【Fallout 76 花生停不了】更新內容疑似包括課金抽蛋Loot Box

《Fallout 76》花生停不了,幾乎每隔一兩日就有新聞,繼上次帆布袋事件之後,今次又爆出「課金」疑雲。

《Fallout 76》由正式發售以來就諸多新聞,由大量Bugs(雖然這也是Bethesda傳統)到不實宣傳再到意外洩漏玩家個人情報,已經是可以製作一個記錄片的程度。

而最近事情多多的《Fallout 76》又有爆出「課金」疑雲,在外國討論區reddit上有玩家研究《Fallout 76》的最新更新情報,發現一個疑似課金抽蛋道具「Lunchbox」。

《Fallout Shelter》中的Lunchbox。

為何一個「午餐盒」會引起這麼多關注,原因是在Bethesda的F2P遊戲《Fallout Shelter》中有著同名的課金道具,玩家可以用真錢來購買這些「Lunchbox」,從箱子中可以開出隨機道具如武器、外觀造型、遊戲貨幣、寵物、建造材料等等。而另一方面,《Fallout 76》在發售前公開表示遊戲內所有課金道具只會限定於外觀造型等不影響遊戲能力和平衡;若果《Fallout 76》中的「Lunchbox」和《Fallout Shelter》中的一樣,毫無疑問違反此原則。

不過玩家們深入分析changelog後,目前這個Lunchbox可開出的都是一些暫時增益效果,例如負重上限提升、幅射抗性增加等等,因此玩家傾向相信這個「Lunchbox」是之後活動用的道具而非課金抽蛋Loot Box。

而Bethesda的一位社群大使(community manager)則在另一個有關遊戲商城物品價格的帖文中回應,指「我們會確定這東西推出時符合大家的要求」(We will make sure it gets passed along to the proper folks.)。《Fallout 76》目前的問題仍然一大堆,如果認為在這時候(違反自己一開始的聲明)推出Loot Box可以對遊戲有所幫助就未免太愚蠢了。

雖然《Fallout 76》可能是史上最慘不忍睹的「3A」大作首發,不過其實也有《No Man Sky》般首發極差但憑著製作組持續努力下評價由壞變好、最終成為優秀作品的故事,說不定《Fallout 76》修正個一年半載也有機會成為一個出色遊戲。