始終覺得不論對待任何目標，訓練都必須認真對待，這點絕不改變。」

教Pacer，本身已經是對Winter的新挑戰。（高仲明攝）

每場比賽的賽道上除了跑手之外，最常見角色就是配速員（Pacer），卻因為他們並非競賽性質地存在，往往就在引領不同跑手去預期的配速衝線後就被人所遺忘；然而，他們雖然不是追求個人最高速的極限，但穩定的控速技巧、對賽道的認識和照顧同行跑手的同理心等等，全都是需要下苦功磨練的技巧。更重要，他們在成就自己的追求之外，同時亦助不少跑手完成目標配速，助人自助之下，為比賽賦予了另一層意義；但是當中付出的汗水與心血，卻亦絕不下於任何長跑訓練。今個跑季，Winter成為了《ASICS跑出自己訓練企画—ASICS Pacer》的教練，幫助的，不但是一班期望在跑步生涯中作新嘗試、新挑戰的Pacer，本身已經是對他教練歷程的新挑戰。

Winter認為訓練出更多有水準的Pacer，某程度是就是間接推動更多跑手提升水準的方法。（高仲明攝）

Pacer角色比想像更重要

Winter作為一名精英跑手，每場比賽固然要盡力按照自己的節奏跑，以爭取佳積，過程中亦自然亦不會跟隨Pacer跑。然而他依然相信Pacer對比賽，甚至整個社會跑步水平的提升都非常重要，他說：「有時候我會覺得，長跑教練的工作跟Pacer有類似的地方，訓練時偶要帶領學生跑過8K、10K、甚至更多；因為無論在比賽還是訓練之間，如果跑手很確認前面的人可以跑到某一時間，他們就可以放心在後面跟着跑，不需要花心思兼顧速度，眼睛保持望前，做好自己的呼吸、放鬆身體，對發揮自然有很大幫助。如果可以訓練出更多有水準的Pacer，某程度是就是間接推動更多跑手一起進步的方法。所以Pacer的角色，無論比賽內外都非常重要。」

跑步時擁有穩定的除了能力要求外，Winter對ASICS Pacer的同埋心亦有要求。（高仲明攝）

正因為Pacer在Winter眼中是一個非常重要的角色，今次選拔《ASICS跑出自己訓練企画—ASICS Pacer》的成員時，他亦定下了嚴格的要求。ASICS Pacer除了要很了解自己的衡速，跑步時擁有穩定的速度這類能力要求外，Winter亦很重視他們是否擁有照顧他人的同埋心。因為他覺得，Pacer在漫長的比賽中不但要照顧自己的步速，更多時還要照顧到同行跑手的心理狀態，例如要根本對賽道的認識，提升同行者那裡要忍耐攀升、那裡可回氣等策略，讓他們了解自己可以做什麼，將會面對什麼等等；在適當時期給予同行者鼓勵，永遠以幫助他人優先，才是一個稱職Pacer的工作。Winter續說：「Pacer不但要留意路面情況，也必須留意跑手狀態，重視的程度甚至要高於個人表現；舉例說，明明眼見一個可以貼盡穿越的彎位，以爭取最省力、最快速的方式跑過，問題是，當一大班跑手共同穿過同一路段時，卻可能會在同時間令極多人混亂地左穿右插，未必人人跟得到。如果這樣一個缺乏對團隊利益的考量，過份重視自我表現的跑手稱要成為ASICS Pacer的話，我會說他絕不及格。」

長跑看似是一人的運動，卻能感受團隊的快樂。（高仲明攝）

付出更多 收穫也更多

《ASICS跑出自己訓練企画—ASICS Pacer》已經隨着跑季重啟而展開，20名嚴格挑選的Pacer每星期參加兩課訓練，除了提升本身跑步能力的訓練外，他們亦要額外加一課專注領跑的衡速訓練，相對於一心做成績的跑手來說，Pacer需要着墨的環節反而有過之而無不及；然而跑界名言「沒有奇蹟、只有累積」，長跑令人喜愛的其中一個原因，全因付出多少，就會收穫多少的定律；Pacer付出了跑步以外的苦功，收穫的自然比單純練跑更多。「我很希望ASICS Pacer可以在今次訓練中跑出自己，可能在過往的日子間，他們純粹追求成績上的突破；現在卻因為Pacer訓練的獨特性質，享受到跑步過程外，也能享受團隊的樂趣和幫人完成配速的滿足感，發掘出更多享受長跑的快樂，就是我希望他們在是次企画中的得着。」Winter解說。

Winter希望ASICS Pacer能夠享受到跑步過程外，也能享受團隊的樂趣和幫人完成配速的滿足感。（高仲明攝）

未來日子間，ASICS Pacer團隊將會出現在不同本地賽事之中，以幫助更多人完成目標配速，作為他們苦練多時的成果；各位跑手慶祝目標達成之時，也不要忘記跟其他人分享成功感的快樂，始終一個互相鼓勵與推動的跑步社群，往往是一起進步的催化劑，誰敢再說長跑一定是「個人的運動」？