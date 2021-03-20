跑鞋｜Puma新世代「氮氣鞋」練速度見威力　放慢腳步瞥見一盲點

撰文： 楚戶三 最後更新日期： 2021-03-20 09:16

近年各大運動品牌都紛紛加入跑鞋界的「超物料戰爭」，務求製作出緩震與提速兼備的高性能物料，令跑鞋科技急速躍進。今年年初，Puma終於搬出了他們的新世代方案，一口氣推出了Deviate、Velocity、Liberate和Eternity一系列Nitro跑鞋。它們共通之處，就是注入了全新的氮氣中底技術，提升中底的運動效率。雖然所謂氮氣跑鞋，不是賽車遊戲般按個掣注入氮氣，瞬間提高引擎功率，在大直路高速直奔終點。但依然令我好奇，Puma這種「氮氣加速」的概念，到底「咩葫蘆賣咩藥」呢？ 文、圖：楚戶三

測試鞋款：Puma Velocity Nitro（按圖放大）

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綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★★☆☆ 透氣：★★★★★ 舒適：★★★☆☆ 反應：★★★★★

鞋款簡介

今次我得到的，是Nitro系列中的Velocity款式，顧名思義，是一款速度型的跑鞋；由於今個系列，Puma以氮氣中底技術為主打賣點，未上腳前，我已忍不住拿上手把玩一番，看看那個注入氮氣的中底，拿上手跟一般物料有什麼不同。首要印象是這款跑鞋非常輕，輕得完全不符目測的預計重量。細看中底的物料結構，實在有點像發泡膠，但用手指「搣一搣」，又覺得質感非常堅韌。據品牌的資料所示，這塊名為Nitro的中底，就是製造時透過注入氮氣，令物料之間形成大量氣泡，影響當中的密度結構，令它的重量比傳統EVA，輕46％。但同時間，又因為氮氣擁有穩定物理結構的特性，密度下降也不易影響中底的形態，反正就是集輕、韌、彈於一身。

今年Puma終於搬出了品牌新世代的跑鞋方案，一口氣推出了多款Nitro系列跑鞋。

鞋子的整體設計其實相對簡單，鞋身以雙層Engineered Mesh組成的結構，組成相對傳統的跑鞋輪廓，跟充滿科技感的中底一比，明顯看到品牌希望用家先將目光和體驗，專注於中底的性能之上。事實上，Velocity Nitro中底只有一半用了剛才提到的Nitro氮氣物料，下半部其實還配用了Pro-form light。這是一種Puma已經採用了好幾年的物料，擁有快速反應與穩定的腳感，兩者的配合比例，令跑鞋跟近期其他品牌的出品比較，其緩衝與靈活之間表現擁有非常鮮明的特色，這一點在試後感方面再加以分享。

Velocity Nitro是針對速度的款式。

另一個鞋子外觀上的特點，就是中底跟部設有一塊外露的TPU導流板，位置夾在兩種中底物料之間，用作增強步伐間的穩定性，落地時腳感更踏實。此外，它還有導引氣流的功用，結合流線的鞋體結構，以及全泡綿鞋領收緊腳踝，令鞋子的貼合度非常高，可降低跑步時的空氣阻力，令步伐更流暢。而且這種強調後跟配置的設計風格，亦令鞋子的外觀更富時代感。

鞋子外觀上的特點，就是中底跟部設有一塊外露的TPU導流板。

最後就是外底方面，採用Puma自家的PUMAGRIP橡膠製作，相同之下雖然沒有太大驚喜，都是一貫Puma跑鞋的常見配置，但是這種以混合橡膠製作的材質，抓地與耐磨度向來都有保證。配以前後掌有別的坑紋顆粒，分別針對著地與提速表現的輔助，都是慣常的手法。要知道抓地這回事，實用就夠了，向來都沒有什麼「致命問題」的話，都再沒必要太過賣弄花巧了。

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細緻解構Puma「氮氣跑鞋」（按圖放大）

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試後感

利申，這次跑鞋測試結果並不太完整，原因是測試前幾天，我參加了一個港島區的Virtual Trail Run，由鰂魚涌經渣甸山、紫羅蘭山、孖崗山，前往赤柱。太概走了一半左右，一不小心就「拗柴」了，只好忍痛兼腳踝不能扭動之下完賽。事後腳腕腫脹，寫這份跑鞋測試時還未消腫，所以近日練跑都只可維持Recovery Run，未能真正測試Velocity Nitro的真正速度。

十分喜歡Velocity Nitro的全泡綿鞋領，提供舒適又穩固的包裹度。

慢跑歸慢跑，總叫對這個針對中底性能的鞋款有點體會，打從穿上鞋子開始，已經感覺到氮氣Nitro Foam與Pro-form light的組合所帶來的獨特腳感。雖然它的中底都有32毫米，但是觸地的反應卻清晰得驚人，一方面Nitro Foam的氮氣中底能夠發揮出不俗的緩衝效能，另一方面Pro-form light使中底近地面的部份相對堅挺，令腳掌接觸地面間的感覺非常爽快，甚至有點似十多年前，長跑界還是流行「薄底、貼地」跑鞋時的腳感，令觸地時的反應更實在，提升換步的效率，這是很明顯的傳統快鞋感覺。

觸地的腳感很實在。

雖然它絕非當今流行，令人直接感覺到回彈又養腳的「超物料」。它相對硬得多，但如果跑手並非要求養腳長課，而是希望以它作為速度課，甚至穿來在比賽中追時間，這種快鞋和新時代緩震技術間的跑感，平衡得不錯，肯定不乏喜好者。加上鞋子的包裹度非常充足，鞋身設計偏向修長，收緊鞋帶後，全泡綿鞋領亦可完整貼合腳踝，不會出現屈曲變型的狀態。PUMAGRIP外底的抓地性能亦十分理想，猶如令鞋子成為腳掌的延伸，能夠充滿發揮和感受到鞋子的性能，同步率極高。

主要問題是，鞋身偏向繃緊，尤其是前腳掌。

然而，雖然我沒有真正試過穿上Velocity Nitro做速度課，但是單單Recovery性質的慢跑，多少也體現到鞋子的盲點。最明顯莫過於用以製作鞋面的雙層Engineered Mesh，雖然其網布按照腳程的散熱位置編織，令透氣度非常不俗，卻偏向繃緊，彈性一般，穿起來未跑已見鞋子兩側略為緊迫。本來這配置令鞋子結構更穩定，減少變形，既可節省體力，亦令腳伐更加流暢。弊在東亞人種的腳掌，通常都較西方人為闊，即使收緊鞋身中央兩側的尺寸可以接受，到了前掌位置卻會變得太緊，尤其在跑了一段時間過後，肌肉開始膨脹，這種情緒會更加明顯，令我對其舒適環節上大大扣分。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

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總括而言，我總是認為鞋子的好與壞，只在於穿上它的目標。例如長課，個人認為這種鞋身結構對多數東亞跑手而言，要我穿它跑個十、二十公里，實在「不了」。但如果純粹想穿它作速度課，這種氮氣中底的表現非常不俗，加上鞋身穩定，對轉向、提速等大動作也游刃有餘，腳掌貼合鞋子整體的包裹感，猶如「人鞋合一」，感覺實在，非常爽快。所以，Velocity Nitro絕非全能型的跑鞋，但如果「跟足說明書」，好好善用它本身性能定位上所針對的目的，我認為還是個不錯的選項。

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