RingFit減肥健身攻略︱體能教練何慈茵教路　打機練腹肌終極教學

我不知道「笑到有腹肌」可否成真，但我肯定快樂但認真地玩RingFit的話，多少都會有成效。
今回健身教練何慈茵（Charlene Houghton）集中火力在腹肌之上，針對任天堂（Nintendo）Switch遊戲RingFit（健身環大冒險）中，「訓練組合選單」模式的5個腰腹動作的注意事項，「認真玩出」六塊腹肌！
全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！
很多人以為做運動做得大汗淋漓就有效，但做好正確動作，針對運用該用的肌肉，訓練才真正收效。玩RingFit，只要動作細節做好，亦可增肌減肥。
做運動不是做得大汗淋漓就等於有效，運用該用的肌肉，訓練才真正收效。
Charlene今次解說用RingFit訓練腹肌的常見問題，以及如何更有效刺激肌肉、減少受傷風險。她亦強調，如果想見訓練效果，遊戲的強度其實不夠，建議同一套動作做3至5組，一星期最少做3次。大家玩的時候不妨留意一下，並分配好訓練日程吧。
提臀
．髖推到最高點時，同時用力收緊臀部肌肉。
．提臀太快不代表做得好，要慢慢提升。
．動作時用腳跟發力。
平板支撐
．動作過程別彎腰，收緊腹部。
．雙手擺放位置跟臂膀成一直線。
高舉雙臂晨式
．伸直雙手、鎖緊手跟。
．腰要直，不要寒背。
．膝蓋可以微曲加強效果。
．快不代表做得好，慢慢做。
高舉雙臂側彎
．不要靠雙手擺動，手跟要鎖實。
．擺動腰腹帶動整個身體。
．快不代表做得好，慢慢做。
椅子姿勢
．雙手上下擺動時，其實腹肌參與度亦很高。
．用力收腹，不要彎腰。
．別心急，跟回節奏慢慢做
選擇阻力帶的注意事項和它的好處：
很多人把普拉提和瑜伽混淆，以下8張圖就解構了它們不同之處：
10款「Editor's Choice」雨季行山裝備，按圖放大：
8款「Editor's Choice」行夜山裝備小物，按圖放大：
5件「editor choice」SnowPeak入門小物特色，按圖放大：
「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解：
4款HOKA ONE ONE鞋款特性，按圖放大：
6款「editor's choice」戶外運動帽的特性，按圖放大：
全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！