【跑步】大迫傑稱霸日本之「謎」　偶像嬌妻主理溫馨家庭｜Kimmy

雖然這段時間因為新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情，日本舉行的馬拉松賽事大多不能稱為「圓滿舉行」，但總算順利產生了日本馬拉松的奧運代表。極為香港跑手熟悉的大迫傑於月初東京馬拉松中，以破PB時間兼日本紀錄的2:05:29時間衝線，加上上星期的琵琶湖馬拉松並未有人打打破他的紀錄，意味著這名日本長跑一哥已成功取得奧運馬拉松的日本男子代表資格。 翻開日本體育新聞，關於大迫傑的新聞自然沿沿不絕，但作為女跑手，對男神跑手的家庭生活更有憧憬，於是我更嘗試搜索關於她妻子橋本Ayumi的社交平台，以另一角度認識大迫傑。 （編按：本文為Kimmy投稿，由《01體育》編輯）

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很多時看大迫傑比賽的相關片段和新聞，無論在頒獎台邊還是賽道附近，都會看到大迫傑妻女在旁打氣、慶祝的畫面。身為長跑女生的小妹總是對此溫馨生活幻想，到底作為頂級跑手另一半的生活是怎樣的呢？付出什麼才可做好賢內助的角色，讓對方可以全心全意追逐馬拉松場上的更高境界呢？翻查網上資料，橋本Ayumi曾經是女團《SKE48》的研究生，難怪生得一副明星相。大迫傑與她早在大學時代便已經結婚，誕下長女之後便舉家移居美國。Ayumi雖然像傳統日本女人般相夫教女，但為了支持身為頂級運動員的丈夫，大約在5年前便已考得「athlete food master」資格，主理運動員丈夫的飲食。

關於大迫傑的新聞沿沿不絕，但作為女跑手，對男神跑手的家庭生活更有憧憬。

橋本Ayumi IG分享大迫家日常（按圖進入）

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橋本Ayumi每天都提供營養豐富的膳食，支持丈夫應付大量訓練，務求對方每一餐都要攝取足夠的碳水化合物、蛋白質、維他命等營養均衡之餘，還要令他充滿食慾。她的社交平台上經常分享一家四口日常生活點滴，夫妻間恩愛的日常，讓各位「大迫粉」從跑步以外的角度，發掘這位馬拉松明星可愛的另一面。她最常分享的就是大迫傑的膳食，每一餐也經過心思熟慮來調製，可見這些「煮婦」事務，絕對是Ayumi對自己自信滿滿的成就。

大迫傑與妻慶祝她生日+結婚紀念日+破日本馬拉松紀錄。（ig截圖）

重溫大迫傑「叉住腰」破日本紀錄（按圖進入）

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專業運動員的膳食需要嚴格控制，大迫傑的妻子承擔了這方面的責任，以家人的身份，成為「日本一」背後默默耕耘的「功臣」。相對之下，我們這些業餘跑手看起來，越看越是羨煞旁人。都市人每天都為工作勞碌奔波，能夠堅持多菜少油，為身體營養取得平衡是一件難能可貴的事。

有時候我覺得跑馬拉松除了實力之外，運氣也是不可或缺的元素。大迫傑付出的訓練心血，無疑是他成就傳奇的根本，但這一切，不過是生理上打下的基礎。高手間的差異，很多時是取決於心理狀態的好壞。大迫傑之與別不同，某程度上不能忽略他擁有一位幫助自己安心實現理想，無怨無悔的妻子。她一直在旁，這種「運氣」，絕非每個頂級跑手都能擁有。

如果身邊可以有位陪伴訓練、一起成長的跑伴，日常練跑都一定更有動力。

提升跑步表現，理性地看，很多時只會太重視了運動本身，輕視運動員背後那種「愛的力量」，但其實不能否認的，每每是心態決定境界，我想每跑手在比賽中的感受過身體的痛苦動搖意志的時候，怎樣說服自己堅持下去？卻是很感性的環節。

將心比心吧，就算小妹只是個享受比賽的業餘跑手, 都會覺得身邊可以有位陪伴訓練、一起成長的跑伴，日常練跑都會更有動力。就算是背後的家人、朋友，每句小小的「加油努力」，已經可以發揮出意想不到的鼓勵作用。雖然在長跑過程中他們不是每時每刻都走在身邊，但平日言談間留在腦海中的畫面，已經只彼此在每場比賽中的推動力，希望各位跑友都能找到自己的小確幸吧。

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