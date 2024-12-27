Pokemon TCG Pocket 12.26起雷屬性寶可夢大量出現｜12月26日至來年1月25日新活動開始，在得卡挑戰中將可免費抽比卡超、小磁怪等雷屬性寶可夢，另有需要用3個能量的稀有挑戰，5張卡中包括閃電鳥EX及三合一磁怪EX，中好卡機會大增！



12.26新活動｜收集閃電鳥EX卡

由即日至2025年1月25日，「得卡挑戰」將推出雷屬性大量出現活動，相應任務包括：收集一張閃電鳥EX卡／玩「得卡挑戰」3次／玩「得卡挑戰」5次／收集5、10、15張雷屬性卡牌……完成任務可得挑戰沙漏及商店票。

需要用3個能量的稀有挑戰，5張卡中包括閃電鳥EX及三合一磁怪EX，中好卡機會大增！

免費挑戰可得到其他雷系寶可夢

閃電鳥EX能力與一般版相同

還有機會取得三合一磁怪EX

PVP對戰活動｜幻遊島勳章活動

上次對戰活動需要連勝才能拿取勳章，難度不少玩家。今次幻遊島玩法就比較簡單，不過連勝數就要去到45勝才能氧到金獎章，需時頗長，要及早開始玩了。另外，今次對戰很多人都在用「時拉比EX」卡組，想與之對抗可考慮用火系的「夏伯卡組」的九尾（90攻）、新版烈焰馬（1次擲銀正面40+60攻）、鴨嘴火獸（消2火／80攻擊力），配合夏伯可以再加30攻，加上剋時拉比EX的草系卡組，以快打慢。

1勝：參加獎／5連勝：銅勳章／25連勝：銀勳章／45連勝：金勳章

去到年尾每日log-in有禮送

怕你年尾工作忙沒有log-in，原來聖誕節至新年期間，連續7日每日登入都有禮派，包括12個開包沙漏／免費爆1包幻遊島卡等等，計埋即是送10抽！另外，近排買寶可夢金魂有特價，比如$78買50石送60石，勁抵。