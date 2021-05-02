【Nikel跑跑步】跑入布袋澳盡收遼闊海景　碼頭茶座看漁港風情

撰文： Nikel Ying跑跑步 最後更新日期： 2021-05-02 08:00

（編按：香港地少，路仍多，18區你跑過幾多？「跑將軍團」成員Nikel Ying今回帶你跑入將軍澳，刷里數！）

12月份開始一連6個月，我將為大家介紹將軍澳跑友必跑地方，來看看你是否全路制霸吧 ! 來到5月份，同大家介紹下一個將軍澳跑友不能錯過的地方，布袋澳，跑這個地方，可以點跑？

由將軍澳運動場出發，跑大約10K，就到達布袋澳，來回大約20km。沿路上上落落，對於有意練習斜路的跑手，是一條非常理想的路線。來到五月天，天氣漸轉熱，這條路線沿路有數間士多，補給充足。想練一課半馬，也不怕缺水了！我們一起出發吧！

4月的「跑跑步」路線介紹了跑向清水灣郊野公園的路線，如有印象，會發現該路線跟今回前半段相同。今回後半段是另一種風光，跑步就是這樣，充滿各種各樣的變化。接下來，一起用走遍不同地方，感受腳下的每一步，每一秒。

西貢海一帶，跑到不同地方都有美景。

「雙澳來回」半馬線

路線：將軍澳運動場出發 >香港單車館 >坑口文曲里公園 >昭信路 >坑口道 >清水灣道 >復興號士多(5km) >勝記士多(大坳門迴旋處)(6.5km) >大坳門路 >布袋澳(10km) >沿路回程到將軍澳運動場

總長：約20km（括號內為里程）

補水位置 : 復興號士多 (去程5km/回程15km)、勝記士多(去程6.5km/回程13.5km)、布袋澳士多(10km) 打卡位 : 布袋澳 (10km)

將軍澳運動場前往大坳門路段

+ 12 + 12 + 12

來到布袋澳村，不少人會想起該處的海鮮酒家。如果覺得20km里數太長，大家也可以考累跑到布袋澳後品嘗海鮮，來個跑10K，食半馬 ! 之後乘搭小巴回程也可以。

打卡時間，整個布袋澳，我有！

【Nikel跑跑步系列】

清水灣道秘境多 大坳門草坪後偶遇上人馬合一！

將軍澳一級古蹟線 古觀測台打卡後輕鬆跑山

跑去鯉魚門石礦場 從墳場開始享受迷人景致

將軍澳練功段 壯麗飛瀑寧靜沙灘盡在長命斜之後

將軍澳跑友必跑之路 一幅石牆看盡調景嶺今昔

大坳門前往布袋澳路段

跑經橫街窄巷，感受到漁村風情

跑到布袋澳碼頭，稍事休息，打打卡，就可以啟程回家。

約10km位置，就到達今次路線的半程點，布袋澳碼頭

最後緊記，跑步練習，請按個人能力，量力而為，祝大家跑步愉快，下次再見。

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這一條路線不少位置都可以拍下「封面照」級別的相片，有同伴一起跑，不妨互相幫忙。

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濕疹人士適宜行山跑步，但要注意以下事項（按圖放大）：

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