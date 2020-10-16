【鄺嘉仕．跑遊老香港】吉慶圍鄧氏的軌跡　開校建醫院求保家衛族

舊時香港，新界小朋友讀書「修身」，長大，就要「齊家」。傳統社會中，要保護及發展的這個「家」，是家庭，亦是家族。 倫理道德是無形的基石，村落築起有形的圍牆，就會以「圍」命名。新界最出名而歷史悠久的莫過於「吉慶圍」。 今次從元朗舊時雞地的「鳳琴街體育館」出發，來回「吉慶圍」。8公里的路線上，認識錦田鄧族數百年來，保護及發展他們這個「家」的故事。 文、圖：鄺嘉仕＠我們走過的香港大地

吉慶圍打過仗？

吉慶圍古名「灰沙圍」，大概是一個正方形，約在450年前立村。大約三百多年前，築起圍門、四面炮樓及圍牆，現在列為古物古蹟辦事處的一級歷史建築。

圍門坐東向西，鐵環以連鎖式鑄成，和錦田鄧族現存歷史建築的正向一樣，足證吉慶圍是錦田鄧族的分支。四面炮樓現時仍然清楚可見，稍稍突出於圍牆。圍牆總長約400米，高6至7米，炮樓以石和青磚建造，中間及頂層均有炮眼，方便射擊。連同原有環繞四周的護城河，牢牢保護這條鄧族分支村落。

吉慶圍正門出現時，「香港」還未出現。

保家衛村 見證民間軍事化

為何鄧族要建吉慶圍？謝淏嵐先生在《保家不必衛國》一書提及，圍村經過精心設計，有防衛目的之「自建的軍事設施」，與四周環境，做成物理或社會意義上的阻隔。圍村是民間軍事化的例子，三百多年前正值清朝康熙年代，各大家族因「復界」而保護原有的田產，免受外來者或其他宗族侵佔。

有硬件，自然有軟件。鄉村有「自建的軍事組織」——團練，是民間軍事化的另一個例子。英國政府與清廷在1898年簽訂《展拓香港界址專條》，翌年接收新界時爆發「新界六日戰」。當時新界鄉民動員團練，參戰人數、武備及防衛工事，均是當時香港歷史上最大規模。當時英軍由大埔進軍屏山，見吉慶圍關上鐵門，鄉民反抗，因而進攻。

細心觀看吉慶圍炮樓，不少角落損毀及修補。

跑過吉慶圍外圍，觀看圍牆及炮樓，會看到不少修補痕跡，部分可能是被當日英軍用火棉炸毀。而吉慶圍及旁邊泰康圍各有一對圍門在1900年被運走，運到時任港督卜力 (Sir Henry Arthur Blake) 在愛爾蘭的別墅。

吉慶圍的圍門曾經遊遍半個地球。

兄弟爬山維護族人 百姓與「秀異份子」各自努力

金耀基校長的《從傳統到現代》一書中介紹，傳統社會的「家」巨型而多向，不止居於同一屋簷下的成員。橫向涵蓋整個宗族，縱向包括列祖及所有子孫。

同時，傳統社會二元劃分，由中心城市「秀異份子」，與鄉村「一般老百姓」所組成。而老百姓眼中，秀異份子地位特殊，認同他們對社會上大小事務，皆可過問。同宗同族的「家人」更可以代表他們。

圍村這種分隔內外的特性，以保護自己的財產和村民為優先，對村外人產生強烈抗拒心理。時至今天，吉慶圍不論老百姓或優秀後代，表現如昔。村中婦女從上世紀至今，守在圍門規定遊客繳費後才可內進參觀。近日疫情嚴重，她們則在圍門附近警告陌生人，參觀時要尊重居民的意願。

大門旁本來是收費位置，以前有老婦看門，現在因為疫情，謝絕村外人內進。

伯裘的故事：前人種樹後人乘涼

至於「秀異份子」，不得不提新界第一位太平紳士，鄧伯裘先生。上文提到，英軍在六日戰爭後把圍門運到愛爾蘭，鄧伯裘連同錦田鄧族多番爭取歸還，終於在1925年由時任港督司徒拔 (Sir Reginald Edward Stubbs)手上迎回圍門。這批地位昭然的優秀族人，結合族內百姓之力，向政府謀取利益。建議大家仔細觀察一對圍門，便會發現兩邊門並非門當戶對，背後另有故事。

錦田公立蒙養學校的小學圖書館，以鄧伯裘命名。

大家認識「伯裘」，或許緣於元朗伯裘書院，1954年由鄉議局主席鄧乾新紀念其父而創辦。鄧伯裘在圍門回歸一事聲名大噪，其實1920年代開始，他在錦田、元朗或整個新界，影響力一直擴大。廿多年間，他成立鄉議局 (前身為新界農工商業研究總會)，辦學校、商會和醫院，都反映秀異份子運用影響力，鞏固家族發展，庇蔭後人。鄉議局保障鄉民在土地補償的利益，博愛醫院提供先進醫療服務，元朗商會維護商業利益，錦田公立蒙養學校與元朗公立中學，則讓子弟讀識字。

父老建一番事業，希望後人「夠料」接班，學校不可少。錦田公立蒙養學校讓子弟入學，維護族人知識水平。

幸運地，以上和鄧伯裘先生有關的地方遍佈吉慶圍及元朗，今天仍可造訪。元朗公立學校原址列為二級歷史建築，今天成為東華三院馬振玉紀念中學一部分；錦田公立蒙養學校就在吉慶圍對面；博愛醫院仍保留大門牌樓。

元朗公立中學「百年樹人」刻碑，帶着先祖對後人的寄望。

順帶一提，「雞地」這個沒有官方記錄，但元朗人皆知的地名，皆因上世紀60至70年代家禽市場而得名。後來政府收地發展，改以感覺較高雅的的「鳳」字起名，例如今次古蹟路線出發點「鳳琴街」。有地方研究者估計，「琴」與「禽」同音，「鳳琴」暗指賣雞賣家禽地方。

《跑遊老香港》 - 元朗吉慶圍路線簡介

路線（去程）：鳳琴街體育館 > 鳳群街 > 攸田西路 > 朗河路 > 楊屋村 > 青山公路元朗段 > 錦田公路 > 吉慶圍

坳頭巴士站的油站可以買水補給。

路線（回程）：吉慶圍＞錦田市街 > 錦田公路 > 高埔村 > 錦田公路 > 青山公路元朗段 > 十八鄉鄉事委員會 > 鳳翔路 > 鳳琴街體育館

+ 2 + 2 + 2

長度：約8公里 難度：2（1-5，5為最高） 貯物及洗澡地點：鳳琴街體育館 補給：吉慶圍對面的錦田市街，有士多及咖啡廳，而巴士坳頭站側的加油站亦有便利店。 前往方法： a. 鐵路：西鐵線元朗站下車往南行5分鐘 b. 公營巴士：大部分由大欖隧道往元朗的巴士，在「又新街」站下車，往東南行5分鐘 小貼士： 1. 路線以行人路為主，小心路面起伏。 2. 東華三院馬振玉紀念中學內舊元朗公立學校校舍，及錦田公立蒙養學校，除開放日外，不對外開放，博愛醫院亦不能內進。兩間學校請在外觀察，博愛醫院則以保留下來的大門牌樓，最具考察價值。 3. 因疫情關係，吉慶圍暫時禁止遊客內進。

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作者鄺嘉仕

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】