越野跑｜曾小強大讚一款口罩架貼臉舒服　已訂200個派給同事朋友

越野跑手曾小強近日戴住口罩跑步操山，他認為口罩架十分重要，有助保持呼吸暢通。 他還試了市面3款不同類型的口罩架，發現多小孔又多接觸面的款式最舒服，至於有勾掛繩的款式則是多此一舉。儘管有口罩架，但曾小強表示都要改變訓練習慣，避免高強度訓練。

新冠肺炎疫情嚴峻，越野跑手曾小強近四釜五次操山跑步，都有佩戴口罩。初時他只戴個普通口罩跑，苦不堪言，他說：「真的不理想，很辛苦，真的很難呼吸，整個口罩都濕了。口罩吸了所有汗水，那種感覺很不舒服。」

【市民戴口罩做運動】

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越野跑手曾小強大讚口罩架的作用。（資料圖片；顏銘輝攝）

之後，曾小強獲朋友送贈口罩架，一試立即感覺大不同。「很大分別！有個架在入面，汗水就不會弄濕口罩，口罩就不會黏住你口鼻，你可以更舒服地呼吸。」他還另外多買兩款口罩架，測試哪一款最舒服。

曾小強表示這款多孔的口罩架最舒服，因為很貼臉。（由受訪者提供）

曾小強用過3款口罩架，他對多小孔的那款評價最高：「它比較軟身，與臉部的接觸點多，很貼臉，而且可以更好支撐住個口罩，又擋到少少口水。」另外兩款的孔較大，膠架呈十字形，當中一款左右有勾，予人掛繩。曾小強說：「另外兩款只得個框框，戴完之後會有個印在臉上，我戴了兩小時就有。」

曾小強還測試了這款「十字形」設計的口罩架，他覺得不夠貼臉。（互聯網）

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曾小強還測試了這一款，認為掛繩的勾是多止一舉。（受訪者提供）

他試過加繩到那款有勾的口罩架，效果不好，他說：「其實不舒服，拉得你很緊。口罩本身都有繩，如果你再加多兩條繩，戴得耐的話，會戴到耳骨都有少少痛。」他覺得有勾的設計是多此一舉，「本身有口罩包住已經好好，不會跌出來」。

曾小強前兩日戴住口罩架操山，環大欖涌水塘跑了一圈，花了2小時多完成22公里路程，他表示途中急速落山，口罩架亦不會跌出來。他覺得口罩架幾好用，所以已經訂了200個，打算送給同事及朋友，他笑言：「只是3元左右一個，不是很貴。很多同事都喜歡做運動，希望口罩架可以鼓勵他們繼續做。」

在口罩令之下，愈來愈多人買口罩架，方便外出做運動。（顏銘輝攝）

每次用完口罩架，他都會用水清洗。他說：「反正都是自己一個用，都不用消毒，但如果擔心的話，可以用酒精紙抹一抹。」

雖然有口罩架支撐，呼吸會順暢一點，但曾小強認為戴住口罩，不宜高強度訓練。他說：「如果我要練高強度，呼吸很急促的時候，就很辛苦。換氣快的時候，你一吐氣出來就要吸氣，但入面的氧氣量少。」

曾小強近日操山跑步時，都有戴口罩。（由受訪者提供）

他續說：「這段時間，我們都要改變訓練習慣，我應該會全部轉做輕鬆及中強度的訓練，停止高強度。反正也沒有比賽，只需要保持體能就可以。」他建議大家盡量一個人做運動，縮短路程，減低難度，選擇一些較人少的地方。

曾小強任職救護員，在抗疫前線工作。他明白沒有人想戴住口罩做運動，但在這個嚴峻的時刻，希望每個人都自律。他說：「如果你將口罩拉下來，其他人見到你，又可能跟住做。忍耐，希望大家不要除下口罩。」

曾小強希望大家自律，在室外不要除下口罩。（資料圖片；顏銘輝攝）

【K Kwong分享戴口罩做運動心得】

K Kwong也曾使用口罩架。他提醒，口罩分熔噴布口罩及納米纖維口罩，熔噴布濕水就失效，納米纖維濕了仍能使用。如果戴口罩架兼用熔噴布口罩，可以拖延一下弄濕口罩的時間，但做運動的話，早晚都會弄濕，所以他認為口罩架配納米纖維口罩最好。

💡不同款式運動口罩（按圖）💡

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關於上述運動口罩的詳細資料或官網：

Buff口罩：https://www.buff.com/buff-filter-mask

Mizuno口罩：https://special.mizunoshop.net/

Yonex口罩：https://www.yonex.com/news/general/verycool-face-mask-reusable-mask-with-cooling-technology/

New Balance口罩：https://www.newbalance.com/making-ppe-face-masks/?ICID=404_REDIRECT_NEW#style=MSK003NB&size=M

橫濱灣星口罩：https://ec.baystars.co.jp/items/4573357379632

OTSO Think Sport口罩：https://en.otsosport.com/collections/productos-disponibles/Face-Masks

💡💡關於外科口罩的9件事💡💡

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💡💡德州醫學組織評估各項運動風險（按圖）💡💡

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