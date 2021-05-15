跑鞋｜6個問題解構碳板鞋超回彈之謎　PB製造器穿著不宜或傷膝

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-15 17:21

厚底跑鞋近年席捲跑界，嵌入碳纖維板，標榜超強回彈效果，恍如贏盡天下。跑手眼中的「PB神器」，到底是什麼原理，讓跑手輕鬆進步幾分鐘？高科技結晶跑鞋愈來愈容易買得到，是否人人合用？ 付千多兩千元買碳板鞋前，不如先聽聽跑鞋店長楊肇麟，說說碳板鞋的成長與效能。再想想，這是否最適合你的跑鞋。

Launch 8 店長「阿楊」楊肇麟。（何偉畧攝）

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1. 碳板鞋為何快？

答：關鍵在於「厚底」。早於2003年已有廠商設計嵌入碳板的跑鞋，當時物料科技未成熟，未有太大迴響，薄底加碳板未必能夠推進成績。

不過，研究發現跑手穿上較輕的跑鞋，應付長距離，較為慳力。此外，厚底鞋在能量回饋（energy return）方面表現較佳，應付長跑時節省能量。跑界多年來以薄底跑鞋為主流，及至近5年，物料科技進步飛快，輕量而吸震之餘，回彈性能優異的中底物料面世。這些物料輕而穩定，能量回饋效能通常達70%以上，而且重量跟薄底鞋差不多，「輕身厚底」跑鞋終於成真。

拆開一對碳板跑鞋，碳板夾在中底裏。（何偉畧攝）

2. 快在中底夠厚，那麼碳板有何用?

答：中底物料富回彈力，相當柔軟。想像一下，跑手著地時力量集中於一點，回彈效果不顯著，反而有鞋底吸腳的感覺，如像「踩屎」。碳板的作用是幫助著地的力量平均施壓在中底，感覺變得穩定，並帶動回彈。

碳板鞋亦令跑手的腳掌動作有變。它鼓勵前掌著地，鎖住腳掌前方的蹠骨關節，原先著地受到的力量，轉移至足踝關節。現時的匙羮設計，跟「搖搖板」相似，著地時重量落在前腳掌，碳板後方推你腳跟向上，幫助你推進。

匙羮狀的碳板，鎖住跑手的蹠骨關節。前掌著地，後掌受到回彈力推動，「彈」出下一步。（何偉畧攝）

3. 碳板鞋設計有何特點？

答：鞋底厚度（stack height）至少30毫米，一般厚底鞋介乎28至35毫米，碳板鞋最薄也有32毫米，最厚自是NIKE Alphafly 4%，達到40毫米。掌跟差相對較平，大約4至10毫米，有利前掌落地跑手發揮。

傑祖基穿厚底鞋，加上精英跑手護航，創造「Sub2」。問題是，世上只有一個傑祖基。（資料圖片／美聯社）

4. 誰人適合穿碳板鞋？

答：簡單，快，而且好快。觸地時地面反作用力（Ground reaction force）大，才能發揮回彈力。如果觸地時間慢，如何彈得起？這些鞋用來慢跑，完全沒用。

按科學研究的標準，以跑手「爆盡」的最大攝氧量（VO2 max）速度計，能保持八成速度，穩定保持4分至4分30秒配速，並持續20分鐘，才能發揮這些鞋的優點。用「4分披」計計數，跑20分鐘即是5公里。伸算至全馬，也要保持「5分披」，即大約3.5小時跑完全馬。

5. 碳板鞋適合在哪些賽道和比賽使用？

答：碳板鞋的效用推動跑手，在平坦路段發揮最好。上斜還好，落急斜則極不利發揮。因為落斜需要制動，它卻會推你向前。此外，路途亦最好少轉彎，因為如此厚底的鞋，本身靈活程度就有限。

至於場合，須因應自身能力而使用。之前提到，你能保持「4分半披」跑10公里，就穿去跑10公里比賽；能跑半馬就半馬。跑全馬只能「5分半披」，換鞋啦！至於日常訓練，如果每段途程較長的tempo run，例如2至3公里，既要速度又要慳力，都適合穿碳板鞋。但如果是「200、400、800」那種全力衝刺的interval，穿薄底鞋較為適合。

阿楊坦言「得罪講句」，具備足夠能力使用碳板鞋的人，其實很少。（何偉畧攝）

6. 碳板鞋已經普及，如何察知自己其實未準備好使用碳板鞋？

答：最易察覺的是，你覺得自己跑快了，但其實未準備好長時間應付如此速度。「一K半K」無問題，但長時間保持高速，肌肉、筋腱甚至骨頭，都未準備好，便容易受傷。

很多跑手都未懂得善用腹、背、臀的「核心肌群」去跑步，全由小腿處理所有動作。碳板鞋注重回彈力，要求你快跑而非站立。當跑手水平未夠，觸地時間仍長，不僅小腿為了穩定腳步而承受莫大負荷，而且要承受回彈力，久而久之易被「震傷」。發現下肢如小腿、足底疲勞和疼痛，都應暫停。

此外，碳板鞋中底柔軟，本身對足底支撐較低。跑手下肢肌肉弱，踏地時雙腳向內塌下，令下肢內側的關節，如膝、足踝、髖關節受壓。如果該些位置痛楚，亦要留意。

未準備好穿着碳板鞋，隨時因快得慢，跑到受傷。（何偉畧攝）

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除了「4%」，碳板鞋尚有以下選擇（按圖放大）

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