我係小忌廉(修復版)上架｜Yuki電車上自彈自唱新編曲與fans互動

我係小忌廉(修復版)上架｜80年代經典動畫《我係小忌廉》高清修復版正式推出！讓新舊動漫迷都能重溫這部精彩的作品。為了慶祝此次發布，於5月15日舉辦了《我係小忌廉(修復版)叮叮音樂小派對》的發布會，並邀請歌手羅毓儀（Yuki）親自扮演動畫中可愛迷人的小忌廉，乘坐紅色表演電車穿梭香港街頭，與粉絲及路人互動。



為了讓觀眾重新認識小忌廉，平台更特別重新編曲和製作了主題曲MV，由Yuki以現代曲風演繹，展現青春洋溢的感覺。發布會上Yuki還在電車上即興自彈自唱，並以一段精湛的電吉他Solo表演為活動劃上完美句號。儘管車廂顛簸，Yuki仍然穩穩站立 展現搖滾女神氣場。途經金鐘和銅鑼灣等地標時，Yuki動人的歌聲吸引了許多途人駐足欣賞，熱情的粉絲更報以歡呼。

我係小忌廉(修復版)叮叮音樂小派對

雖然從小並未看過《小忌廉》的Yuki，在近期因高清重製版的推出首次完整欣賞了這部作品後也深受感動。她非常喜歡小桃為了歌唱夢想而不懈努力的精神，希望自己也能像她一樣用歌聲為歌迷帶來歡樂。

Yuki在電車上自彈自唱新編版的主題曲

電車內展示了由「小忌廉國際歌迷會」會長Daniel Chan提供的各年代小忌廉珍藏品，見證了角色形象的演變。Daniel自中學時期第一次聽到動畫主題曲後便愛上了小桃善良正直的性格，開始收藏相關精品， 至今已有超過3000件珍品，總價值逾60萬港元，是名副其實的 "真Fans"。他更表示希望未來能申請健力士世界紀錄。

Yuki 與 小忌廉國際歌迷會會長Daniel Chan

Daniel多年以來的小忌廉珍藏👇👇

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修復版動畫將於myTV SUPER上架，每週五更新10集。今次高清傷復版引起了新老觀眾的關注與共鳴，勾起一代人的美好回憶，同時吸引了新生代觀眾。