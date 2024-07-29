遊戲推薦｜15款與眾不同的2A級佳作，跳脫大廠game政治正確框架！｜近年不少遊戲廠商、尤其是歐美品牌的 3A 級遊戲，都加入政治正確、DEI（多元 平等 包容）元素，不少玩家都避之則吉，將眼光轉投向 3A 以外的「2A級」遊戲，最近就有外國遊戲媒體選出 15 款異軍突起寬「2A」級佳作，厭倦了被 DEI「教育」的你，可看看有沒有合心水的遊戲。



外媒選 15 款最佳的與眾不同 2A 級遊戲

外國遊戲媒體「GamingBolt」早前發布了「15 款最佳的與眾不同 2A 級遊戲」（15 Best AA Games That Did Something DIFFERENT）文章及影片。這裡的 2A 級指的其是製作成本雖不如 3A 級大作般往往以億甚至十億港元為單位，但也是有著相當的投入和成本的遊戲、並非一般小遊戲或小型獨立團隊出品可比。

另一方面，由於選拔的重點是「與眾不同」，所以清單內未必是坊間或評論中評價最高的 2A 遊戲；但如果已厭倦了被近年 3A 遊戲的各種 DEI「教育」，或是想尋找在近來有氾濫趨勢的開放世界以外的玩法，這個清單或者可以幫到你，可看看裡面有沒有合心水的遊戲。

不少遊戲雖然在帖圖、3D建模等「畫質」方面不如3A大作，但在出色的美術風格和視角設計等手法，帶來的「視覺體驗」並不一定比3A差。

👉絕區零快刷首抽方法、開局最強角色推薦 開服兌換碼｜米哈遊新作

按圖放大外媒選 15 款最佳的與眾不同 2A 級遊戲：



+ 10

魂系遊戲原點《惡魔靈魂》Demon's Souls

說來慚愧，這個清單中記者自己有玩過的只得數款；不過《艾爾登法環》全球大熱，記者推薦如果有時間的話，可以去找找魂系遊戲的原點《惡魔靈魂》（2009 年的 PS3）來玩玩。《惡魔靈魂》開創了「類魂」這個遊戲類型，但其實《惡魔靈魂》本身只是成本不高的實驗性作品，開發時間 2 年半亦遠比動輒就花上六七八年的 3A 大作為短。

《惡魔靈魂》和後來《黑暗靈魂》第 1 集畫質也是相當麻麻等如 PS3 級數，到《黑暗靈魂2》和《黑暗靈魂3》的遊戲畫面才煥然一新，對得上當代遊戲的高畫質。

👉Xbox Game Pass PC版月費暴漲近7成｜推平價戶口首發遊戲等6個月

但是在這一個實驗裡，就確立了精力值、翻滾、格檔、背刺等魂系戰鬥系統的核心，又創出了血跡、白影、訊息等非即時通訊、非即時玩家互動系統，稱得上一款劃時代的鉅著。不論你是由《艾爾登法環》又或《隻狼》、《血源詛咒》又或是其他開發者製作的遊戲而接觸到而又喜歡魂系，也推薦去體驗一下系列的原點。

如果沒有 PS3 或不想用模擬器的話，玩 2020 年 PS5 首發的重製版也可，但就沒有了 2009 年版的古早感覺。

外媒選 15 款最佳的與眾不同 2A 級遊戲：



1. Disco Elysium 極樂迪斯可



2. Oxenfree



3. Outer Wilds 星際拓荒



4. Viewfinder



5. ASTRO BOT RESCUE MISSION



6. Demon's Souls (2009) 惡魔靈魂



7. Concrete Genie



👉又一原神殺手橫空出世！《異環》突發公開幻塔團隊新作玩法似GTA

8. Remnant: From the Ashes 遺跡：來自灰燼



9. Hades 黑帝斯



10. Jusant



11. PIKMIN 4 皮克敏4



12. Ring Fit Adventure 健身環大冒險



13. It Takes Two 雙人成行



14. Psychonauts 腦航員



15. Sifu 師父

