渣打馬拉松2026．五大焦點｜最強市民川內優輝戰全馬　羅映潮衝PB

渣打馬拉松2026（渣馬/渣馬2026）將於1月18日舉行，這個年度最大型長跑盛事，每年均雲集最頂尖的本地跑手參賽，今年更有日本「最強市民」川內優輝來港角逐。本文列出今屆渣馬五大焦點，香港人可為他們多多打氣。



渣打馬拉松2026｜焦點跑手

黃啟樂羅映潮情侶檔跑全馬

近日走在西隧、銅鑼灣等渣馬賽道熱點，相信大家都見到贊助商大型廣告板上的黃啟樂與羅映潮。羅映潮是現役本地長跑「一姐」，去屆渣馬以創出個人最佳時間（PB 2小時39分56秒）的成績奪得女子馬拉松本地女子冠軍，後來再推前PB至2小時39分23秒，今年渣馬她繼續挑戰全馬PB，力爭蟬聯本地冠軍。

她的男友黃啟樂對上一次出戰渣馬全馬已是2024年，闊別一年再挑戰42.195公里賽道，加上他逐漸從傷患康復，這對情侶檔令今屆全馬更具看點。

渣打馬拉松2026｜黃啟樂（左）、羅映潮（右）。（資料圖片）

渣打馬拉松2026｜焦點跑手

最強市民川內優輝來港角逐

香港跑手對川內優輝肯定不陌生。38歲的他是公務員出身，因為工作與跑步兩邊兼顧仍創出佳績，獲稱為「最強市民跑手」，2018年勇奪波士頓馬拉松冠軍更是生涯高峰。他之前全職跑步，2019及2025年均曾來港，今次則首次出戰渣打馬拉松，且看出名堅毅的他如何克服香三橋三隧加天橋斜路的魔竹賽道。

渣打馬拉松2026｜川內優輝即將第三次來港比賽。（Getty Images）

渣打馬拉松2026｜焦點跑手

周潤發再戰十公里？

周潤發肯定是最萬眾期待的「渣馬」風景，在實時追蹤App上載跑手名單後，迅即有跑手找出兩個同名同姓的Chow Yun Fat出戰十公里。「發哥」於過去兩屆渣馬均挑戰半馬，對上一次跑渣馬十公里已是2023年。

周潤發過去跑步成績

渣打馬拉松2025（2025年1月9日）

半馬大會時間：2小時24分32秒

半馬晶片時間：2小時24分32秒

機場三跑十公里2024（2024年11月17日）

10公里大會時間：1小時17分10秒

10公里晶片時間：1小時12分59秒

渣打馬拉松2024（2024年1月21日）

半馬大會時間：2小時26分07秒

半馬晶片時間：2小時19分04秒

港珠澳大橋半馬2023（2023年11月19日）

半馬大會時間：2小時27分56秒

半馬晶片時間：2小時25分22秒

渣打馬拉松2023（2023年2月12日）

十公里大會時間：1小時03分57秒

十公里晶片時間：58分58秒

香港越野錦標賽2022（2022年12月5日）

十公里：56分39秒

渣打馬拉松2026｜周潤發料將出戰十公里。（資料圖片；夏家朗攝）

渣打馬拉松2026｜焦點跑手

千金先生/千金小姐人數

所謂「千金」，正確名稱是「馬拉松特別獎勵計劃」，參加馬拉松挑戰組之香港永久居民參賽者，如在指定時間內完成比賽——男跑手為3小時內、女跑手為3小時30分內，每人可獲獎金港幣1000元。

「千金」對香港跑手的意義不只是獎金，更是一種肯定。2025年渣馬，共有274名「千金先生」及109名「千金小姐」。2023及2024年兩屆，「千金」變「萬金」成為佳話，結果2024年共有446名「萬金」得主，皆大歡喜。

渣打馬拉松2026｜2024年賽事，超過400名「萬金先生」及「萬金小姐」。（資料圖片；楊宇翹攝）

渣打馬拉松2026｜焦點跑手

黃尹雋亮相競逐全馬

由贊助商風波到「銅鑼灣只有一個陳浩南」賽後撰文，香港男子馬拉松紀錄保持者黃尹雋向是話題人物。由於香港鮮有馬拉松比賽，他要突破紀錄的話，只能競逐內地或海外賽事，渣馬可說是一年一度香港人能看他獻技的機會。今年他將首度穿上新贊助商HOKA的裝備出戰。