腸易激跑手｜賽前急救避免最不期待畫面出現　賽後記得戒口

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-03-26 09:03

跑步後以香蕉和運動飲料補給，都是跑友的「常餐」，原來不是人人適合。

【編按：註冊中醫師兼IPTFA銅級國際專業康體私人教練徐澤昌博士分享臨床經驗和醫學心得，在「運動中醫學」專題為大家解構運動宜忌。每人體質不同，意見僅供參考，讀者不宜胡亂用藥，若有疑問，應盡快請教註冊中醫師或其他專業人士。】

腸易激綜合症（Irritable Bowel Syndrome，IBS）又稱腸敏感或腸躁症，是腸道慢性疾病。典型臨床表現包括腹痛、腹脹伴排便習慣改變（腹瀉或便秘）和糞便性狀異常（稀便、黏液便、便秘）等，可持續存或反覆發作，並分為腹瀉型、便秘型和腹瀉便秘交替型，當中以腹瀉型最常見。

跑手最不想出現的畫面。（資料圖片；李澤彤攝）

註冊中醫師徐澤昌解釋，中醫認為腸易激綜合症相當於中醫內科學中的腹痛、泄瀉與便秘等範疇。其中最常見的腹瀉型腸易激綜合症，病機為肝鬱脾虛，由於思慮過度或其他原因導致肝氣鬱結。

肝主疏泄，如肝氣鬱結就會犯脾土。脾主升，主運化，將水穀精微輸佈全身。肝氣犯脾，會致脾土運化功能失常，脾氣不升反下陷，水濕下注腸道，導致大便泄瀉。

「臨床觀察顯示，本病徵狀如大便不正常，便質稀爛，往往因為情緒緊張導致病情加重，印證了肝氣鬱結與腸易激的關係。若遷延日久，會變為寒熱錯雜、正虛邪實。」徐澤昌補充，肝鬱之證貫穿於本病始終，注意久瀉多耗傷津液，腸道變得乾枯，故又可出現便秘，或因便秘過用瀉藥又復現腹瀉，出現腹瀉與便秘交替發生。

腸易激綜合症有不同類型，當中以腹瀉型最常見。（iStock Photo）

中醫可以紓緩根治腸易激綜合症嗎？徐澤昌說，中醫會透過辨證論治的方法，治療腸易激，多使用內服中藥和針灸。他解釋：「例如腹瀉型的腸易激綜合症，大多認為跟肝氣鬱結、脾氣虛弱有關，治療上多以疏肝健脾、理氣止瀉為主，常用藥物包括白朮、白芍、陳皮、防風等，穴位則多使用足三里、天樞、水分等」。

普通跑友能吃的，腸易激跑手卻未必。（Getty Images）

腸易激綜合症患者，切記戒掉這些食物（按圖）：

+ 3 + 3 + 3

如跑友是腸易激綜合症患者，最感頭痛的問題莫過於比賽前或比賽期間頻頻上廁所。徐澤昌提醒，跑友可以提前向相熟中醫求診，以中藥或針灸減少發作機會，但要注意的是，最常見於長跑賽事的補給品，如香蕉和能量啫喱，卻是腸易激綜合症一族的大忌：

若是腹瀉型腸易激綜合症，就未必適合食用香蕉了，因香蕉性寒，具有潤腸通便的作用。特別要提醒，冷飲會容易導致腸易激發作！ 註冊中醫師 徐澤昌

對於腹瀉型的腸易激綜合症，徐澤昌建議一款健脾湯水為輔助治療。

健脾益氣湯 材料：山藥一兩、白朮5錢、茯苓5錢、陳皮一角、炒薏仁5錢、蓮子5錢、瘦肉半斤、蜜棗3枚 製法：瘦肉汆水，其餘材料洗淨，加入適量水後，先大火煲滾後轉細火煲1.5小時，即可飲用。 功效：健脾止瀉。 使用注意：如屬便秘型或腹瀉便秘交替型腸易激綜合症，在服用前應先咨詢註冊中醫師。

註冊中醫師徐澤昌博士。（資料圖片；龔嘉盛攝）

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