【行山】比較4款山系拖鞋　強大功能豈止拖鞋般簡單？︱體物寫志

跑鞋與越野鞋，都是運動時最貼身的「拍檔」。性能好壞？是否適合？關乎每次訓練、比賽、旅程中的表現與感受，坊間鞋評自然多的是。若說「拖鞋」的性能也是這類型運動生活的一部份，從而分析、分享不同品牌拖鞋的優缺點，大概不少人都會嗤之以鼻。 其實拖鞋的功能，很多時就是在這樣的錯誤印象下被忽視。

「拖鞋缺乏承托力？亦無保護腳掌所需要的部件﹖怎樣作跑步、行山之用？」

如此質疑並無不妥，縱使偶爾聽聞有「能人異士」著拖鞋完成超馬，但這些都是「玩命級」的行為，不能假設大眾都能跟隨。大眾很直接的印象，就是「鞋一定是用來走路的」，這謬誤正是拖鞋一直被忽視的原因。

鞋的功用實在並非只得「走路」，每次長時間運動或訓練後，幫助身體恢復就是進步和減低受傷風險的關鍵，這時候正是脫去跑鞋或越野鞋，體驗一雙拖鞋好處的時機。

每段旅程後，換上山系拖鞋的好處，按圖放大：

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

總括而言，拖鞋對於跑手、山客最大的用途，就是在於「恢復」，尤其經過長時間、長距離的運動後，腳掌紅腫熱燙十分常見，可是鞋子體積不會因為腳掌腫脹而變大，腳掌肌肉在跑鞋內一直擠壓，無法放鬆紓緩，甚至因為脹痛而影響步姿，對膝蓋、背部等身體部位，中底卻未能緩衝肌肉承受的衝擊，只會延誤恢復狀態。

經過長時間、長距離的運動後，腳掌變得紅腫熱燙，不如換上拖鞋放鬆舒緩。（網上圖片）

除此之外，由於腳掌是全身距離心臟最遠的部位，血液流經的路程最長，保暖能力較差，令腳掌成為全身其中一個最容易導至失溫的地方。可是越野跑的過程中，無論流汗、下雨、穿越河溪等等，都容易令腳掌濕透，大大增加失溫和患病的風險。如果跑手面對的是接連數天的旅程，來不及恢復或保持舒適，一定直接影響表現。

腳掌是全身其中一個最容易導至失溫的地方。（網上圖片）

因此每當一段長距離旅程的結束時，換上一雙讓腳掌肌舒展的拖鞋，就是讓跑手盡快放鬆身體的關鍵動作。拖鞋的性質，就跟頭燈、後備糧水、按摩球等等性質類似，在情況許可之下，適合作為放於背囊內備用的裝備。包括以下4款「Editor's Choice」，都是是市面上可以入手的優秀山品。

Oofos OOriginal 可能是山界最舒適的拖鞋

Oofos的拖鞋可以說是不少越野跑手的最愛。（網上圖片）

+ 16 + 15 + 14

Oofos的拖鞋是不少跑手的最愛，極多山賽完結之時，都可看見大量跑手換上Oofos。雖然它從外觀而言像極一款平平無奇的「膠拖」，但憑藉品牌專利的OOfoam物料，令它比一般EVA材質製作的鞋子有更高緩衝性能，即使穿久了，依然可以維持支撐彈性。

鞋床及足弓的設計，亦可按照腳掌的動態支撐雙腿、膝蓋、背部。這款拖鞋亦因此而穫得過《Runner’s World》、《Women’Running》、《Competitor Running》、《UltraRunning》、《Gear Institute》等權威傳媒的獎勵，一款拖鞋能做到這點，絕非等閒。

HOKA ONE ONE ORA 厚底山鞋始祖出品

HOKA ONE ONE 絕對是厚底山鞋的始祖。（網上圖片）

+ 12 + 11 + 10

作為山界聞名的「最強緩衝」厚底跑鞋，縱使相對之下HOKA ONE ONE並沒有花太多心思在恢復拖鞋的研發上，但單憑它使用近似跑鞋款Meta-Rocker的中底系統，配以去水性強的材質變成拖鞋，緩衝性能上本身已經是值得信賴的保證。唯鞋床及足弓設計方面只屬中規中舉，算是美中不足。

Salomon RX Break 4.0 細節貫徹品牌風格

Salomon連拖鞋都花了甚多細節考量。（網上圖片）

+ 2

同樣是山界聞名的跑鞋品牌，Salomon對RX Break 4.0的設計細節，比得上它的越野跑鞋本身。EVA中底雖然未至獨當一面，但都是普遍「中上級」的配置。自然品牌對於墊位360°包容腳掌的結構，以及部件間無縫連接等細節，是Salomon向來的山品要求，對待一條跑褲、一雙拖鞋的要求都一樣。

Xero Shoes Genesis Sandal 便攜輕巧

Xero Shoes Genesis Sandal還適合多種戶外活動。（網上圖片）

+ 8 + 7 + 6

對前三對都不同，Xero Shoes僅得5.5mm的Zero Drop無痕鞋底，並非為支撐與緩衝性能而存在。而是為了方便摺起收納，針對一些輕鬆山徑，或者途經沙灘、溪流等位置時，可以換上赤腳般的體驗與大自然接觸。然而Zero Drop卻有8,000公里的耐磨和抓地保證，平衡安全與自然觸感的需要，也算是另一種形式的「放鬆」體驗。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

咖哩山向你推介行山裝備貼士，立即按圖：

+ 14 + 13 + 12

行山仲要注意行山禮儀，先至得人鍾意，立即按圖：

+ 12 + 11 + 10

盤點10大行山謊言，立即按圖：