金毛跑手．感激我遇見跑步　永遠活在你們心中｜跑手接龍．特別篇

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-03 09:06

不少朋友覺得我的帖文很有趣，有些由心而發，感覺受我的故事啟蒙，進入跑步世界，我很感激。其實我沒想到這地步……「出po」表達感受，其實為了「自J，自high」！ 各位跑道上的朋友，我給你們的一句話：「跑步不離注意健康，最緊要。Listen to your body！」

【編按】「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，每名受訪者都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。今回特別篇，獻給一位跑友：楊錦鴻。

「金毛」於2021年3月30日不敵癌魔病逝，終年51歲。他於3月22日在家中受訪，記者整理後，以第一身角度撰寫他留給跑友最後的話。金毛精神，永遠長存我們心中。

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生活，負面要過，正面也要過，當然選擇正面過。（何偉畧攝）

我在燃燒最後的生命，發揮最後的正能量。其實，什麼情況我都預想了，我知道要等奇蹟。癌症復發後，收到的關懷超乎想像，我很感激。從跑步之中交朋結友，遠遠沒想到認識這麼多你、你和你。

感謝你們。

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給飛達師兄弟姊妹

15年了，我加入飛達田徑會，學習跑步為何物。先是學生，再到助教，一路以來在你們身上學懂跑步，得到知識還得到成就。重病復發之後，你們無不鼓勵我勇敢面對這一仗，甚至資助我。

在港練習，在外比賽，有你們一起同行。（受訪者提供）

給跑界朋友

沒想到透過跑步，結識成千上萬的朋友，甚至有明星。認識我的人，說不定有十萬八萬。有人因為我由肥仔跑到Sub3，啟發他們開始跑步。自從發病，他們反過來鼓勵我，有些是素未謀面的Facebook friend，更有人發來治病的訊息。

不少朋友覺得我的帖文很有趣，感覺受我的故事啟蒙，進入跑步世界。其實我沒想到這地步……「出po」表達感受，其實為了「自J」、「自high」！完全超出我想像，我很感激。

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給另一類朋友：haters

我的生活圈沒有出現這批人，至少我感覺不到。到底憎我快？金毛？或是，經常出po？可能他們平常見到我，都表現友好吧。

那也好，證明我朋友多很多倍，haters可能不夠1%。其實，我常常出po，只是想抒發感受，從來不會「寸人」、「踩人」。

跑步何須快，最緊要「型」。其實，跑友大多想跑姿像個跑步人，跑出來有型有格，維持身形。別人跑得快，應該欣賞，而且我又不是很快。

在香港跑得快又如何？去到日本，師奶都跑得快過你。世界只得一個人Sub2，你有能力跑到 Sub2，再來踩我吧。否則不要妒忌或羨慕，欣賞多一點，自己努力，會過得開心一點。

金毛完成「六大Sub3」的軌跡：（按圖放大）

給莫樹錦醫生

這些日子其中一個我見最多的人，就是你。你看私家症已經忙得不可開交，因為同事關係，盡心盡力，緊密跟進我的病。交代病情時給予我很多希望，感謝你！

當初回來，太郎很虛弱，現在變得健壯了。（何偉畧攝）

給太郎、悠悠

當初女兒Yoyo嚷着要養貓，幾經轉折，在網上找到你倆。沒想到回家不久，周身病痛，貓流感、貓癬、營養不良。我們察覺不妥，快快帶你們去求醫，幸好可以養大你們。

太郎，你很乖，很黏我，常常自己鑽進被窩陪我睡。悠悠也是。在最艱難的日子，你倆一直陪着我。

悠悠一直陪着我。（何偉畧攝）

給女兒Yoyo

Yoyo，或許，你對香港很失望吧。不過，爸爸希望你不要對這裏灰心。

記着，世界很大，望遠一點。裝備好自己，有能力，就不用怕。

Yoyo，別要灰心。（資料圖片／受訪者提供）

給愛妻Mandy

我在不在，都要堅強，Keep住跑。

幸福要靠自己爭取。一路以來，家中有很多事都由我去處理。其實，我知道你都可以做到，你很勇敢的。

我常常說未必可以陪你那麼久。走了之後，生活還是過。負面，要過；正面，都要過。當然要正面去過！你可以哭，可以傷心，但傷心一陣子便好了。不要完全絕望，要保持盼望。想想，一切在預期之內，總比突然走了，或者「嫁咗個衰老公」好吧。

傷心，沒有意思。我永遠在你心中。

名古屋馬拉松上，我擔任禮服男，親自為你頒上完賽頸鍊。其實呢，笑足8個鐘好辛苦。（資料圖片／受訪者提供）

各位跑友，感激你們一路齊跑，無論如何，跑快跑慢，都要注意健康，Listen to your body。