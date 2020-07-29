運動口罩｜歐洲戶外品牌製三層口罩　繽紛色彩趕走愁緒｜體物寫志

「大家可有多久，未曾在街上看過路人的笑臉？」 全球肺炎疫情大流行，全民戴口罩出行，早已是這幾個月來的平凡生活。更甚者，有說新冠肺炎可能變成風土病，口罩隨時成為都市人的「常規裝備」。戶外品牌OTSO Think Sport以品牌標誌的繽紛山系配色物料，製作新系列運動口罩，視之為訓練服裝配搭的一環。或許這是無奈之中，一點自我鼓勵的安慰。

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今日（29日）開始，港府正式擴大「口罩令」，室內、外公眾場所必需戴口罩，跑步、行山不獲豁免。最起碼，這星期內，戴口罩練跑不是「選項」，是法律要求。

OTSO Think Sport繽紛運動口罩：（按圖放大）

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由今日（29日）開始，港府正式擴大「口罩令」，室內、外公眾場所一律必需戴口罩，跑步、行山亦不能豁免。（OTSO圖片）

戴口罩防止疾病傳播，固然是一種生活衛生習慣，但現今研究對新病毒的認識始終不足，市面上專為運動而設的口罩，那怕本身有測試認證，可過濾阻隔一定比例的病毒、細菌，都不代表一定可以阻擋當前大流行的新病毒。

選擇運動口罩時，除了考慮個人的訓練目標、身體狀態、口罩本身的性能等，往後日子裏，口罩隨時成為頭巾、帽子一般的裝備配飾，它的設計如何令用家「feel good」，已經成為選購裝備的要求。當然，戴了口罩亦非一勞永逸，注意個人衛生習慣，計劃好人流少、空氣流通的路徑等，依然是當下跑步生活的首要。

戴了口罩亦非一勞永逸，但既然非戴不可，也要令自己「feel good」（OTSO圖片）

OTSO Think Sport是一個安道爾的戶外品牌，雖然她來自一個國土面積只有468平方公里的國家，比1,106平方公里的香港更小，但她與香港有類似的共通點，就是熱愛山系文化生活的人不少。當地擁有像比利牛斯山般的自然環境，吸引世界各地的單車手、滑雪者、登山者、越野跑手前往當地「通山跑」。

OTSO Think Sport是一個安道爾的戶外品牌。（OTSO圖片）

品牌以應付高山活動的運動服裝聞名，以跑步襪為例，採用氨綸混聚醯胺的物料，透氣輕巧，無縫設計減少皮膚摩損外，它的剪裁亦加強足弓位置的彈性，並加厚後跟和腳指位置的保護，簡單的裝備已見心思。及至2019年UTMB兼Ultra-Trail World Tour冠軍Pau Capell，都是著用OTSO Think Sport的跑步襪上場，足見其物料配搭的考究，足夠應付高強度運動的狀態。

UTMB兼Ultra-Trail World Tour冠軍Pau Capell，都是著用OTSO Think Sport的跑步襪上場。（OTSO圖片）

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除了物料配搭，OTSO Think Sport的另一特色，就是服裝上喜愛使用色彩繽紛的配色以至圖像等。由於全球疫情的未知情況，最近品牌新製作的口罩系列，亦假設口罩會成為未來一般日子的常規裝備，視之為一件運動配搭般的單品設計，像衣服、頭巾、帽子般，能夠互相配襯，同時又擁有運動性能、適合訓練穿戴的口罩。

服裝上喜愛使用色彩繽紛的配色以至圖像等等，是OTSO Think Sport的品牌特色。（CAM2圖片）

OTSO口罩全為歐洲製造，擁有三層結構，與皮膚接觸的底層，由棉花、海綿製作，避免刺激皮膚，亦可過濾細菌和微生物；第二種是聚丙烯，是當今製造口罩的常用紡織品，具有微濾和疏水的結構；表層就是製作運動衣物的聚酯，為愁悶的口罩增添色彩外，亦十分輕身透氣，出汗後也不會黐身。此外OTSO口罩亦擁有歐洲合格認證，起碼證明擁有阻隔19% Covid-100的防護能力。

雖然跟所有運動口罩一樣，暫時未有資料證明它阻擋新型冠狀病毒的性能。但在當下，能夠在有限的環境中繼續做自己開心的事，已經不能強求太多。

在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。由7月29日起暫時推行至8月4日的最新防疫措施，主要包括： 1. 室外公眾地方，必須佩戴口罩 2. 限眾令減至兩人 3. 所有體育處所及泳池，必須關閉 4. 上午5時至下午5時59分，餐飲處所堂食每枱不得多於二人，顧客人數不得超過全場座位一半

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