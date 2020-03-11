法國越野跑品牌HOKA ONE ONE近年捲起熱潮，既有連同Engineered Garments和Opening Ceremony等時尚單位聯乘系列，正式踏進潮流界，品牌亦未忘記越野跑鞋之本業，近日推出全新鞋款TenNine。 其非比尋常的巨型鞋底，再次挑戰跑手對傳統越野跑鞋外形設計的固有印象。然而這塊巨形鞋底卻非Chumky Sneakers般純粹為大而大，卻真正考量了運動性能。

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HOKA ONE ONE於2010年由越野跑手Nicolas Mermoud和Jean-luc Diard創立，其標誌性的巨型厚鞋底，極度追求緩震力，顛覆了傳統跑鞋多年來的薄底設計思維，當年推出之時，並非人人都能接受。

十年之後，HOKA已經成為主流越野跑鞋品牌之一。早前HK100的官方社交平台分享一組有趣的數字，今年近2000名的參賽者，有554人穿著Hoka One One上線，多於Salomon和North Face這些歷史更長遠的品牌。HK100作為本地其中一個最有代表性的山賽，這組數字證明往日難已接受的設計，今日已廣受歡迎，這款比以往厚底跑鞋都更巨大的「劃時代」TenNine，能否複製昔日創舉？

TenNine（網上圖片）

TenNine據說經歷了十年研究，即品牌創立之時已有相關概念。TenNine就是「10的9次方」，也就是「十億」的意思，品牌希望以此表達這款越野跑鞋實在「很大、很大」。約360克的重量不重不輕，品牌甚至在官方網站介紹TenNine時，鮮有地刻意列明：「此鞋子是一款專門針對跑步的設備，用於其他用途，可能會影響平衡和靈活。因此，不要在行樓梯或駕車時穿著。」如果純粹「為大而大」，只會令鞋子毫無優勢。

品牌甚至刻意列明「不要在行樓梯或駕車時穿著。」（網上截圖）

TenNine是一款完全應用在越野跑與下坡等環境的專門運動鞋。（網上圖片）

HOKA之所以有這樣的設計，基本原理不難理解，靈感來自山地單車的大尺寸輪胎，以增加鞋子與地表的接觸面，配合中底內部的嵌入式MetaRocker系統，提升腳跟往趾頭受力的過渡，令步伐更穩定，以及緩減下坡時腳跟的壓力。由此可見，TenNine是一款完全應用在越野跑與下坡等環境的專門運動鞋，連日常出街穿著都不建議。

環觀香港山野，又細又密的樓梯十分常見，既然連官方都不建議穿著行樓梯的話，實在難以想像穿這款鞋跟「又大又凸」的跑鞋穿梭香港山野，這會否增加危機與難度？又是未知數。當然，大家要記得，十年前大眾對穿HOKA厚底跑鞋會否拗柴充滿疑問時，十年後它已成為普及非常的越野跑品牌。再過十年，TenNine又會怎樣？還是難以預測。

「又大又凸」的跑鞋上下香港山野或許會否增加危機與難度。（網上圖片）

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