賽馬娘期間限定Cafe｜KIRABASE台北店直擊！fans必朝聖｜預約方法

賽馬娘期間限定Cafe台北店直擊｜無論在日本或香港台灣都非常受歡迎的手遊《賽馬娘》，最近於台北及高雄兩地展開為期兩個半月的《賽馬娘 Pretty Derby》期間限定主題店！記者剛好開始時去了台北旅遊，身為fans當然第一時間前往朝聖！



《賽馬娘 Pretty Derby》期間限定主題店

《賽馬娘 Pretty Derby》於5月即將於信義、高雄KIRABASE展開期間限定主題店，為期兩個半月的合作活動！本次cafe以特別週、無聲鈴鹿、東海帝皇、小栗帽、目白麥昆、玉藻十字、美浦波旁、米浴、里見光鑽、北部玄駒，共10位人氣賽馬娘作為裝飾主題，加上以她們作主題多款餐點及飲品。在店內不僅可見到喜愛的角色，更有等身大的人形立牌，更可以享用特製餐點，與賽馬娘們共度美好時光！今次更可以有機會獲取不同的限定精品特典，fans們當然不要錯過。記者剛好就在這個開始時間前往台北旅遊，身為fans當然第一時間預約前往打卡、朝聖。

東海帝皇與白目

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《賽馬娘 Pretty Derby》特典一覽

大家在店內點合作主餐或甜點：即可獲得餐墊紙1張（全3款，每人每次限贈1張)，不同時期會有不同的款式（合共3款）。

不少賽馬娘精品特典

指定飲品：即可獲得對應角色決勝服杯墊1張（全10款）

不同主題飲品附送專屬杯塾

指定主餐或甜點：即可獲得隨機餐點插牌1個（全10款）

如在現場拍照打卡送精美明信片並TAG《賽馬娘 Pretty Derby》繁體中文版和《KIRABASE》官方粉絲團，即可隨機獲得精美明信片一張。

當消費滿額送精美收藏卡，單筆滿額600元，即可隨機獲得收藏卡一張（全10款）。

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《賽馬娘 Pretty Derby》店內餐飲打卡

記者在場點了兩杯限定飲料（北部玄駒、里見光鑽）、以及三個餐點（胡蘿蔔漢堡定食、必勝豬排烏冬、鯛魚燒附冰淇淋）。論打卡而言，兩款飲品面上印上了馬娘的樣子，而且更送上馬娘杯塾，拍照打卡非常一流（亦都幾好飲）。而三款餐點，胡蘿蔔漢堡定食想模式遊戲中的胡蘿蔔漢堡，可是比遊戲明顯「細份」得多，不過造型還算ok。反而必勝豬排烏冬及鯛魚燒附冰淇淋相當好食，可是外型就一般，還是加餐插牌才勉強用來打卡還好。

胡蘿蔔漢堡定食

必勝豬排烏冬

鯛魚燒附冰淇淋

馬娘主題飲品比想像中好飲～

今次KIRABASE台北店及高雄店以《賽馬娘 Pretty Derby》期間限定主題店，活動期間為2024年5月10日至7月31日，如果想入場，最好先上其官網預約先。

KIRABASE 台北店預約：

https://inline.app/booking/-MeNcbDasiIykiow2Hfb:inline-live-2/-NJv97D1S0vDwmdQR4lM

KIRABASE 高雄店預約：

https://inline.app/booking/-MeNcbDasiIykiow2Hfb:inline-live-2/-NJv97D1S0vDwmdQR4lM