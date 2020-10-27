環保物料豈止膠樽　2大品牌用殺魚元兇製成跑鞋︱01測試

《01測試》近期評測兩款由環保物料製成的跑鞋，分別是Reebok Forever Floatride Grow和Lane Eight Trainer AD 1。 搜集資料前，我想環保物料離不開塑膠，搜集資料再撰寫，才發現兩者皆用到形成「藻華（Algal bloom）」的藻類做物料，Reebok用它做鞋墊，Lane Eight用它做中底。 藻都可以造鞋？藻華又是什麼？今次探討藻類為什麼是環保物料，穿著感與傳統物料製的跑鞋，又有什麼分別。

藻華原是自然生態現象，水中藻類、細菌或浮游生物突然過度增殖，就會使水面泛起一片綠色或藍色的藻類。人類排放出來的廢料，例如清潔劑和施肥剩餘品，加強了藻華現象，水面的藻類就久久不散。小時看「etv」介紹香港海灘有時出現紅潮，正是同類。

左邊是Reebok Forever Floatride Grow和右邊是Lane Eight Trainer AD 1。（區嘉俊攝）

人類在食物鏈頂端，食蜆、青口、蠔、扇貝及帶子等，可能會把毒素積聚體內引致中毒，游泳時亦能使皮膚過敏，所以藻類對環境百害而無一利。

今次Reebok和Lane Eight就響應環保，前者用藻類做鞋墊，後者用藻類做中底。既為廢物利用，又減少使用塑膠，減低碳排放量。

按圖細看Forever Floatride Grow和Trainer AD 1詳細功能：

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我兩款跑鞋都試過，先談藻類製的鞋墊，鞋墊比一般鞋墊略厚和富彈性，下圖是我穿了60公里的Forever Floatride Grow抽出來的鞋墊，它沒有被壓扁和變形，耐用度不俗，但60公里不是很多，未能肯定是否特別耐用。

Reebok介紹藻類有天然除臭功能，一於「試味」。我抽出鞋墊「索一索」，又真的沒有臭味。當然，到底是鞋墊除臭功能出色，還是我穿着方法得宜，以至鞋墊本身就沒有臭味，著實難以辨別。

Reebok Forever Floatride Grow的鞋墊（01美術製圖）

「土炮」Lane Eight Trainer AD 1，則用藻類製造整個中底。我的感覺是比Nike React軟，又比New Balance Fuelcell硬，軟硬度介乎兩者中間，穩定度很高。環保物料不影響質素與性能，跑步與健身都能夠應付。Trainer AD 1做到全能運動鞋，藻類環保中底，實在功不可沒。

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Trainer AD 1的中底（01美術製圖）

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