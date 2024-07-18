FC 25媒體搶先預覽 Rush、FCIQ兩大新系統玩法全進化｜EA SPORTS ｜EA Game 早前在加拿大溫哥華舉行其人氣足球遊戲系列《EA SPORTS FC》的最新作《FC 25》的媒體預覽會，《香港01》科技玩物頻道獲邀請線上參加，以下整理預覽會重點內容。



全新玩法「Rush」 4人組隊挑戰全球其他小隊

《FC 25》是最具雄心（most ambisious）的新作；祖迪·比寧咸（Jude Bellingham，台譯裘德·貝靈漢）作封面，為系列史上最年輕的封面球員。遊戲的終極版封面則找來碧咸、保方及世界足球小姐艾坦娜·邦瑪迪合影。

EA SPORTS FC 25

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《FC 25》其中一個最大特色就是新增 5v5 對戰模式「Rush」；官方表示 Rush 並非一個獨立模式，而是統合到遊戲原有的各個模式中如生涯、Ultimate Team 中，以及主要提供玩家和朋友同玩而設的模式。

Rush 比賽的基本玩法、核心機制如傳球、射門等和傳統 11vs11 對戰模式相同；但賽場上的球員人數則為 5v5：每邊由 4 個玩家組隊，各自操控自己的球員，守門員則由 AI 負責。球員數少較之下每個玩家持球的時間都會更長，玩家的每個行動都會對比賽造成影響。由於雙方球員都只有 5 人，一些規則和玩法會作出調整，例如球場的大小會較細，新增類似籃球的「搶球開球」，以及「藍牌」等。

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全新戰術系統 FC IQ 提升所有遊戲模式體驗

除了 Rush 之外《FC 25》另一個重大新系統是「FC IQ」，它是 FC 中的戰術和定位系統的完全改版，將會影響《FC 25》中的所有比賽；甚至可以說有了 FC IQ 之後，整個遊戲系列從此不一樣。

團隊簡單總結 FC IQ 帶來的最直接效果，就是玩家今後能夠將球員因應持球和未持球時，分配到系列以往無法到達的位置，從而產生更多的戰術及遊玩風格。

《FC 25》將會新增 50 種球員定位（role），每種都有獨特的思考及行為模式，盡量還原足球比賽的真實性。團隊這樣形容：球員風格（play style）是球員持球時的行動模式，而 role 則代表球員未持球或遠離球的位置（off the ball）時會如何行動。

在每個位置（前中後場等）都將設有 3-5 個 role、總計有 31 個獨特的定位；每個定位都非常獨特各有其長處及短處。而每個定位還會再有一至三個專精（focus）可選擇，例如是集中進攻又或積極遊走等，定位加上專常的組合數目達到 52 個之多。

每個位置+定位+專精的組合都會為球員帶來不同的走動範圍及行動模式，令玩家可以為不同球員指派不同的定位，從而誕生出以往的 FC 系列中無法使用的新戰術。若將所有球隊及球員、所有位置、定位和專精的組合計算在內，總共可以有 400 萬種組合之多。

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畫面再升級 動作更真實

在系統以外，團隊也表示 FC 25 的遊戲畫面表現和視覺體驗也更進一層，這裡指的不單是貼圖、解釋度等畫質相關，而是得益於 EA 的「Hypermotion Volumetric」技術，以及 EA 從官方授權取得的多場聯場及國際大型賽事的比賽數據，從而能夠更忠實地重現每位球員的各種神態，例如跑姿、射門姿勢、慶祝動作等等，也能將各種賽事中的精彩入球在遊戲中重現。團隊也表示在盤球的動畫上花了很多功夫，玩家將能體驗到比 FC 24 中還要真實、貼地、流暢的盤球及跑動。

FC 25 中的天氣系統也會加強，風向、下雨和積雪會對球賽造成實際影響，例如風向會影響頭髮及旗子的飄揚，以及球在空中飛行的軌道等，而場地上有積水或積雪時則會令球員有機會在傳球、射球時滑倒。

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生涯模式大量新內容

《FC 25》中的生涯（Career）模式也迎來大量新內容，基本架構繼續維持，但就添加了大量新內容和玩法。

首先有「LIVE START POINT」和「Snapshot」，團隊將一些頂級聯賽如英超的一整年的數據放進遊戲中，然後玩家可以指定某個星期的某個隊伍來開始遊玩，而該隊伍的比賽場次、得分、得失球、球員陣容、是否有球員受傷的一切狀態均會由比照該周；玩家可以挑戰看看自己能否在第幾周接手某個隊伍也能拿到聯賽冠軍。

另外青訓也大為強化，可發掘球員的國家增至 160 個；另外玩家也可以使用正在訓練中的青年軍來進行 Rush 比賽，令玩家在育成青年球員時更有投入感。

然後也增加了女子足球模式，玩法和男子足球相同，當然細節上會有所變化，例如女子足球員的人數始終比男子足球少，因此轉會池會較細，買賣球員的磋商也會較緊張等。再來就是添加了生涯模式中各種參數和難度的設定，對於較硬核想要更多挑戰的玩家就可自行再提高難度。

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Ultimate Team & Clubs

很多玩家喜愛的 Ultimate Team 模式則沒有太大變動，主要是和其他模式一樣加入了 Rush 模式，玩家可以自己的最強、最稀有球員和朋友組隊，挑戰線上的其他小隊。而 UT 模式也將會設置 Rush 模式的每周獎勵，獎勵可以用來推進傳統 UT 模式中的進度。而 UT 中同樣也會使用 FC IQ 系統，即玩家可以自由選擇每位球員的位置、定位及專精。同時也增加了 Template 及匯入功能，方便玩家快速快享和複製其他人的配置，再自行調整。

雖然記者自己尚未能 hands-on 玩到 FC 25 的試玩，但單從開發團隊的展示所見，FC 25 的改進和新內容相當多，即使是系列長期玩家也可以期待。FC 25 將在 2024 年 9 月 27 日推出。