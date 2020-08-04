實測運動太陽眼鏡的日常生活功能　清晰度防暈眩大比拼︱01測試

防疫不止戴口罩，最好也戴上眼鏡，進一步減低染病機會，尤其是前往超級市場等人流密集地方，無數人在身邊擦身而過，口沫橫飛，更是危險。
Nike、NRC和RUDY PROJECT的太陽眼鏡都是跑手常見裝備，放在日常生活是否合用？今次不止從運動角度測試3副太陽眼鏡，還在日常生活分析其功能。
測試産品：NRC X1.Earth 太陽眼鏡
綜合評測 （5★為最優秀）
貼面度★★★★★
輕巧度★★★★★
鏡面面積★★★★★
廉價度★★☆☆☆
清晰度 ★★★★★
現在大家都不環保地叫外賣，無奈地製造大量垃圾，想減少浪費，只好從小處着手，例如自備餐具，或者小心選購用品。X1.Earth太陽眼鏡的鏡框用料是植物纖維，目的為了環保，半透明的乳白色部分就是由植物纖維構成，十分柔韌輕巧。
X1.Earth是3款太陽眼鏡中最貼面的，快跑時不會左右搖擺。我試過戴住它用手提電話，人臉檢測（Face detection）功能仍能使用，觀看螢幕與沒有佩戴太陽眼鏡時分別不大，加上鏡片很淺色， 光線不足都能視清事物，適合日常佩戴。
鏡片的透光度高，圖中可清楚看到鏡片後的石。（區嘉俊攝）
測試産品：Nike Domain AF太陽眼鏡
綜合評測 （5★為最優秀）
貼面度★★★★★
輕巧度★★★★☆
鏡面面積★★★★☆
廉價度★★★☆☆
清晰度 ★★★★☆
Nike Domain AF太陽眼鏡特別為運動員設計，無框鏡片延伸到眼角，運動員眼尾一看就見到兩側，不被鏡框阻礙視線，十分適合速度型選手。套用於日常生活，這功能亦適用於人流密集的香港，讓自己「一眼關七」。
這款太陽眼鏡是根據亞洲人面形設計的「Asian Fit」，加上有防撞功能，減低碎裂風險，適合運動時使用。至於日常生活，它不阻礙電話的人臉檢測功能，但略嫌它設計太流線型，很難與非運動服裝配搭。眼鏡透光度不俗，但不及NRC X1.Earth。
詳情：【太陽眼鏡．01測試】事物盡納眼內 視野特廣闊的太陽眼鏡
這副的鏡片是灰色，有13%透光率和100%防紫外光功能。
「01測試」太陽眼鏡測試評分，立即按圖了解：
測試産品：RUDY PROJECT STRATOFLY SP233947-0000
綜合評測 （5★為最優秀）
貼面度★★★★☆|
輕巧度★★★★☆
鏡面面積★★★☆☆
廉價度★★★★☆
清晰度 ★★★★★
RUDY PROJECT不止出太陽眼鏡，出産的頭盔更是聞名於單車界，單車是長時間的高速競賽項目，所以對太陽眼鏡的清晰度和防暈眩功能都要求很高。
品牌的鏡片技術名為3FX偏光鏡片，重要功效是隔離引致暈眩的反射昡光，同時增強可見光線的辨識度，令視覺保持敏銳。其辨識度特別高，所以在凹凸不平的路況使用這款眼鏡就更安全，例如郊遊和單車比賽。
有些人戴眼鏡久了會頭暈，這款太陽眼鏡就特別適合他們。此外，眼鏡預留了位置放入近視鏡片，解決視力不佳未能佩戴太陽眼鏡的煩惱。
詳情：【太陽眼鏡．01測試】視光師都讚好 意大利製太陽鏡不止適合跑步
意大利製造，鼻托用軟膠製成，可以自行調節角度，所以跑手鼻樑高低，都能與太陽眼鏡配合。（區嘉俊攝）
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在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府於7月29日推行最新防疫措施，暫至8月11日，主要包括：
1. 室外公眾地方，必須佩戴口罩
2. 限眾令減至兩人
3. 所有體育處所及泳池，必須關閉
4. 食肆早午市堂食，每枱限兩人，食肆人數只能容納座位一半
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