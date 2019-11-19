【跑出自己】ASICS Pacer首次出動　追逐助人自助的感動

苦練多時，《ASICS跑出自己訓練企画—ASICS Pacer》的成員終於來到實踐之日； 20位成員分成4個配速小隊，擔任《香港迪士尼樂園10K Weekend》的Pacers； 到底首度代表ASICS Pacer領跑的得著與收穫，與他們預期中有沒有差別呢﹖ 於是我找來了團隊中的3名Pacer，Letty、Davis和Cindy，分享他們的長跑故事與「處子戰」的感悟。

11月3日的清晨，天還未亮，氣溫令人感覺一絲涼意，卻可令人清楚確認到秋天跑季的到來；在一眾迎接《香港迪士尼樂園10K Weekend 2019》的跑手群中，魚貫而入的，還有20名身穿配速員跑衣的選手陸續抵達報到，他們就是這場比賽的Pacers。

在一遍歡樂的「Fun Run」主旋律中，這班Pacers雖然有說有笑，卻又有點緊張。原因是這次作為《ASICS跑出自己訓練企画—ASICS Pacer》成立並訓練多月以來，一眾成員首次「學以致用」，為所有跑手提供4分30、5分鐘、5分30和6分鐘的配速支援。當中包括了首次擔任Pacer的Letty，比賽日之前，她預先額外地來到賽道外圍跑了一圈，希望在文字、圖片資訊以外，親身感受一次這條賽道的特色，以免在比賽日出現任何差池。

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

用里數換運動潮物兼海外馬名額 按此了解01齊跑玩法

ASICS Pacer—Letty（羅君豪攝）

從前我沒有多想Pacer是怎樣的一回事，就以為定一小時目標時間，準時回到去就可以了；成為ASICS Pacer之後，方發現當中有很多細節要做好，路途上要顧及路面狀況、周遭選手、隊內溝通、每公里時間等等。 Letty @ 6分鐘配速組

輕鬆Fun Run亦不能怠慢

10KM的比賽，路線大約由迪士尼樂園正門停車場出發，繞過停車區域外一圈後往迪欣湖活動中心，再沿海鳴路往迪士尼碼頭的海岸，穿過迪士尼樂園園區後回到起步點衝線。當天可算是一眾Pacers將苦練多時的控速技巧作應用測試，而他們都認為能夠以「迪士尼10K」的路般作為首次實踐的場地，確實是不俗的起點。原因是整條賽道的地勢平坦，上下坡不多而且足夠寬闊，第一次當Pacer可以在一個較低難度的環境中實踐，對往後的表現無疑是一枝強心針。

11月3日，ASICS Pacer終於首度領跑。（羅君豪攝）

話雖如此，首次轉換角色的Letty還是不敢怠慢。雖然自少參與田徑運動，但其實Letty接受正式長跑訓練不過兩、三年，亦從未意識過Pacer是怎樣的一回事，一直以為這角色不過需要定立一個目標時間，然後準時到達終點就功德圓滿；直到參加了ASICS Pacer訓練之後，每星期兩課刻苦的訓練，方令她領略做Pacer的時候很多細節，包括路途上要顧及路面狀況、周遭跑手狀態、隊員溝通、每公里時間的準繩等等，每一樣都需要反覆的訓練磨練出來，辛苦多時，豈容在最後一刻馬失前蹄呢?

她說：「我在今次『6分鐘配速組』中擔任計時員，每公里都要報配速和總時間，以確保團隊可以一直保持在目標時間，加上真正落場的時候，環境複雜了、跑手人數多了，好玩還好玩，但多少總有壓力；雖然最初我的確是帶快了，幸好後來調整了一下之後，還是做到十分平均的時間，第一次，我很滿意了。」

