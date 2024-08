Red Dead Redemption 碧血狂殺1代終於出PC版?PSN遊戲描述透玄機|由 Rockstar Games 開發的《Red Dead Redemption》碧血狂殺系列,前後兩集均被機迷普遍視為「神作」是史上最出色的電子遊戲之一;但官方對於這兩款的遊戲移植卻是相當待慢。最近就有爆料指第一代《Red Dead Redemption》有機會推出 PC 版,令玩家興奮莫名。



Red Dead Redemption碧血狂殺1代出PC版?PSN遊戲描述透玄機

前後兩集《Red Dead Redemption》都被玩家奉為神作;但相比許多遊戲開發商近年都積極將自家的經典遊戲推出移植或重製版(例如我們的冷飯大師 Capcom),Rockstar 對於旗下遊戲的移植卻一直不算太用心。不單《Red Dead Redemption 2 》到現在仍沒有正式 PS5 版(僅能在 PS5 上遊玩 PS4 版本);而玩家們求了很久的初代《Red Dead Redemption》PC 版更是一直都無影。

Red Dead Redemption

不過最近在推特(Twitter,現 X)上有玩家發現,早前在 PSN 上的《Red Dead Redemption》遊戲描述中,赫然出現「如今首次登陸 PC」(now on PC for the first time ever)字句。

不單如此,該遊戲描述還寫明遊戲「將收錄兩款遊戲的所有單機體驗,包括年度遊戲版的額外內容、2023 年家用版升級追加的功能以及各種全新功能,包括支援更高解像度及 framerate,多屏幕顯示,以及支援立體空間音效等。」(Featuring the complete single-player experiences of both games, including bonus content from the Game of the Year Edition, Red Dead Redemption features all of the 2023 console version upgrades plus PC specific enhancements including support for increased resolutions and framerates, multiple displays, and other accessories, plus spatial surround sound.)

由於在 PSN 上一直都有 Red Dead Redemption 1+2 的組合包出售,因此遊戲描述亦是以此 1+2 版為準。https://store.playstation.com/en-us/product/UP1004-CUSA36842_00-REDEMPTION000001

描述也提到遊戲將不包括任何線上內容。如果此描述一切屬實,看起來會是 1代 + 2代的全單機內容移植版;雖然 Red Dead Online 也很受好評,不過 1+2 的純單機版本相信也會很受歡迎,尤其是對未玩過本作的玩家而言。

而現時《Red Dead Redemption》的遊戲說明已被修復,移除了「首次登陸 PC」的字句。有玩家笑稱 PSN 其實就是遊戲界的湯賀蘭,經常有意無意地爆料。

https://x.com/SSGSentinel/status/1823375945316663758

Rockstar Games 官方對此目前沒有回應。