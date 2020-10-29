減肥健身｜誰說媽媽只有師奶人生　她靠跑步自強　更勝當年的自己

台灣近日舉行長榮航空半馬拉松，季軍雷理莎成為焦點。她的混血深邃輪廓固然吸睛，但更值得我們關注的是，她從台灣學界田徑出身，卻曾經自暴自棄頹廢過日子，最終靠跑步重生的故事。

雷理莎是日法混血兒，在台灣長大，Instagram和Facebook各有數萬追隨者，難免令人聯想到藝人、模特兒，她卻不認同：「我是運動員，也是一名媽媽，不是藝人。」

實力勝於雄辯。剛過去的長榮航空半馬拉松，她以1小時19分06秒奪得女子全場總季軍，比不少男跑手都跑得快，她希望大眾更關注運動員：「螢光幕上看到的不再只是明星藝人，而是愈來愈多的台灣選手們，我們會更努力讓你們看到運動員的價值。」

雷理莎不會想證明給那些覺得她做不到的人看，因為就算做到，他們不會惦記著她有多努力，所以她把動力放在值得的事上。（雷理莎Instagram）

不凡成績，源自不凡過去。中學時，雷理莎曾在台灣學界的1500米賽事三連霸，完走時間是4分30秒，成績甚至更勝香港運動員。這個學界田徑明星卻受不了壓力，曾經「不擇手段」減體重，一度停經7個月，成績卻不進反退，最終她選擇離開田徑，一別就7年。

我還不是個菁（精）英選手，還沒辦法代表台灣出賽，但是我愛跑步，很愛，也願意相信眼前看不到的東西，那種相信不是「喔我希望有天能進運動員殿堂」，而是我一定會做到。 我不會只在狀態好時信任自己，感覺遙遠也相信，倦怠及挫敗時也相信，頂多哭一哭，吃顆巧克力，深呼吸，再來。 台灣跑手 雷理莎

這7年，雷理莎過了頹廢生活，「除了喝酒抽煙，去健身房都沒有去，電視上有跑步的畫面，我甚至會排斥」。為了賺錢，她做過餐廳服務生、模特兒、DJ、汽車旅館櫃枱，直至自覺身材走樣，終於再次運動，「以前被名跟利沖昏頭腦，忘記初衷，當這些都沒有了，才知道自己真的喜歡跑步」。

雷理莎的運動和生活照片（按圖放大）：

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回歸跑道，她不再是1500米的學界女王，她的第一場路跑賽是2014年台南應用科技大學5公里夜跑，沒想到初試啼聲就勇奪女子組冠軍生第一的名次。她開始享受跑步，漸漸不再執著於成績，快樂、豁達才是她跑步的真正意義。

只是，2016年當上媽媽，她又差點要告別跑鞋。孩子出生後，她忙於照顧家庭，自覺多了一份束縛，加上當時腰傷復發，「我生完後，鈣質流失，舊傷復發，當時醫生說如果再跑下去，之後走路都難」。跟小時候討厭跑步而自暴自棄的心情不同，這次她不願放棄，又受到台灣媽媽跑手傅淑萍啟發，她決定重新調整生活，在身體狀況、家庭和跑步之間拿捏平衡，「回到跑步圈，我確定自己很愛跑步，從小就留在我血液裡的熱情，不再為名次和別人的期待，只為自己而跑，沒有壓力地跑，讓我覺得非常快樂」。

現在，雷理莎已是台灣長跑好手，除了早前長榮航空半馬跑出1小時19分06秒，去年12月的大阪馬拉松也跑出2小時54分55秒的佳積，她更不滿足於此，希望挑戰2024年巴黎奧運。

雷理莎實力非凡，也不時於網上分享練習心得。她建議大家除了練跑，還要鍛煉體能，以下動作就是她在社交平台分享，不單練到手臂、臀部和大腿肌肉，選改良到跑姿，她提議每邊做15至30次為一組，合共5組，但可以按個人能力調節：

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