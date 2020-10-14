齊動LetZ Goal︱長跑見證個人意志　捱過痛苦才有收穫︱WEH James

很多人感嘆，怎麼長大之後，朋友愈來愈少？即使曾經在學校、團隊中一起努力追逐理想的隊友，時間到了，還是會從生活中淡出。 Weak Ends Here的90後跑手James曾經是中學田徑隊的隊長，進入大學後生活多姿多采，一度將跑步放低；最後卻發現，原來自己離不開這種生活，因為跑步早已成為他建構自己信念的重要一環。

人生不同階段，總會對長跑有不同感悟，本月便跟Weak Ends Here中4位不同年代的成員分享各自的跑步態度和堅持下去的原因。（黃舒慧攝）

人生在不同階段總會遇到不同的人，曾經為不同目標或原因走在一起，最後大多成為過客，能夠走下去的永遠是少數，看似無奈，卻也是平常不過的過程。只是過程是場「長跑」還是「短跑」，卻要視乎不同人看待不同事物的態度；就像Weak Ends Here的90後跑手James般，半年前他還是只剩自己一個人延續跑步歷程，現在卻再次找到一班新認識的同路人，互相鼓勵之下，延續自己的長跑生命。

跑團Weak Ends Here之中，成員的年齡層分布甚廣，但是在學或者初出茅廬的年輕人比例還是相對較少。（黃舒慧攝）

少年不識「長跑」滋味

在跑團Weak Ends Here之中，成員的年齡層分布甚廣，由十多歲的中、小學生，到半退休狀態的中老年人，大家依然為不同的理由而聚首一起，探索長跑給予人人不同的意義；但是細心觀察之下，跑團中在學或者初出茅廬的年輕人比例還是相對較少。成員James認為這種現象並非這個跑團特有的現象，因為作為一名非運動相關專業、純粹視跑步為課餘喜好的大學生，兩、三年前他亦一度放下跑步的生活，尋找多姿多彩大學生活的可能性。

他說：「我想十多、二十歲便愛跑的人，大多是自細便開始跑吧。否則在年少氣盛的時代，更多節奏快又刺激的團隊運動選擇，長跑既辛苦又悶，就算我從中小學開始已有接受田徑訓練，但是有系統的長跑訓練，也是近年才真正展開。往日即使是中學田徑隊隊長，中一已可50分鐘左右跑完10公里，但真正喜好的專項是短跑和足球。長跑對我來說，只是偶爾用作練練體能，或者越野隊參賽人數不足時去湊湊腳罷了。只要想到一個400米的比賽只需捱分幾鐘，長跑卻要捱足一小時，就會覺得很辛苦、很傻仔，畢業後開始大學新生活，參加不同學會，接觸更多新玩意，更沒有維持下去的動力。」

初中時跑10公里只需50多分鐘，成長了反而跑了超過一個多小時？看到自己追不回往日的自己十分不是味兒。（黃舒慧攝）

不進則退倍感難受

聚散有時，James說現今身邊的同齡朋友大多放棄了跑步，那怕是往日一起奮鬥過的隊友都一樣，生命中不同階段有不同追求，實在正常不過。事實上，連James自己也一樣，整個Year 1的生活都跟跑步絕緣。要不是這斷時間發現了身體愈來愈差，都不會喚醒他要重新出發的念頭。

他說：「停下了規律的跑步生活後，發現自己身體愈來愈差，經常無緣無故地生病，於是去找醫生驗身的時候，意外發現原來自己患有貧血，從少到大都不知道自己有此問題。為了健康着想，我立即重整生活習慣，刻意多吃更多營養豐富的食物，一星期兩課健身、兩課長跑。重新起步的初時無論身體與心態都很難熬，明明初中時跑10公里都只需50多分鐘，成長了反而跑了超過一個多小時？看到自己追不回往日的自己十分不是味兒，怎麼年紀愈大反而跑得愈差？於是我花了半年左右重拾狀態，機緣下穫一個半馬名額，總算可以輕鬆以6分配速完賽。這段過程進步很快，小小的成功感亦令我找回跑步的純粹感覺。只要努力就有收穫，原來我是多麼喜歡這種生活。」

James喜歡跑步是一件法則簡易、公平的事，只要願意努力付出，就一定有收穫和進步。（黃舒慧攝）

長跑是自我意志的見證

跑步生活重新，令James更深刻地認識自己。小時後總覺得自己是為了學校而跑，一心想做點成績，貢獻喜愛的團隊，但原來停過步來回頭一看，更發現原來自己是個喜愛自律生活的人，但凡令他感興趣的事情，就不會只求結果，也重視當中的過程、細節，為滿足自己而跑。即使往日身邊同行友人皆已離去，只剩下自己一人繼續經營這種生活，捱過辛苦超越舊我，原來依然快樂。

他說：「從前我覺得，跑步是為了健康或者貢獻團隊，往日一起練習的朋友愈來愈少，或許是他們只感覺到長跑的辛苦面，未能感受得着便離去。我也直到現在才發現，原本跑步一直都是建立我信念的來源。這是一件法則簡易、公平的事，只要願意努力付出，就一定有收穫和進步。」

James形容他在跑步過程中我經常問自己：「怎麼要自討苦吃？」答案往往是生活中的環節中得到答案。就像早前參與大學實習，很多同學都埋怨累得要死，他卻是精力充沛，這種意志或許就是從跑步中不知不覺地磨鍊出來。「我相信no pain no gain，捱得到，收穫就愈多，現在未有覺悟只是時機未到，堅持便總有得着。」James說。

James在今個夏日開始加入了Weak Ends Here，只求下一次爆發，打破舊日PB的界限。（黃舒慧攝）

無論跑步還是生命路上，遇到樽頸十分正常，尤其是每個人都有意志力總有薄弱的時候，這時團隊的互相推動就變得更重要；對James來說，跑步已是一種放不下的自我磨練，亦是自己堅定意志證明。經過兩年獨行的跑步生活，遇上傷患與疲累的折騰，James在今個夏日開始加入了Weak Ends Here，只求下一次爆發，打破舊日PB的界限。

「Weak Ends Here」是「齊動LetZ Goal」其中一個團隊，今月定下團隊限定的私鬥、私練，作為互相推動的動力。

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」：Level 2-42公里、Level 1-100公里

什麼是每月MinPlay？

由今年7月開始，「每月MinPlay」將換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；儲齊指定數量「每月MinPlay．跑向港馬」虛擬章的跑手（詳情容後公布），明年更有機會贏取實體的「齊動港馬完賽章」；

大迫傑跑步語錄，按圖放大：

+ 5 + 5 + 5

松浦彌太郎的跑步語錄

+ 4 + 4 + 4

村上春樹跑步語錄，按圖放大：

+ 7 + 7 + 7

訓犬師Derek Wong教你跑步遇惡犬如何應對：

跑步媒體《Runner’s World》曾就犬隻問題訪問了犬隻訓練專家Karen Peak，並總結了幾個「不」供大家參考。

「儲備心率」計算方法（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

跑鞋評測評分，立即按圖了解