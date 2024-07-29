遊戲推薦｜15款與眾不同的2A級佳作，跳脫大廠game政治正確框架！
遊戲推薦｜15款與眾不同的2A級佳作，跳脫大廠game政治正確框架！｜近年不少遊戲廠商、尤其是歐美品牌的 3A 級遊戲，都加入政治正確、DEI（多元 平等 包容）元素，不少玩家都避之則吉，將眼光轉投向 3A 以外的「2A級」遊戲，最近就有外國遊戲媒體選出 15 款異軍突起寬「2A」級佳作，厭倦了被 DEI「教育」的你，可看看有沒有合心水的遊戲。
外媒選 15 款最佳的與眾不同 2A 級遊戲
外國遊戲媒體「GamingBolt」早前發布了「15 款最佳的與眾不同 2A 級遊戲」（15 Best AA Games That Did Something DIFFERENT）文章及影片。這裡的 2A 級指的其是製作成本雖不如 3A 級大作般往往以億甚至十億港元為單位，但也是有著相當的投入和成本的遊戲、並非一般小遊戲或小型獨立團隊出品可比。
另一方面，由於選拔的重點是「與眾不同」，所以清單內未必是坊間或評論中評價最高的 2A 遊戲；但如果已厭倦了被近年 3A 遊戲的各種 DEI「教育」，或是想尋找在近來有氾濫趨勢的開放世界以外的玩法，這個清單或者可以幫到你，可看看裡面有沒有合心水的遊戲。
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按圖放大外媒選 15 款最佳的與眾不同 2A 級遊戲：
魂系遊戲原點《惡魔靈魂》Demon's Souls
說來慚愧，這個清單中記者自己有玩過的只得數款；不過《艾爾登法環》全球大熱，記者推薦如果有時間的話，可以去找找魂系遊戲的原點《惡魔靈魂》（2009 年的 PS3）來玩玩。《惡魔靈魂》開創了「類魂」這個遊戲類型，但其實《惡魔靈魂》本身只是成本不高的實驗性作品，開發時間 2 年半亦遠比動輒就花上六七八年的 3A 大作為短。
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但是在這一個實驗裡，就確立了精力值、翻滾、格檔、背刺等魂系戰鬥系統的核心，又創出了血跡、白影、訊息等非即時通訊、非即時玩家互動系統，稱得上一款劃時代的鉅著。不論你是由《艾爾登法環》又或《隻狼》、《血源詛咒》又或是其他開發者製作的遊戲而接觸到而又喜歡魂系，也推薦去體驗一下系列的原點。
外媒選 15 款最佳的與眾不同 2A 級遊戲：
1. Disco Elysium 極樂迪斯可
2. Oxenfree
3. Outer Wilds 星際拓荒
4. Viewfinder
5. ASTRO BOT RESCUE MISSION
6. Demon's Souls (2009) 惡魔靈魂
7. Concrete Genie
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8. Remnant: From the Ashes 遺跡：來自灰燼
9. Hades 黑帝斯
10. Jusant
11. PIKMIN 4 皮克敏4
12. Ring Fit Adventure 健身環大冒險
13. It Takes Two 雙人成行
14. Psychonauts 腦航員
15. Sifu 師父