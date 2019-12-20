【跑出自己】Pacer是為他人還是自己而跑？　答案只有一線之差

長跑路上偶有迷失，說的未必是比賽中的身心起伏，也是每次尋求突破之間的樽頸難關，動搖了信心與耐性，甚至失去跑步的初心與動力。 逼得太緊未必有好結果，退後一步，反而看清得失。就像3名《ASICS跑出自己訓練企画—ASICS Pacer》的成員，透過這次助人自助的歷練，發現幫助他人跑出好成績同時，也令自己茅塞頓開。 攝影：余俊亮

本月初「港島10公里賽2019」在清爽宜人的星期天舉行，天公造美，未起步已覺是跑出佳績的好機會，是以跑手們都信心十足，期望在賽道上突破。

結果不出所料，不少跑手跑出個人最佳戰績，甚至跑出平香港紀錄的成績。當然，長跑運動的意義，從來不限於精英跑手的成績，更重要是我們透過比賽突破自我，每一位跑手，其實就是很多個不甘於固步自封的故事。

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

用里數換運動潮物兼海外馬名額 按此了解01齊跑玩法

無論Pacer還是跑手，跑道上每個參加者都是個不甘心固步自封的故事。

這一天，雖是刷新佳績的良機，卻有一班人明明可以跑得更快、但不以速度為先，他們就是20位《ASICS跑出自己訓練企画—ASICS Pacer》成員，決心在10公里的路上，以穩定的4分30秒、5分鐘、5分30秒和6分鐘配速，加上無間斷的鼓勵語句，成就其他跑手譜寫長跑生涯新篇。

明明有實力卻不好好把握，可惜嗎？但對Becky、Rainbow和Felix幾位ASICS Pacer來說，不但不可惜，完成了Pacer的責任，助跑手以更佳的時間衝線之後，原來並非只得單向地服務他人，回想幾個月來的訓練，以及賽道上每一句感謝，最終成為了他們各自解決跑步生涯樽頸狀態的靈感。助人還是自助，從來只是一線之差。

ASICS Pacer—Becky

教練徐弘泰很貼心；他知道我一直都希望以「千金小姐」為目標，所以他特意安排我訓練5分鐘配速，如果未來我可以將這種感覺放到他日的全馬比賽上，那就是跑出3小時30分的速度了。 Becky @ 5分鐘配速組

第二次配速 難度大增

這次是ASICS Pacer第二次集結配速，路程由灣仔運動場出發，穿過駱克道和軒尼斯道鬧市，再由告士打道出維園道登上東區走廊，到達北角位置後沿路折返，是一條既簡單又有香港特色的賽道。但相對於團隊於11月《香港迪士尼樂園10K Weekend》的首度出征，難度亦相對地稍稍提升。有人會問，不過是以習慣的配速跑相同的路程吧，可以有什麼分別？其實當中少少細節的差異，難度與技術已經大不同。

Becky說：「這次是我們第二次配速，挑戰卻大得多。上一次是場輕鬆的FUN RUN，大家心理上都以輕輕鬆鬆的玩樂性質參與，而且路況十分平穩，大家只要做好最簡單的工作，按照心目中的配速跑，感覺做好自己跑完就任務完成了；今次不同，它是一場田總的正式比賽，更多人以認真態度應戰，自然亦很多人跟着我們跑，以爭取個人的更佳成績。」

「成為了別人依靠的配速指標，不容有太多差池，壓力倍增。加上賽道上落坡幅大，天氣良好所帶動的氣氛，亦令我們在部份斜坡路上跑快了。縱使發現首4公里跑快了而即時調整，結果依然稍稍影響部署。有跑手賽後跟我們說頭段追得好辛苦，幸好捱到最後兩公里回氣後，還是追過我們取得PB，但始終覺得自己的表現不及上一次，有點對不起其他跑手。」

