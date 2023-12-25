渣打馬拉松2024｜渣馬交通+天氣+封路資訊　跑手領選手包注意事項

渣打馬拉松2024（渣打香港馬拉松/渣馬2024）將於1月21日舉行，7.4萬名跑手分別參與全馬拉松、半馬拉松及10公里賽事，最終雲集銅鑼灣維多利亞公園終點衝線。本文綜合渣馬當日的交通資訊、天氣預報及比賽注意事項，並根據最新公布而持續更新。



比賽日天氣

回顧近5屆渣馬，對上一次於1月舉行已是2018年；2017及19年於2月上演；2020年因疫情取消；2021年押後至10月；2022年賽事則因政府遲遲未批，最終改至2023年2月。

然而無論1月、2月或10月，天氣同樣又濕又熱：

2018年1月賽事，氣溫攝氏17至22度，濕度90%

2021年10月賽事，氣溫攝氏19至25度，濕度90%

2023年2月賽事，氣溫高達攝氏24度，濕度95%

2024年比賽日的天氣預報，待天文台刊出預報後，本文將會更新。

「萬金先生」陣容龐大。（高詩琦攝）

紀嘉文於2023年渣馬賽事是全馬最快本地跑手。（夏家朗攝）

交通資料

預計港鐵繼續提早開出頭班車接載參賽者前往起點，班次時間有待港鐵公布。另外亦有特別巴士路線，大會將於稍後公布。

比賽資料

日期：2024年1月21日（星期日）

起點：尖沙咀彌敦道（全馬拉松、半馬拉松）、香港島東區走廊（10公里）、灣仔運動場（輪椅賽10公里及體驗組）

終點：銅鑼灣維多利亞公園

起跑時間：

10公里：

05:40 10公里挑戰組

06:00 10公里1組

06:20 10公里2組

06:40 10公里3組

07:00 10公里4組

07:20 10公里5組

07:40 10公里6組

08:00 10公里7組

半馬拉松：

05:40 挑戰組

07:50 半馬拉松1組

08:10 半馬拉松2組

08:30 半馬拉松3組

全馬拉松：

06:00 馬拉松挑戰組

06:20 馬拉松1組

06:40 馬拉松2組

07:00 馬拉松3組

回顧2023年渣馬賽事

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【渣馬/渣打馬拉松】周潤發以1小時03分58秒完成10公里。（高詩琦攝）

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