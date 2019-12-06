【01齊跑．搵食姐】跑步初體驗　用早餐做目標感覺更有動力

肥嘅力量真係可以好大，連搵食姐呢啲從來只係識用把嘴做運動嘅人都終於的起心肝去跑步，向60公里MinPlay進發； 其實搵食姐平時見到啲鬼仔、鬼妹返工前晨跑，一直都覺得人哋好似chill、好有生活態度咁，所以FF自己跑步嘅話，應該都咁上下。於是今個星期佢決定由晨跑開始； 未出發先興奮，信心爆棚嘅佢，好似諗咗已經跑咗咁，覺得自己已經變得又瘦又靚。但其實對一個第一次跑步嘅人嚟講，無啦啦跑幾公里真係想像中咁易？

星期一，搵食姐特登早啲起身出門口，換上一身運動裝「Full Gear」上陣。荃灣返工嘅佢早左落車，去到荃灣海濱起跑時，先發現完全輸經驗。自己仲拎坐個返工袋，仲有袋衫......好「捩棄」，點解人哋晨跑就好似有道光包圍住咁，自己呢......就頭髮又亂、又狼狽，生意失敗咁。再諗深一陣先意識到，原來平時啲老外通常都喺屋企附近晨操，一出屋企門口就跑得，返埋屋企沖埋涼都仲有時間，袋都唔使攞，沖完涼仲精神爽利咁返工，chill to the max！

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人哋晨跑就好似有道光包圍住咁，我就生意失敗咁。

再望返自己，左一袋右一袋，似遲到跑返公司多過出街跑步，但冇辦法啦，唔通第一次跑就放棄咁衰仔咩？下次晨跑都係盡量輕便少少，或者再早多少少出門口，放低啲行裝喺公司先吧。由於搵食姐覺得沿海濱跑一來夠chill，二來又唔比車撞，於是佢由荃灣公園廣場出發，向荃橋方向跑；但跑左200米，已經覺得唔對路：「原來都幾辛苦㗎喎，都係take個break先」與此同時，搵食姐諗起不如用e肚仔APP叫定個早餐，當Set個終點，比個目標自己，一定要跑到間餐廳，攞埋早餐外賣自取先可以停！

唔食嘢邊有力跑，唔跑邊有quota食番餐，係時候e肚仔

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跑步原來真係幾辛苦㗎喎。

由落完單嗰刻開始，搵食姐好似突然之間更有動力，更加把勁！向住外賣自取嘅早餐進發。跑吓跑吓，本來遠望細細條嘅青荃橋已經喺自己頭頂，計一計，1公里喇！諗落呢次好似係人生第一次用「公里」做單位嚟計算自己嘅運動距離；原來荃灣海濱去到呢個位係掘頭路，反正都洗濕左個頭，話明跑荃灣海濱，不如試下番轉頭跑晒去啦，於是搵食姐就試吓向麗城花園方向回程。可能因為個個都番晒工嘅關係，沿路人唔多，望住身旁照落海灣上金光閃閃嘅陽光，原來又幾浪漫喎衰鬼！唔覺唔覺咁跑跑吓，就去到抽水站附近，發現前方整緊路所以封晒，又再睇睇，原來又已經過咗2公里！天大嘅進步！第一次嚟講真係好滿足，應該係時候番轉頭，攞早餐喇！

用e肚仔APP叫定個早餐，當Set個終點，比個目標自己。

走多幾百米，返到荃灣公園廣場路起點，快快腳跑出公園門口攞早餐，感覺力量又返番嚟；拎完早餐返上公司慢慢嘆，雖然身上發出淡淡臭汗味，但見到眼前辛苦得來嘅早餐，總覺得特別好味咁，仲可以儲多個e肚仔印花添；剛剛好，一條3公里嘅路程，包跑、包食、包印花，好滿足。由嗰日開始，搵食姐對跑步反而變得更有動力，每日搵一間餐廳做終點，跑完海濱就去攞。60公里MinPlay？其實唔難。

每日搵一間餐廳做終點，跑完海濱就去攞，原來都幾好。

跟搵食姐一齊跑 12月MinPlay：30公里/60公里/100公里

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay）；選擇30公里/60公里/100公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「12月MinPlay」虛擬章，作為一眾01跑手月度的基本目標；

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登記成為01會員，進入「01齊跑」，選擇「馬上成為01跑手」，綁定跑步裝置；一個月之內跑夠指定里數並同步數據，完成目標里數後即可獲得月度的「MinPlay章」。登入跑手接龍Facebook群組相關Post中，Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑！一起進步！