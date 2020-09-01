齊動LetZ Goal︱沉悶的跑季　卻是跑步人反思的契機︱RMAC Kevin

從前可以自由跑步，我們或許會覺得這是平凡不過的生活習慣，但當一切都變得不再理所當然，我們才發現自由選擇之可貴。 4年前的Kevin正是這樣。投身社會十多年，運動生活停頓，腰背臀肉豐長，180多磅，雖然以其身高而言不算過份，但當上樓梯都氣喘心跳，他終覺要靠運動重拾健康，於是選擇跑步。從放工跟着同事到運動場跑，5圈不到便「收得工」，他自言是很老套的故事開端。

「齊動LetZ Goal」9月MinPlay繼續「一折上架」，以4.2公里和10公里為目標，同時找來「Running Man Athletic Club」（RMAC）團隊4位來自港九新界的成員，分享都市跑手在連月疫情間最在地的日常與覺悟，藉此在低迷的社會氣氛中互相鼓勵、互相推動！

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

今年跑步，處處受限。幸好運動場近日重開，戶外運動也獲豁免無需戴口罩。（梁鵬威攝）

決心芝加哥馬拉松突破Sub4

不知哪來的自信，Kevin未接受過任何專業訓練，單憑自己日常有時間就跑跑的習慣，開始跑步後半年，就報了人生第一個半馬，2017年更參加神戶馬拉松，這些比賽都是臨急抱佛腳，出發前一個月才跑幾次長課，卻又可能因為現場氣氛、天氣等關係，他在初馬便跑出Sub 4。

起步不俗，他次年一口氣報了4個全馬，雖然成績飄忽，但總叫連續兩年「山寨式訓練」都保持Sub 4，他更覺得自己的體格適合跑步，如接受系統訓練，該會更進一步；加上抽中2019年芝加哥馬拉松名額，對於人生第一個六大馬，當然認真對待，於是一年前他報名RMAC課堂，首次接觸專業與科學化訓練。

今年目標因疫情作罷

對於團隊訓練與單獨在街上漫無目的地跑，Kevin感受到團體精神的好處。很多比他厲害的跑手都有工作和家庭，依然準時出席訓練，看到身邊隊友的堅持，就是一種推動力。遇到有時狀態低落，大家亦能互相提點鼓勵，而不是競爭，進步自然明顯。Kevin亦定下3小時30分內完成芝加哥馬拉松的目標，雖然最終只跑出3小時49分，但總算創下PB。他總結自己肌耐力不足，需要增加長課，並準備在平路多的首爾馬拉松再接再勵之際，卻遇上世紀疫情，所有計劃全部作罷。

連月疫情的確影響你我日常。Kevin居於旺角區，平日除了到深水埗運動場練習，亦喜歡從衛理道出發，經伊利沙伯醫院、理工大學，跑向尖東、黃埔一帶，但因為肺炎疫情要避開人群，加上運動場關閉，根本難以維持訓練。種種突如其來的改變令人氣餒，但Kevin自言對這種運動有另一種見解。

這場疫情令跑手需要想更多以往鮮有思考的問題。（梁鵬威攝）

疫情就像一場漫長的長課

對跑手來說，很多人還是需要一個「考試」證明自己的努力成果，但就算沒有，亦應該對自己有交代。這場疫情就像一場漫長的長課，雖然不會因為一次訓練而突飛猛進，但只有這樣一直累積、一直裝備自己，他日有比賽時，才能隨時準備充足再跑好成績。沒人知道這個「裝備期」會有多長，甚至明年都未必可以恢復，但Kevin依然正面。

「很多人覺得42.195公里很長，總是數自己還欠多少才到終點，我卻習慣計算自己已跑了多少，如果過了21公里，一半都已跑得過，剩下的一定有能力做到。關鍵是將重點看在自己累積多少，而不是欠多少，對待很多事物都是同一道理。」沒有比賽，總比以往因為貪玩狂報比賽好，跑手不需為比賽影響訓練，跟足課程「打好個底」，長遠來說收穫的都只是自己。

戴不戴口罩跑步早已是社會性的小爭議。（梁鵬威攝）

疫情下跑步不能只顧自己

從7月開始，Kevin因為疫情在家工作，每天不用花費交通時間，反而更方便工餘跑長課或easy run，休息亦更充足。這場疫情，正正讓跑手反思以往鮮有思考的問題，包括令Kevin最擔心的：公眾對跑步社群的印象。

「有時我都知道，有些人的跑步習慣的確有點討厭，例如盛夏不穿衣服街跑，任由汗水四處滴，過馬路又不小心碰到別人，即使以往都不是太好，更何況在疫情下，戴不戴口罩跑都是爭議。個人行為影響的不止是個人，是整個跑步的社群，我們更要做好自己。」

沒有人知道這個「裝備期」會有多長。（梁鵬威攝）

為此，Kevin也調節了訓練，例如傍晚已完成工作，亦刻意夜一點才跑，也要計劃人少路線。前面提過由於Kevin家住旺角的關係，想要街上人流減少，起碼待到晚上11、12點後。即使滿足了晚上跑、避開人等條件，雖然根據最新規定，室外運動可以不戴口罩，但街跑時他都堅持口罩跟身。上星期跑道重開，他更偏向跑運動場，享受跑步之餘，也為這個社群盡責。

重新起步的跑手不妨一起定下為最低目標。（梁鵬威攝）

「Running Man Athletic Club」是「齊動LetZ Goal」其中一個團隊，今月定下50公里的虛擬跑目標，作為疫情略為緩和後，成員重新起步的最低下限「里數私練」。

團隊以外的齊動跑手，不能參加該團隊的私爭私練，但亦鼓勵任何跑手跟RMAC一樣努力，不妨先以「4.2公里/10公里MinPlay」為最低目標，裝備自己才能展望未來。如欲加入《Running Man Athletic Club》團隊或任何疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

每月MinPlay：Level 2 - 4.2公里、Level 1 - 10.0公里

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

由7月開始至明年1月期間，「每月MinPlay」將換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；儲齊指定數量「每月MinPlay．跑向港馬」虛擬章的跑手（詳情容後公布），明年更有機會贏取實體的「齊動港馬完賽章」；

立即按此下載/登入「齊動 LetZ Goal」，一起跑、一起進步！

大迫傑跑步語錄，按圖放大：

+ 5 + 5 + 5

村上春樹跑步語錄，按圖放大：

+ 7 + 7 + 7

適合跑步的訓練口罩，要注意的9件事：（按圖放大）