這次比賽確實是一次大轉變，更重要，是實現了Letty所以希望挑戰Pacer角色的希望，她說：「相信大部份人都想打破自己的紀錄，我也不例外。但跑一段時間，認識到很多朋友，每每見到跑友為了執著於成績，最終弄得傷患處處，都令我重新反思跑步是追求什麼的問題。成績固然重要，但如果只能維持一剎那，那我寧可長跑長有，與身邊跑手一起分享跑步的快樂。因為跑步對我來說，已經不止是興趣，而已經是我的生活了。」

因為去年芝加哥馬拉松的經歷，Davis決定今季其中一個跑步目標，就是成為一個鼓舞人心的Pacer。（羅君豪攝）

跑步愈多愈令人謙卑

一支Pacer小隊之內，除了Letty般擔任計時員外，其實每個人都有不同角色；就以今次5人一組的團隊之內，還有一名領隊、一名旗手和兩名負責鼓勵士氣、處理突發事故的成員；每一個位置都由ASICS Pacer教練徐弘泰（Winter）按成員的能力、性格和特質分配，然後就要在那個崗位上盡力付出，講求紀律與服從，對於一向習慣幫自己追成績作目標的跑手來說，並不是一個不容易的心態轉型。

就像「5分30配速組」的旗手Davis般，由2016年初馬開始，好勝心強，令他幾年間就已經跑過柏林、紐約、芝加哥、東京和倫敦馬拉松，六大馬中跑過其五，短短跑齡間亦已做得不俗成績，令他自問曾經是個自負的跑手。卻因為去年的一件事，令他反思謙卑，亦希望為探求長跑的意義而作新嘗試。

ASICS Pacer—Davis（羅君豪攝）

團隊令個人亦得到提升，特別的滿足感也令我對長跑運動的意義有了新的認知。 Davis @ 5分30秒配速組

新目標：做一個鼓舞人心的Pacer

Davis分享他在2018年芝加哥馬拉松的經歷：「每一次參加馬拉松，我都會跟Pacer的步伐，嘗試追逐目標時間。去年芝加哥馬，我的目標是3小時15分，首26公里的表現還不錯的，亦一直跑在3小時15分的Pacer前方，好不容易捱到35公里，身體終於開始出現異樣；看看錶，時間是02:46:18，剩下不到30分鐘，卻還有7公里左右，說時遲那時快，這時3小時15分的Pacer就追上來了，我嘗試努力跟着。」

「但差不多每跑一步，小腿、腳底都抽一抽筋，我只想拼命地盡跟，」Davis續道：「當Pacer看到我的狀態，他突然激動地叫喊：『你們太令人驚訝了！你們知道嗎？還有不過5里路而已，你們要有堅持餘下路程的意志！』這種震撼人心的鼓勵，令每一個跟着的跑手都立即提起精神來。自此之後，令我更佩服這種充滿鼓舞人心能力的Pacer，我也想試一試以這樣的角色參與比賽。特別是，當我發現無論自己跑得多快，天外有天，總有人比自己更快，漸漸學會謙卑之餘，亦希望在長跑比賽中嘗試不同角色，尋找當中的意義。」

作為Pacer，一場輕鬆的Fun Run亦不能怠慢。（羅君豪攝）

然而當Davis成為了Pacer之後，就不能再以自己的意願、喜好來跑；例如Winter本來打算安排Davis當他最希望嘗試，鼓勵身邊跑手的角色，卻因為發現團隊中另一Pacer有急救證書，有緊急事件時方便隨時抽離；同時又考慮到正職健身教練的Davis身材較為健碩，於是要求他擔任最體力化的旗手，團隊利益為先之下，Davis亦不得不從。每否因而覺得不是味兒？

經過正式Pacer訓練後的Davis，卻有另一種見解，他說：「團隊令個人亦得到提升，特別的滿足感也令我對長跑運動的意義有了新的認知；尤其是跑的過程中，我一直都不知有多少人跟着我們團隊，卻在衝線後，不少跑手都會主動走過走來讚美幾句，大家一起selfie留念。短短10K，卻令我完賽時心情激動，就像當初完成一隻好成績的馬拉松般的感動，我覺得自己已經做到去年定下的新目標。」

