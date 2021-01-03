葵青｜魏天恩：變遷中尋找回憶　每次跑這裏都很快樂｜跑向18區

「看着現在的葵青區，心情難免複雜。」 魏天恩在葵青區長大，之後住過東涌、屯門，幾年前讀大學時又搬到北區一段時間。在「外」生活過，跑過外面的路，然後輾轉回到老地方。成長回憶湧上心頭，卻驚覺那些「葵青專屬」的舊日痕跡，已隨着社區發展被一一抹去。 攝影：盧翊銘 短片：吳紀恩、吳浩然

【編按】跑步，連繫人們與社區，賦予我城生命力。「跑向18區」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。

魏天恩，成長於葵青區，眼見社區面目全非，心情複雜。（盧翊銘攝）

（盧翊銘攝）

（盧翊銘攝）

「葵青區是我的根。」香港長跑好手魏天恩，成長經歷大都在青衣：出生後、小學、中學、現在。初中時，天恩因為肥胖而受到朋輩壓力，於是開始跑步，然後患上厭食症，後來跑步再次成了整件事情以至人生的轉捩點。想減肥、開始跑步、厭食、停跑、康復、重跑，概括了天恩那些難捱的日子，亦令她重新審視跑步這回事。

「我中學的banding低，但每個老師都很好。那段日子，是老師們讓我記起了跑步的初心。他們令我記得，跑步不應因為獎項而滿足，而是除了為了健康，更應為了純粹的開心而跑。」

燕京書院，魏天恩的長跑起點。（盧翊銘攝）

「我能堅持跑步，都是因為我想着中學的片段。」（盧翊銘攝）

後來升上大學，天恩搬到北區居住，當時背負着要用獎項及成績幫助學校「攞分」的壓力，漸漸又忘了跑步的初心。直至當她再回「老家」練跑，每次經過母校燕京書院那邊，她都特別感觸：「我能堅持跑步，都是因為我想着中學的片段，老師鼓勵、患過厭食症、又代表過香港比賽、考公開試……那段日子跨過了許多難關，加上在葵涌上學的弟弟也正經歷這階段，每次跑過會有點感慨，也希望弟弟能從中學帶走更多回憶。」

魏天恩曾經忘掉跑步的初心，直至回到中學那個原點。（盧翊銘攝）

每條練跑路線都有故事

其實不止學校，天恩的練跑路線遍佈葵青區，她會因為天氣、心情、日程而選擇當日的路線。她現在家住安蔭，慢跑的話，會從住所跑到葵盛中華傳道會李賢堯紀念中學那邊，之後往荃灣海濱再跑到深井，來回一共20公里。

「跑到荃灣海濱，有兩條路選擇，一條是由墳場上去跑到荃青橋，另一入口就是直接由海濱上去，那麼跑到青衣之後，就可以跑青衣海濱，那裏路程好短。」

想方便快捷，天恩會跑「過條馬路就到」的金山。「有時跑上金山兜一圈折返，有時就跑到城門水塘，那裏有好多小徑小路可以跑，也不用5公里，如果願意跑樓梯，甚至跑3公里就可以到達城門水塘。」

魏天恩的練跑路線遍佈葵青區，她會因為天氣、心情、日程而選擇當日的路線。（盧翊銘攝）

她會跑荃青橋。（盧翊銘攝）

她會跑荃青橋。（盧翊銘攝）

也會到葵盛那邊。（盧翊銘攝）

也會到葵盛那邊。（盧翊銘攝）

舊社區消失 只為引入連鎖店

她還有一條回憶滿滿的路線，就是跑到青衣涌尾、長康邨那邊。小時候，天恩的爺爺嫲嫲在長康邨開了一家五金舖，可是因為抵受不了社區發展帶來的租金壓力，在天恩中六時無奈結業。

現在天恩偶爾藉着練跑重回舊地，「那些年，每天放學就回舖頭，什麼都玩一餐，我還學懂了基本的五金。是幸福、亦是無憂無慮，要負擔起的事情不多」。

站在成長的分水嶺，饒富人情味的小社區逐漸消失，譬如一個好端端的街市，現在好像變了個超市，又有個水族館，每家小店都被迫結業，到頭來卻是為了引入一式一樣連鎖店與快餐店。看着「眼前的回憶」面目全非，天恩有時甚至不想再經過，但又難抵住那份熱愛，總之心裏就是複雜無比。

充滿人情味的社區，或許只能留在回憶裏？（盧翊銘攝）

充滿人情味的社區，或許只能留在回憶裏？（盧翊銘攝）

「世界一直在進步，同時也失去很多。」天恩慨嘆同時，也嘗試理解這樣的轉變，她明白進步是好事，但也不應失去太多本身的獨特之處。從流散失落的回憶拼圖重塑葵青區，那是即使變得再醜，也是一直孕育她的避風港。她也曾因為太愛跑步而悔恨，就是舖頭結業前一、兩年，她總是外出到處跑步，忽略了家人，結果一切都回不了頭。

如今，走在青衣自然徑，沿着上山的路跑，這是天恩最愛的練跑路線。「每次跑這裏，我也很快樂」，走到高處，鳥瞰整個葵青區，就像回望過去的路，說到底，苦中還是有着點點甜的。

延伸閱讀．第二集

葵青｜魏天恩盼投身教育 因為她曾靠跑步逃離黑暗｜跑向18區

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跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索

「世界一直在進步，同時也失去很多。」魏天恩說。（盧翊銘攝）

「世界一直在進步，同時也失去很多。」魏天恩說。（盧翊銘攝）

走到高處，鳥瞰整個葵青區。（盧翊銘攝）

說到底，苦中還是有着點點甜的。（盧翊銘攝）

說到底，苦中還是有着點點甜的。（盧翊銘攝）