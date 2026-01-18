渣打馬拉松2026｜曾曉彤十公里三連霸　黃子圖重奪冠軍盼入選亞運

天還未亮，黃子圖與曾曉彤已經衝過十公里終點線，成為渣打馬拉松2026首個冠軍。曾曉彤已經連續三年稱霸女子組十公里，雖然今年的時間（35分36秒）比去年慢20秒，但她對表現仍感滿意，唯獨「師姐」姚潔貞因傷缺陣，新舊「跑后」未能同場較量，曾曉彤直言可惜。

採訪：趙子晉、楊宇翹、張倩儀



（楊宇翹攝）

曾曉彤賽後談及姚潔貞在賽前數小時於社交網站宣布因傷缺陣：「我開始跑步之後，好像沒有太多機會與潔貞同場較量，本來都很期待今日一戰，現在希望她快點康復。」曾曉彤與姚潔貞同樣來自樂家跑會，平時一同訓練，在姚潔貞逐漸從前線退下，曾曉彤勢成香港女子長跑接班人之一，渣馬十公里三連霸，去年由1500米至半馬均推前個人最佳時間（PB），證明其實力，雖然今日成績未能刷新在去年渣馬創出的十公里PB，但她仍感滿意：「今日比賽希望盡量貼近PB，雖然未能達到，但今日很多時間都要獨跑，比較辛苦，所以仍滿意自己表現。

（楊宇翹攝）

（楊宇翹攝）

男子組方面，去年奪得季軍的黃子圖，今年以31分11秒奪冠，這也是他第三次奪得渣馬十公里冠軍。在完成去年11月全運會後，他放了一個長假，僅得一個月備戰渣馬，「以名次為目標，所以很滿意了」。談到今年目標，這名三項鐵人港隊表，劍指9月的名古屋亞運：「香港三項鐵人水平愈來愈高，隊內競爭已很激烈，我希望能夠入選亞運代表隊，盡力爭取獎牌。」