ASICS Pacer—Cindy（羅君豪攝）

我們對首次領跑的表現感到十分滿意，尤其是平日訓練總是快了20秒，今天卻很穩定，下坡後也會調節。 Cindy @ 5分30秒配速組

跑步的快樂可以傳播

跟Davis一起衝線的，還有「5分30團隊」的隊友Cindy；雖然這次同樣是她首次以Pacer身份參加比賽，但其實早在多年前她已領略過跑步不只有「追成績換取快樂」一途。總是笑容滿臉與能量充沛的她，自小已是個「無時停」的運動女生，小學三年級時已經一心希望加入田徑隊，除了因為覺得田賽、徑賽有很多項目，很好玩之外，更重要，是她從中找到與別不同的滿足感。

Cindy說：「由兒時的60米短跑，到中學的4公里越野跑。賽場上的刺激感，以及每次通過辛勞訓練獲得成果的感覺，都令我想在跑步場上不斷提升，每一次都要比之前快；一直上到大學，本身都有跟隨大學隊訓練，我亦深信自己有能力代表大學隊，卻因為半工讀的生活，不得不先放下跑步。我的長跑比賽生活，反而在畢業之後才真正開始。」

四個小隊皆成功在預期時間回到終點。（羅君豪攝）

性格好動的Cindy都有嘗試過其他運動，卻都兩個月左右就會放棄，獨是跑步運動令她樂此不疲。對Cindy來說跑步不止是興趣，甚至改變了她的性格，例如過去明明很怕跑斜坡，跑不遠就會停；到後來慢慢走總可以克服，不斷進步直至成功的過程，磨練出她對待待不同事物都更有鬥志和耐性。

遠在她加入Asics Pacer之前，Cindy已經試過以跑步方式貢獻社會，分別幫過兩個機構，為一些肢體、智力有障礙的傷健人士作一對一的跑步訓練和領跑，她說：「我試過參與照顧一個有智力障礙的妹妹，作一對一的訓練，以及陪她一起上線比賽。最初她都很害怕跑步，卻透過不斷的練習、鼓勵、溝通，最終跟依然可以協助她跑了一個從未想像過的里數，看似小事一樁，大家卻為此開心到不得了！這種滿足感令我覺得，原來長跑中不斷求進步的滿足感，可以不止是個人的榮譽，而可以透過不同形式跟所有人分享、共享，亦成為我希望擔任Pacer的原因。」

一起跑，大家都是一個團隊。（羅君豪攝）

+ 5 + 4 + 3

Pacer要熱血、也需技巧

然而真正當Pacer的時候，卻不是只憑一腔熱血就可成事。相對於過去的義務工作，Pacer的細節和技術含量更高，她說﹕「平日我們在寶雲道練習，道路又窄又多彎；卻是一個很好的練習場，因為習慣了在迂迴曲折路上練習，來到真正比賽時很多技能都可應用其中，例如當道路由闊變窄，窄得要變成單行時，我們已經在闊、窄路段交接時的默契，令團隊中保持適當位置與隊形，以免影響身邊所有跑手的表現。」

Cindy再舉例：「又例如我們由最初的運動場練習，由有戴跑步錶跑5分30秒配速，到後來教練要求不戴跑步錶，用身體感受5分30秒配速的感覺，這種不安感下就算跑一公里都很難。後來熟習了這種感覺之後，就不用看錶都可跑出這個時間了。無論是做Pacer還是回到個人身份的跑手，這樣的訓練對心理的確很有幫助，快一點、慢一點，都可以控制自如。做到幫助他人時，自己也有所得益。」

成功完成第一次任務，這個賽季中ASICS Pacer團隊依然會出現在不同本地賽事之中，共享長跑的快樂。下次見到他們時，不妨主動一起跑，互相推動與鼓勵，分享衝線時的喜悅與成功感，其實每個人都可以是這個團隊的一份子。