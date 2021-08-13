渣馬2021｜政府或下星期決定　港馬籌委會暫延公布詳情：一齊集氣

香港跑界年度盛事，香港馬拉松停辦一屆，擬定在本年10月復辦，惟至今仍待政府批准。

消息指本來以本周四為死線，考慮是否宣布舉辦，現時決定延至下周定案，等候政府答覆。



主辦單位今午在官方facebook專頁發帖，表示「期望下星期初可以有好消息公佈（布）」。貼文稱大會一直與各方商討細節，「盡一切努力平衡公共衞生同復辦賽事嘅可行性。

（ facebook截圖）

港馬籌委會與香港田徑總會（田總）上月初召開記者會公布，擬於10月24日舉行2021年港馬，向民政事務局磋商形式與規模，已呈交計劃書並獲初步同意，等候落實防疫措施等細節。田總行政總監伍于豪當時稱，期望上月底至本月初得到批准，以備在本月上旬接受報名。

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港馬今年能否復辦，仍然存疑。（資料圖片／李澤彤攝）

惟消息指政府一直未「開綠燈」，主辦單位因而尚未公布賽事詳情及報名方法。及至近日，主辦單位考慮期限將至，有意在昨天決定是否舉辦。主辦方原定昨天仍未收到政府批准，便於今天公布不會舉行今年賽事。

大眾期待馬拉松復辦，但政府仍未批准。（資料圖片／李澤彤攝）

消息人士稱政府要到下星期才有決定，故此主辦方亦再等候，下星期才公布詳情。根據上月記者會，本年港馬預計讓大約1.8萬名跑手參加，10公里、半馬及全馬分別安排8000、6000及4000人參加，報名費跟2020年相同，依次為360元、400元及450元，此外收取跑手50元防疫行政費，用於安排洗手液等防疫物資。

出於防疫考慮，本年賽事擬把10公里賽改到西隧起步，暫別東廊齊跑的盛况。（資料圖片／李澤彤攝）

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