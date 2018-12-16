碧藍幻想公布《GRANBLUE FANTASY Versus》聯合ARC全新格鬥遊戲

《GRANBLUE FANTASY》（碧藍幻想）近日舉行GBF FES 2018，Cygame公布推出PS4格鬥遊戲《GRANBLUE FANTASY Versus》，另也還有動作遊戲 Relink 。

那邊箱與白金工作室的《GRANBLUE FANTASY Relink》尚未有推出日期，這邊箱Cygames再與知名格鬥遊戲開發室ARC SYSTEM WORKS合作，推出格鬥遊戲《GRANBLUE FANTASY Versus》，公布宣傳片：

從影片可看到參戰角色有男主角古蘭Gran、卡姐Katalina、豆釘Charlotta、蘭醬Lancelot及菲莉Ferry，更有精彩的連續技與奧義演出。《GRANBLUE FANTASY Versus》預定為2019年內推出，機種為PS4。

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ARC SYSTEM WORKS為知名的格鬥遊戲開發室，曾推出作品有Guilty Gear、Blazblue、Dragon Ball Fighter Z等，開發格鬥遊戲可說是業界數一數二的在行。

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