幫助他人做好成績，亦是幫助了未來的自己。

幫助別人 更幫助了未來的自己

表現未盡滿意，但談到Becky對於這次ASICS Pacer中的得着，依然是禁不住「成就解鎖」般的笑容；回想4年前因為對自己身形的不滿，每年都穿不下一年前的牛仔褲，甚至坐車被人以為懷孕而讓座，現在少許時間上的不完美，都忱如變成為賦新詞強說愁的「happy problem」；Becky再回想當初所以決定嘗試Pacer角色的挑戰，一切樽頸難關所帶來的煩惱亦從此變得豁然開朗。

「剛開始跑步時我是為減肥而跑，我亦不太相信跑步會上癮這種說法；但當我看到自己一年內減了20磅，每次比賽都有進步時，我的觀念就改變了。我甚至想挑戰做3小時30分的全馬千金小姐，但跑了三次，依然走不出3小時38分的極限；或許是時候先停一停，給自己一個緩衝期了。回想自己作為跑手的話，多數在比賽過程中有人陪伴、有人鼓勵，自己的表現都會更鎮定，於是我想從協助他人之餘，思考一下自己的不足。教練徐弘泰亦很貼心，他知道我希望以『千金小姐』為目標，所以連月來的訓練，他特意安排我練5分鐘配速，如果我可以將這種感覺放到他日的全馬比賽上，那就是跑出3小時30分的速度了。」

「做Pacer幫助他人之餘，其實自己亦在訓練中為自己下一次爆發打下基礎，辛苦的練習，汗水沒有白流。」Becky解說時面露的成就感，彷如當下在她協助下PB的跑手，就是未來的自己。信任賽道上互勵互勉的同路人，或許就是她在今次旅程中的最大得着。

ASICS Pacer—Rainbow

以前我看待長跑，都是因為競賽的目標而充滿壓力；投入社會之後，離開了常規訓練，比賽壓力消失了，卻令我覺得很迷失，彷彿忘記當初到底為什麼而跑。經過這次ASICS Pacer訓練之後，我覺得我找到了長跑在人生另一個階段的意義。 Rainbow @ 4分30秒配速組

在人生的新階段中尋回長跑的熱情

迷失不止在長跑運動中會出現，換到人生過程，不同階段亦總會不同的錯愕，如能夠將長跑中的領悟，應用到生活中的不同角色之上，這種運動的意義從來都不限於錶面上的一組數字。

今年方從大學畢業投身社會的Rainbow，是ASICS Pacer當中數一數二的「快腳」，因而被教練徐弘泰分配到最快速的4分30秒配速組。10多年跑齡，求學時代她已經是大學越野隊隊長，為對自己與團隊所有成員盡責，以競賽成績為目標自然是不能逃避的責任，壓力隨之而來，她沒有逃避，反而覺得富目標的團隊訓練很有意義，例如實習再忙，亦甘願回到隊中，在有限的備戰時間內盡全力操起狀態。

這種生活卻隨着學生生涯結束而完結，輪班的長時間工作，她再沒時間經營常規訓練，更令Rainbow感到迷失的是，她好像已找不到當初跑步的原因和熱情。直至參加了ASICS Pacer，不但令她重新享受到跑步的樂趣，更在人生的新階段中，找到了長跑的另一種意義。

ASICS Pacer令Rainbow 找回長跑的熱情。

Rainbow說：「其實我去年都有跑《港島10公里賽》，過去我的平均時間大約為39分至40分左右。今年換了一個角色在這比賽中出現，感覺尤深。以前做跑手，追成績，很有目標和衝勁，加上本身我是個享受團隊生活的人，過去在大學越野隊，團隊一心一意為了成績而跑，互相引領和鼓勵地跑，再辛苦但也很享受；畢業之後，工作和傷患，加上再沒有常規訓練，我漸漸覺得再找不到享受跑步的原因。直至來到這裡，重拾團隊訓練之餘，亦令我認識很多不同類型的跑手。」

