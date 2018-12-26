【MHW攻略】歷戰王絢輝龍新鑑定武器完整評測：屬性武器出頭天

【MHW / Monster Hunter World攻略】歷戰王絢輝龍連同95件新鑑定武器推出，今次更新明顯強化屬性攻擊，這批新貨中不乏強力屬攻武器，另外特殊會心的控場玩家亦非沒有潛力有待玩家發掘，總之先刷一下總無壞吧。

歷戰王絢輝龍新鑑定武器（帶有灼熱的武器）全圖鑑：

歷戰王絢輝龍安定快刷方法：

屬性武器出頭天 弓、雙劍、蟲棍進一步提升

今次MHW新鑑定武器明顯想主推屬性攻擊和控場（麻痺等）玩法，所有武器都自帶有「屬性攻擊（會心）」（屬會）和「特殊攻擊（會心）」兩個技能之一，其中又以屬會最注目，因為對屬攻比重高的武器如弓、雙劍而言，屬會是最高效益的技能，然而以往此技能只有用火龍的兩件套裝效果才能取得，變相要綁定兩件性能不高的裝備。

明明已經有一大堆超強的gamma系列，卻總是因為屬會的關係要綁著兩件火龍，總覺得不是味兒。

如今武器自帶屬會下，可以不再綁定火龍兩件套，頭部可以換上龍王獨眼又或其他強力，可以肯定本來已經很強的屬性弓火力會再提升一個層次，大家一起加入滑步弓聯盟吧！只是筆者刷了十多二十場還沒有刷到任何一把新的弓，沒法為大家測試。

屬性盾斧解出個未來

另外今次最受注目的新武器當屬盾斧，自從之前一次平衡更新提升了強屬性瓶的性能後，已經不少人在留意屬性盾斧的潛力；到今次歷戰王絢輝龍有幾把超強的屬性盾斧出現，可謂解出個未來。「帝王金盾斧‧冰」本身會心高有白斬自帶屬性會心外，最強是可以受到最高冰屬性攻攻強化LV5加成，屬性值高達620，網上已有獵人實測超解絢輝龍的角，一個瓶可以打出三百多的傷害，非常誇張。

一個瓶372有沒有

同樣地「帝王金盾斧‧飛雷」也可以打出相當高的雷屬性傷害，以下為日本獵人測試影片：

輕弩速射屬性彈繼續強勢

自帶彈丸節約的皇后甲殼冥燈當然仍然是最頂級輕弩，不過由於現在和輕弩相性極佳的冥燈龍gamma系列，因此皇后甲殼冥燈自帶彈丸節約的優勢就不像以前那樣明顯了。新輕弩中自帶屬會的雷、冰、屍套及王分別能速射電擊、冰結、水冷及火炎彈，在對付剋屬怪物時必定能大派用場。輕弩機動力高火力不俗又能控場而且最緊要是非常安全，如果是對技術沒太大自信的獵人（如筆者），非常推薦多使用輕弩。

如果有了新的冰輕弩就可以替代鎧羅迅擊弩．迫擊了。

狩獵笛「屬性攻擊力UP」有開發潛力？

長期以來狩獵笛基本上會出場的只有攻防特大+風壓的恐暴龍笛，但是今次有大量新的強力屬性武器之下，說不定「屬性攻擊UP」的收益會不下甚至超於攻大；新的笛中例如這把帝王金龍笛‧水，長白斬高會心高水屬，自帶屬會，同時樂譜有屬性攻擊力UP、全屬性耐性UP以及耳塞+防風壓，如果隊伍中全部為屬攻武器，這支笛會是超強的支援。

特殊會心可開創新流派？

「特殊會心」這個技能在MHW一開始已經存在，只是實際運用的人極少；主要是因為怪物身本有狀異常抗性，每次控場後對控場的抗性都會提升，最後更往往會提升至無效（就像極貝閃光彈三四次之後就完全免疫閃光了）；另一方面今集魔物血量不高，即使需要用控場，往往也只需控一至兩次便可收工，沒有讓特殊會心發揮的空間。不過如今有自帶此技能的武器不用綁定套裝技能；加上gamma系列登場後防具洞數大增，也許可以開發出極限控場的配置，實行「煙士king撳住拎」。

例如這把熔山，有特殊會心同時有齊麻痺睡眠毒還有擴散3，強力控場時還能以擴散彈輸出，非常優秀。