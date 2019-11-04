【紐約馬拉松】林海峰完成第2場六大馬拉松　香港跑手屈景朗破230

今屆紐約馬拉松剛於11月3日舉行，由於紐約馬拉松是六大馬拉松之一，每年香港都會有跑手前往美國參賽。 今屆賽事，最快的香港跑手是屈景朗，他以2小時29分鐘49秒完走，最快的香港演藝界名人是林海峰，完成時間是3小時25分鐘42秒。

紐約馬拉松被譽為六大馬拉松中最困難一場，皆因要經過5條大橋，賽道有很多起伏，容易打亂跑手配速，加上37公里後有多於1公里上斜，絕不是一條容易跑到好成績的賽道。

香港最快藝人林海峰，個人馬拉松最佳時間是3小時13分鐘，今次在紐約馬拉松的完走時間是3小時25分鐘42秒，成績不俗。（資料圖片）

賽道難度高，阻不到香港跑手跑出好成績，香港最快藝人林海峰，個人馬拉松最佳時間是3小時13分鐘，今次在紐約馬拉松的完走時間是3小時25分鐘42秒，成績不俗。賽前，他在社交媒體說「大蘋果之旅-腳痛、牙痛，凍」。賽後，他說「好天氣好氣氛跑得好開心」，可見擔憂一掃而空，而且心情愉快。

此外，林海峰已完成東京馬拉松和紐約馬拉松，而且是第一位達標跑波士頓馬拉松的香港藝人，所以他很可能是第一位完成六大馬拉松的香港藝人。

賽前林海峰在橋上練習。（林海峰instragm圖片）

+ 4 + 3 + 2

今屆紐約馬拉松，香港最快的跑手是屈景朗，他以2小時29分鐘49秒衝線。「最初10公里，我沒有望錶，低頭一望，頭10公里時間是33分鐘，感覺不俗，所以維持配速繼續跑，結果打破了自己半馬和全馬紀錄」。兩周前，他才跑完芝加哥馬拉松，所以在這條難度高的賽道跑出好成績是喜出望外。

屈景朗跑過15場馬拉松 ，之前的個人最佳時間是2小時34分鐘。（屈景朗提供）

屈景朗認為紐約馬拉松最後數公里最難捱，皆因不斷有起伏，「我們要走到中央公園衝線，尾程不斷有起伏，我堅持不鬆懈，維持速度衝到終點」。賽後，他會稍作休息，並到尼加拉大瀑布和華盛頓等地方旅遊。

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