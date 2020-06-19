RingFit減肥健身攻略︱體能教練何慈茵教路　打機練腹肌終極教學

我不知道「笑到有腹肌」可否成真，但我肯定快樂但認真地玩RingFit的話，多少都會有成效。 今回健身教練何慈茵（Charlene Houghton）集中火力在腹肌之上，針對任天堂（Nintendo）Switch遊戲RingFit（健身環大冒險）中，「訓練組合選單」模式的5個腰腹動作的注意事項，「認真玩出」六塊腹肌！

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很多人以為做運動做得大汗淋漓就有效，但做好正確動作，針對運用該用的肌肉，訓練才真正收效。玩RingFit，只要動作細節做好，亦可增肌減肥。

做運動不是做得大汗淋漓就等於有效，運用該用的肌肉，訓練才真正收效。

Charlene今次解說用RingFit訓練腹肌的常見問題，以及如何更有效刺激肌肉、減少受傷風險。她亦強調，如果想見訓練效果，遊戲的強度其實不夠，建議同一套動作做3至5組，一星期最少做3次。大家玩的時候不妨留意一下，並分配好訓練日程吧。

提臀 ．髖推到最高點時，同時用力收緊臀部肌肉。 ．提臀太快不代表做得好，要慢慢提升。 ．動作時用腳跟發力。

平板支撐 ．動作過程別彎腰，收緊腹部。 ．雙手擺放位置跟臂膀成一直線。

高舉雙臂晨式 ．伸直雙手、鎖緊手跟。 ．腰要直，不要寒背。 ．膝蓋可以微曲加強效果。 ．快不代表做得好，慢慢做。

高舉雙臂側彎 ．不要靠雙手擺動，手跟要鎖實。 ．擺動腰腹帶動整個身體。 ．快不代表做得好，慢慢做。

椅子姿勢 ．雙手上下擺動時，其實腹肌參與度亦很高。 ．用力收腹，不要彎腰。 ．別心急，跟回節奏慢慢做

選擇阻力帶的注意事項和它的好處：

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很多人把普拉提和瑜伽混淆，以下8張圖就解構了它們不同之處：

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