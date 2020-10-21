齊動LetZ Goal︱不滅的長跑意志　80後領悟三十而立︱WEH Jordan

不知不覺，一眾80後已步入「三十而立」的人生階段，不能再任意揮霍青春。懂性的更早應立定志向，建立屬於自己人生價值的事物並且全力經營。 上班族平日既要面對「投資數字」上落的快速變化，下班之後，還要用腳步追逐永無終點的「長跑數字」，不會很累嗎？Weak Ends Here的80後跑手Jordan反而覺得，信守自己與跑友們每星期的約定，才是用腳步證明自己意志不滅的憑證。

「齊動LetZ Goal」10月MinPlay回復正常里數，定下42公里和10公里的里數目標，並找來「Weak Ends Here」團隊4位不同年齡層的成員作為「領跑手」，藉分享他們對跑步的態度，一起燃喚初心，今個跑季重新起步、繼續歷程！

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人生不同階段，總會對長跑有不同感悟，本月便跟Weak Ends Here中4位不同年代的成員分享各自的跑步態度和堅持下去的原因。（黃舒慧攝）

成長未必帶來智慧，卻總令人變得世故。成年人的志向，很多時不自覺地跟隨了主流的價值觀而行，判斷事物時投放比重，更偏重於利益得失的層面，辛苦過後沒有實質回報的東西？不了不了。那怕對多數人來說都是自然不過的人生階段，但有時回首也會發現忽略了「我到底想做什麼？得到什麼？」甚至覺得放下曾不問回報努力經營的志向，未免可惜。

兩者現實中不能並存嗎？自初中開始，長跑就是Weak Ends Here的80後跑手Jordan的日常，無論後來留學英國，還是回港開展事業，再疲倦都不想放棄，因為跑步助他磨練出強韌意志，跟呼吸一樣不能或缺。

跑步為Jordan磨練出任何層面都通用的強韌意志，就跟呼吸一樣，不能缺少了任何一環。（黃舒慧攝）

長跑「獨行俠」

逢星期六早上，都是Weak Ends Here成員齊集訓練的時間，加入了這個團隊兩年的Jordan自言非常享受參與這個跑團訓練，喜歡從中認識到很多來自五潮四海的友人，大家的性格、背景、故事都不同，但目標卻很純粹，因而享受到團跑的樂趣。即使前一晚需要工作應酬，酒喝多了，這個團員間的約定亦不能缺席，準時每星期一會，一起跑、一起笑。很難想像，幾乎已有二十年跑齡的他，大多數時間都是個「獨行俠」，跑步是種個人的運動，一班人或許會熱鬧一點，但有實際用途嗎？

「我一直都是自己一個人跑步，從不覺得孤獨和沉悶。我就是喜歡長跑的挑戰性，無論是對時間、距離還是速度的挑戰，一個人就走到外面跑就好了，亦樂此不疲。」Jordan說。

長跑中忍著痛苦跑向終點的過程中，磨練出絕不輕言放棄的意志與體能，已經是一種成就和贏得的「獎勵」。（黃舒慧攝）

訓練長跑 就是磨鍊意志

小時候的Jordan是肥仔一名，卻因有訓練網球的關係，基礎體能不俗，耐力亦出奇地好。適逢當時學校挑選越野隊成員，縱使當年的長跑風氣跟今日難以比較，沒有太多同學朋友會喜歡參加長跑，但是為了減肥並有利「識女仔」等誘因之下，Jordan自言有點意外地被學校發掘出長跑能力，運動成績進步，令他樂此不疲地跑下去。即使後來到了英國留學，步伐亦未曾停下來。每星期在更原始壯麗的山徑間跑2、3課，那怕不適應當地氣候，未做過什麼出眾的成績，也毫不動搖他內心對長跑的喜愛，因為他很早已意會到，長跑時忍着痛苦跑向終點的過程，可磨練出絕不輕言放棄的意志與體能，已經是一種成就和「獎勵」，每一步都不會浪費。只要常懷和享受戰勝自己的意志，長跑就跟每天呼吸和步行差不多，毋須刻意經營，早就是生活中一部份。

他說：「我很重視意志的體現，而長跑就是訓練意志最佳場合，運動、工作、生命很多範疇都通用。日常任何一件事，都不要輕言放棄，不怕辛苦地堅持到最後，跑步得來很多直接、間接的好處，都對我的生命幫助甚豐。」

多年來的長跑生活，令Jordan根深柢固地討厭「放棄」一詞。（黃舒慧攝）

長跑「凍齡」的秘密

跑步對Jordan來說，從來都不受地域、生活狀態等等的限制，即使初回香港工作，自然沒有取捨過的念頭，但同時亦沒有刻意經營成績，一切都是隨心而行。有一次，Jordan受到一個「體育狂人」朋友邀請，參加TNF100的50公里賽事，由大美督出發，經烏蛟騰、鹿頸、鶴藪往八仙嶺，再回到大美督衝線。作為香港其中一個難度數一數二的山賽，Jordan在賽前沒有什麼針對性訓練，算是越級挑戰。結果當他跑到CP2、3左右已經扭傷腳踝，體能亦不甚充足，很辛苦，朋友來電叫他放棄，反正日後的機會多的是。但是多年來的長跑生活，令Jordan非常討厭「放棄」一詞，決定用意志跑下去，最後10公里左右，身體與意識皆已麻痺了，純粹靠意志撐到完場。

這次之後，Jordan開始感覺到，跑步場上要進步，雖然最終都只能靠自己，但在過程中或許需要一點外力的支撐和推動。兩年前他在參加渣打半馬的前夕，有感日常的自我訓練到了樽頸，於是在朋友介紹下加入了Weak Ends Here，首次跑團的體驗，結果亦令他意想不到。

長跑生活中，團體、個人缺一不可。（黃舒慧攝）

他說：「從前我都是一個人跑步，現在的我卻覺得長跑生活中，團體、個人缺一不可。因為只有從其他人眼中，才能點出自己的進步空間，又有M教改善技巧上的訓練，每一課都有計劃、有部署，不是我小時候認知的練跑模式般，練跑，就是不斷跑。然後自己再練時，還可按訓練的調整進一步增加強度，歸隊時又再跟一班志同道合互相推動，不斷循環，氣氛十分愉快。那一次半馬我亦因為加入了跑團後，跑出了1小時24分的PB， 成果立竿見影。縱使今年什麼比賽目標都沒有，但在跑團之中，亦令我回想到跑步的初心，挑戰、健康，能夠維持得到已是成就，因為管理好自己、才可照顧身邊的人。」

很多人說長跑可以令人凍齡，或者就是當中不斷燃喚初心、敢於挑戰的情神，才是真正令人青春不老的秘方。

「Weak Ends Here」是「齊動LetZ Goal」其中一個團隊，今月定下團隊限定的私鬥、私練，作為互相推動的動力。

雖然團隊以外的齊動跑手，不能參加該團隊的活動，但亦鼓勵任何跑手跟Weak Ends Here成績一起努力，不妨以「42公里/10公里MinPlay」作最低目標，為不同的跑步目標繼續努力。如欲加入《Weak Ends Here》團隊或任何疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」：Level 2-42公里、Level 1-100公里

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

由今年7月開始，「每月MinPlay」將換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；儲齊指定數量「每月MinPlay．跑向港馬」虛擬章的跑手（詳情容後公布），明年更有機會贏取實體的「齊動港馬完賽章」；

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