【01齊跑．搵食姐】朋友你跑步因為愛定責任？　係肥呀！

大家仲記唔記得自己當初開始跑步嘅原因？ 到底點解從來死都唔肯做運動嘅搵食姐，無啦啦會的起心肝去跑步，仲幫自己定下60公里嘅「12月MinPlay」呢？ 其實，未就係因為嗰個困擾所有女人嘅「魔咒」……

話說早幾日，「為食而生」嘅搵食姐收到個十幾年冇聯絡過嘅幼稚園同學來電，原來呢位朋友下年年頭結婚喇，仲邀請佢做佢伴娘添；雖然大家咁耐無見，但搵食姐依然好感動，原來呢個幼稚園同學一直冇忘記佢呀，而且仲一直當佢Best Friend，連結婚都叫佢做伴娘，所以諗都唔諗，即刻就應承咗人。

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第二日返工，搵食姐梗係忍唔住同同事Mean姐分享呢件事啦。點知Mean姐話：「傻豬嚟嘅，唔好咁單純啦，結婚咁大件事，識搵梗係搵個樣又衰過自己、肥又肥過自己嘅人做伴娘啦。咁情況唔諗起你仲有邊個？」

事實永遠殘酷，大受打擊嘅搵食姐覺得感情被欺騙，好唔開心……但應承得人又冇得唔頂硬上。呢個時候，一腔熱血突然由搵食姐嘅腸胃間湧上頭。

唔食嘢邊有力跑，唔跑邊有quota食番餐，係時候e肚仔

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「我！要！跑！步！下個月一定要變瘦變靚咁去飲，唔可以衰比人睇！」

跟搵食姐一齊跑 12月MinPlay：30公里/60公里/100公里

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay）；選擇30公里/60公里/100公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「12月MinPlay」虛擬章，作為一眾01跑手月度的基本目標；

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登記成為01會員，進入「01齊跑」，選擇「馬上成為01跑手」，綁定跑步裝置；一個月之內跑夠指定里數並同步數據，完成目標里數後即可獲得月度的「MinPlay章」。登入跑手接龍Facebook群組相關Post中，Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑！一起進步！