「跟我過去圈子內總是充滿競爭性的跑手不同，我發現ASICS Pacer的成員都是因為喜愛而跑，有人是因為減肥而漸漸愛上跑步、有人純粹享受助人自助的意義，令我發現原來跑步都可以有很多原因。從前跑步享受壓力和疲倦的快感，現在卻覺得愉快心情與認真訓練是可以並存。從團隊一起跑出理想的時間，到看到跟着我們跑的跑手衝線後，展露滿足的笑臉，都是成就感的來源。或許保持心態與身體的健康，已是一個讓自己跑下去的理由。」

ASICS Pacer—Felix

一直以來我都是一個人跑，這次Pacer訓練，卻令我多吸收到另一種看待長跑的態度；第一次感受跑步團隊，由熱身開始已經很開心，原來互相推動，就是遏止惰性的良方。 Felix @ 5分鐘配速組

因為妻子 初嘗配速的喜悅

跟Becky一同在5分鐘配速組奮鬥的，還有「好好先生」Felix。我之所以這樣稱呼他，源於他燃起做Pacer意願的原因。這位ASICS Pacer去年同樣在《港島10公里賽》中出現，角色卻是擔當起妻子「私人Pacer」。

他說：「內子近年開始了跑步，而且成績愈來愈好，我希望在她需要我的時候，能夠跟她一齊創出個人最佳紀錄，於是我去年首次嘗試為她配速，她目標是一小時內完賽，計算她在避人和上線方面的經驗不足，最後我們都可以在略差幾秒情況下完賽。縱肯定不是我的最快時間，但大家都很開心。亦令我發現了，原來一起跑，跟其他人分享達標時的喜悅，自己都會很滿足。」

成為ASICS Pacer之前，Felix一直是個「獨行俠」。

+ 7 + 6 + 5

Felix所以有這樣的感悟，原來他過去一直是個「獨行俠」，從未在任何跑步團隊中受過訓練，一直以來的跑步生涯，包括3次全馬經歷，完全是靠自己的盲勁衝回來，尚可做到早前金澤馬拉松中創下的3小時14分PB。然而一個人跑步，始終較難阻止惰性的出現，疲倦了，那便跑慢一點吧，沒有一個人在身邊鼓勵自己，令自己不要停下腳步，總會遇到樽頸的一天。為妻子領跑中，反而令自己反思到，原來助人自助才是一起跑得更快的法門。緣份之下，看到網上的ASICS Pacer報名申請，二話不說便立即報名，現在回想起來，這個決定還是令Felix感到眼大開。

他說：「Pacer的訓練沒有令我跑得更快，卻令我多吸收到一種對待跑步的態度。教練徐弘泰跟我說，努力訓練速度多少總能進步，但要控制好自己在跑步的過程中，這個速度不會出現太多起伏，當中的技巧就很難。這些技巧一個人很難堅持，透過團隊的推動力，卻更容易實現。以前我會因為PB後收到親朋好友的恭賀而比升職還要開心，現在卻發現原來在團隊中一起為一個目標而跑，由熱身一刻開始，單純跑步本身，每一刻都可以很開心。努力過後，再回想剛剛那場《港島10公里賽》，尾段的1.5公里時，很多跑手越過我們隊伍時，相繼地向我們道謝，並做到他們理想中的時間，更令我覺得連月來付出的沒有白費。這兩次領跑成績達標以後，我想我以後就算以不以Pacer的身份參賽，都會繼續團隊的訓練，繼續與每位跑手一起進步。」

用不同的角色與心情體驗長跑，總會有意想不到的得著。

聽過那麼多Pacer的故事以後，長跑是「一個人的運動」的刻板印象早已打破。比賽成績與時間固然有它的意義，但其實有時候稍稍將腳步放慢，放膽跑、放膽試，聽聽每段歷程中內心的感悟，用不同的角色與心情體驗長跑，總會有意想不到的得着。