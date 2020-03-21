【齊動 LetZ Goal】備戰未來　即使在家亦要維持訓練｜逆閃教練

今年比賽特別少。 新冠肺炎 （俗稱：武漢肺炎）疫情蔓延全球，縱使運動場近日有限度重開，但疫情非同小可，不少跑手都暫時停跑。 「逆閃教練」林偉熹認為，跑手們其實未必需要完全放棄訓練，在有限的條件下，總有方法裝備自己，為未來準備。

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「逆閃教練」林偉熹本月最新的MinPlay里數已達268公里，在3月最後一星期，達到328公里的目標理應不難。事實上，逆閃教練本來正備戰4月的波士頓馬拉松，但比賽將延期至9月14日，一點失望在所難免，但他的訓練日常沒因此停滯。「今年的馬拉松比賽一定很多變數，但維持穩定訓練，保持狀態等待一切回復正常，到時才有條件選擇自己的目標。」

逆閃教練相信保持狀態，等待一切回復正常時，才有條件選擇自己的目標。

跑步人大都比較樂觀，但就算是逆閃教練本身，亦覺如今的長跑氣氛低迷，享受跑步自由度低了，每次出門前考慮的環境因素更多，尤其要注意不能跑向人群。不少跑手都暫時停跑，包括逆閃教練部份學生，但這也在所難免。

他說：「還好是多數學員都深信運動的好處，所有縱使環境有所困限，亦繼續練跑增強抵抗力。因疫情暫停訓練的學生，大多考慮家居環境、家人健康和工作要求等，這點我都十分認同，因為比起跑步，家人永遠最重要。其實我們可以運用這段不用急着提升狀態的日子，改善跑姿和練好基本功，為下個賽季準備。即使不便出門，亦可在家做伸展運動和鍛煉體能，柔韌度、肌耐力等，都是長跑運動的重要元素，好好分配時間訓練，跑步生涯才不會白過。待疫情過後，再回來一起跑吧。」

增強柔韌度、提升肌耐力，都是長跑運動的重要元素，反正盡可能分配時間訓練吧。

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跟逆閃教練​一齊跑 3月MinPlay：88公里/128公里/328公里

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3月MinPlay：88公里/128公里/328公里

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