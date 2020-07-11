行山｜跑柏架山完成任務　一個動作將假日旅程變比賽｜Hikipedia

疫情下沒有馬拉松比賽，也沒有山賽。大家最近有否偷懶？ 我先自首，有！比賽或延期或取消，本來打算年中挑戰台灣玉山，年底再徒步登上珠峰大本營，全部計劃都mola mola，實在令人沮喪。 對我們來說，定下目標，盡力去追，總是很多挑戰旅程的動力。沒有比賽的日子太難熬，直到發現了「澳洲黃金海岸馬拉松」在今個月舉行，立即報名參加。上星期用了一趟的柏架山「白波」之旅，一來一回10K剛好完賽，卻令旅程更添一重意義。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

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柏架山（白波）路線資料簡介（按圖放大）：

一直覺得，我們有一股「收集癮」，所以喜歡報比賽。當然不是為了折磨自己，而是很喜歡完成一個目標後，收集完賽獎牌或證書的成功感。有人會形容是自虐，我卻認為是場甜蜜的折磨。折騰自己後獲得滿足感，也許是種被虐傾向？

走一次柏架山，取得一張澳洲黃金海岸馬拉松的「完賽證書」，正好「頂一頂」我們當前的收集癮。（網頁截圖）

比賽和出國行山，是我們練習動力的來源。按照比賽和行山的路線、距離和強度，有著相應的操練，也是我們訂立目標的方向。不過，今年因為疫情不能外遊，有計劃等於無計劃，遂想到不如訂立一年內完成香港50座山峰的排行榜吧。

但是這些虛無縹緲的目標，好像還是「唔夠喉」，總覺得欠缺了甚麼。對了，收集成癮的我們，就是欠缺了一點實質的「觀能刺激」。直到發現7月舉行的「澳洲黃金海岸馬拉松」，我們才忽發奇想：「不如試試行山、跑步之餘，收集一下虛擬跑的獎勵吧？」

黃金海岸馬拉松向來是最多香港人參與的南半球賽事之一，整條路線都在沙灘與海岸邊。今年因為疫情取消，改為虛擬跑(Virtual Run)，免費讓全球選手報名參加。賽事分為5K、10K、半馬、全馬。香港跑完，取得一張澳洲黃金海岸馬拉松的「完賽證書」，正好「頂一頂」我們當前的收集癮。

快閃柏架山，一來一回剛好10K。

柏架山沿路風景：（按圖放大）

+ 24 + 23 + 22

跑手間一直流傳一句話：「未跑過白波，未算跑過斜路；跑過白波，跑其他斜路未驚過。」不過，我覺得要再多加一句：「跑過斜路，跑平路好似行路咁輕鬆！」反正平日路跑跑到悶，心思思想增加訓練強度，種種因素結集起來，我們就誕生了上星期的柏架山「白波」x 黃金海岸馬拉松虛擬跑的計劃。

未跑過白波，未算跑過斜路。

柏架山除了是合家歡路線，亦是跑斜坡的好地方。跑到山頂，既可俯瞰維港兩岸風景，又可一次過在兩個「白波」前打卡，滿足多個願望。而且它沿途路線非常清晰，不用跑得上氣不接下氣之餘，還要擔心迷路。

但是，各位不要輕視這條路線，由開始到山上「白波」的5公里，全程上斜，來回剛好10公里。沒錯，全上全落，一點平路都沒有。跑山又好，行山又好，一口氣登頂，絕對是練氣練體能的好地方。當然，登頂之後，在維港兩岸的風景前稍作休息，還是十分寫意。加上有了虛擬跑作目標，完成這段路程，終於再嚐到目標鮮明的競賽感覺。這份滿足，久違了。

5公里上坡、5公里下坡，爽呀。

澳洲黃金海岸馬拉松2020（Gold Coast Marathon）虛擬跑(Virtual Run)賽事為期一個月，7月之內報名，立即可以多種距離的參加。有興趣一起跑的話，可以按下面的連結了解詳情喔。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis